Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Slovan Bratislava und Betis Sevilla ist 0:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Slovan Bratislava und Betis Sevilla ist 0:2.
94'
Vorbeigeschossen. Troy Parrott (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Rodrigo Riquelme.
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92'
Ángel Ortiz (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Daiki Matsuoka (Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
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89'
Foul von Nelson Deossa (Betis Sevilla).
89'
Alexej Maros (Slovan Bratislava) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ball abgeblockt. Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cristian Martínez.
87'
Wechsel Betis Sevilla. Rodrigo Riquelme kommt für Abde Ezzalzouli.
86'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).
85'
Wechsel Slovan Bratislava. Alexej Maros kommt für Tigran Barseghyan.
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85'
Ball abgeblockt. Álvaro Fidalgo (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
84'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Alasana Yirajang.
81'
Vorbeigeschossen. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli.
80'
Vorbeigeschossen. Troy Parrott (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
79'
Marc Roca (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).
78'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von César Blackman (Slovan Bratislava).
77'
Diego Llorente (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Adam Griger (Slovan Bratislava).
77'
Vorbeigeschossen. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Adam Griger.
75'
Wechsel Slovan Bratislava. Adam Griger kommt für Andraz Sporar.
75'
Wechsel Betis Sevilla. Aitor Ruibal kommt für Antony.
75'
Vorbeigeschossen. Peter Pokorny (Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei.
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74'
Ball abgeblockt. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Roca.
70'
Wechsel Slovan Bratislava. Cristian Martínez kommt für Rahim Ibrahim.
70'
Wechsel Slovan Bratislava. Alasana Yirajang kommt für Nino Marcelli.
69'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von César Blackman (Slovan Bratislava).
67'
Ball abgeblockt. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Svetozar Markovic mit einem langen Ball.
66'
Ball pariert. Marc Roca (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Antony.
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65'
Fran García (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava).
63'
Wechsel Betis Sevilla. Troy Parrott kommt für Cucho Hernández.
63'
Wechsel Betis Sevilla. Álvaro Fidalgo kommt für Isco.
62'
Ball abgeblockt. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ángel Ortiz mit einer Flanke.
59'
Marc Roca (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Daiki Matsuoka (Slovan Bratislava).
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57'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Slovan Bratislava und Betis Sevilla ist 0:2. Cucho Hernández (Betis Sevilla) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Isco mit einer Flanke nach einer Ecke.
57'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Nino Marcelli.
53'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Peter Pokorny.
53'
Ball abgeblockt. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fran García.
50'
Ball abgeblockt. Cucho Hernández (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ángel Ortiz.
45'
Wechsel Betis Sevilla. Marc Roca kommt für Facundo Bernal.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Slovan Bratislava und Betis Sevilla ist 0:1.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tigran Barseghyan mit dem Kopf.
43'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Slovan Bratislava und Betis Sevilla ist 0:1. Cucho Hernández (Betis Sevilla) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Ángel Ortiz mit einer Flanke.
42'
Vorbeigeschossen. Cucho Hernández (Betis Sevilla) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Isco mit einer Flanke nach einer Ecke.
42'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Svetozar Markovic.
41'
Ball abgeblockt. Daiki Matsuoka (Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nino Marcelli.
41'
Ball pariert. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Antony.
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39'
Vorbeigeschossen. Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sandro Cruz mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
39'
Foul von Isco (Betis Sevilla).
39'
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Abseits Betis Sevilla. Antony spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ángel Ortiz im Abseits.
37'
Vorbeigeschossen. Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nino Marcelli nach einem Konter.
36'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Daiki Matsuoka (Slovan Bratislava).
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35'
Ball pariert. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Cucho Hernández.
32'
Abseits Betis Sevilla. Abde Ezzalzouli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fran García im Abseits.
29'
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
Isco (Betis Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).
26'
Diego Llorente (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).
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25'
Foul von César Blackman (Slovan Bratislava).
25'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Vorbeigeschossen. Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von César Blackman.
20'
Vorbeigeschossen. Cucho Hernández (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Antony mit einem langen Ball.
18'
Foul von Nelson Deossa (Betis Sevilla).
18'
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Cucho Hernández (Betis Sevilla).
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18'
Peter Pokorny (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Vorbeigeschossen. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nelson Deossa.
15'
Abseits Slovan Bratislava. Rahim Ibrahim spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nino Marcelli im Abseits.
14'
Ecke Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Álvaro Valles.
14'
Ball pariert. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nino Marcelli.
13'
Ball abgeblockt. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli.
12'
Abseits Slovan Bratislava. Daiki Matsuoka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andraz Sporar im Abseits.
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12'
Handspiel von Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla).
7'
Facundo Bernal (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
7'
Foul von Facundo Bernal (Betis Sevilla).
7'
Andraz Sporar (Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball pariert. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Isco.
6'
Abseits Slovan Bratislava. César Blackman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daiki Matsuoka im Abseits.
2'
Vorbeigeschossen. Daiki Matsuoka (Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Slovan Bratislava und Betis Sevilla.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.