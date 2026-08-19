Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Slovan Bratislava und NK Celje ist 1:1.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Slovan Bratislava und NK Celje ist 1:1.
96'
Vorbeigeschossen. Andraz Sporar (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dominik Takác mit einem langen Ball nach einem Konter.
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95'
Foul von Benjamin Verbic (NK Celje).
95'
César Blackman (SK Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Abseits NK Celje. Andrej Kotnik spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alpha Diounkou im Abseits.
94'
Ball abgeblockt. Andrej Kotnik (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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93'
Foul von Sandro Cruz (SK Slovan Bratislava).
93'
Yaya Dukuly (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Sandro Cruz (SK Slovan Bratislava).
91'
Yaya Dukuly (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Andrej Kotnik (NK Celje).
90'
Svetozar Markovic (SK Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Ecke SK Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Artemijus Tutyskinas.
88'
Ball abgeblockt. Rahim Ibrahim (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Wechsel NK Celje. Yaya Dukuly kommt für Mario Kvesic.
86'
Mark Zabukovnik (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Mark Zabukovnik (NK Celje).
86'
Alasana Yirajang (SK Slovan Bratislava) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ball abgeblockt. Benjamin Verbic (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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84'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Rahim Ibrahim kommt für Cristian Martínez.
84'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Andraz Sporar kommt für Tigran Barseghyan.
83'
César Blackman (SK Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Milot Avdyli (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von César Blackman (SK Slovan Bratislava).
82'
Vorbeigeschossen. Alasana Yirajang (SK Slovan Bratislava) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tigran Barseghyan mit einer Flanke.
81'
Ball pariert. Daiki Matsuoka (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tigran Barseghyan mit einer Flanke.
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79'
Foul von Benjamin Verbic (NK Celje).
79'
Kenan Bajric (SK Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Ecke SK Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Artemijus Tutyskinas.
77'
Wechsel NK Celje. Ivan Calusic kommt für Papa Daniel aufgrund einer Verletzung.
77'
Wechsel NK Celje. Alpha Diounkou kommt für Pijus Sirvys aufgrund einer Verletzung.
77'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pijus Sirvys (NK Celje).
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75'
Foul von Svit Seslar (NK Celje).
75'
Kenan Bajric (SK Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Artemijus Tutyskinas (NK Celje).
72'
Manasse Kianga (SK Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Das Spiel läuft wieder.
70'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Manasse Kianga kommt für Suleiman Camara.
70'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Daiki Matsuoka kommt für Alen Mustafic aufgrund einer Verletzung.
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68'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Papa Daniel (NK Celje).
68'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alen Mustafic (SK Slovan Bratislava).
66'
Foul von Artemijus Tutyskinas (NK Celje).
66'
Tigran Barseghyan (SK Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ball pariert. Papa Daniel (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
65'
Ball pariert. Andrej Kotnik (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
65'
Ball abgeblockt. Benjamin Verbic (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrej Kotnik.
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63'
Ball pariert. Andrej Kotnik (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
62'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Alasana Yirajang kommt für Roman Cerepkai.
60'
Foul von Pijus Sirvys (NK Celje).
60'
Suleiman Camara (SK Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Vorbeigeschossen. Alen Mustafic (SK Slovan Bratislava) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tigran Barseghyan mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
58'
Milot Avdyli (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Foul von Milot Avdyli (NK Celje).
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58'
Tigran Barseghyan (SK Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Wechsel NK Celje. Andrej Kotnik kommt für Armandas Kucys.
57'
Wechsel NK Celje. Benjamin Verbic kommt für Matic Ivansek.
57'
Abseits NK Celje. Svit Seslar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Armandas Kucys im Abseits.
56'
Vorbeigeschossen. Roman Cerepkai (SK Slovan Bratislava) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tigran Barseghyan mit einer Flanke.
55'
Abseits NK Celje. Artemijus Tutyskinas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Armandas Kucys im Abseits.
50'
Das Spiel läuft wieder.
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49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alen Mustafic (SK Slovan Bratislava).
47'
Mario Kvesic (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Tigran Barseghyan (SK Slovan Bratislava).
46'
Pijus Sirvys (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Suleiman Camara (SK Slovan Bratislava).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Slovan Bratislava und NK Celje ist 1:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Kenan Bajric (SK Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte.
44'
Papa Daniel (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Kenan Bajric (SK Slovan Bratislava).
43'
Foul von Svit Seslar (NK Celje).
43'
Tigran Barseghyan (SK Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SK Slovan Bratislava und NK Celje ist 1:1. Milot Avdyli (NK Celje) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, oben rechts. Vorbereitet von Mario Kvesic.
40'
Svit Seslar (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Foul von Alen Mustafic (SK Slovan Bratislava).
39'
Ball abgeblockt. Tigran Barseghyan (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kenan Bajric.
35'
Vorbeigeschossen. Suleiman Camara (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Svetozar Markovic nach einer Standardsituation.
35'
Foul von Mario Kvesic (NK Celje).
35'
Tigran Barseghyan (SK Slovan Bratislava) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball abgeblockt. Peter Pokorny (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von César Blackman mit dem Kopf.
31'
Ecke SK Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Pijus Sirvys.
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29'
Matic Ivansek (NK Celje) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Alen Mustafic (SK Slovan Bratislava).
28'
Abseits NK Celje. Mario Kvesic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Milot Avdyli im Abseits.
27'
Handspiel von César Blackman (SK Slovan Bratislava).
27'
Ball abgeblockt. César Blackman (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alen Mustafic.
20'
Foul von Svit Seslar (NK Celje).
20'
Peter Pokorny (SK Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Peter Pokorny (SK Slovan Bratislava).
19'
Svit Seslar (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SK Slovan Bratislava und NK Celje ist 1:0. Roman Cerepkai (SK Slovan Bratislava) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Cristian Martínez.
14'
Ball abgeblockt. Sandro Cruz (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
13'
Ecke SK Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Papa Daniel.
13'
Ball abgeblockt. Cristian Martínez (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tigran Barseghyan.
10'
Ball abgeblockt. Mario Kvesic (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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9'
Foul von Peter Pokorny (SK Slovan Bratislava).
9'
Mario Kvesic (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Abseits NK Celje. Svit Seslar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matic Ivansek im Abseits.
5'
Vorbeigeschossen. Roman Cerepkai (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tigran Barseghyan mit einem Steilpass nach einem Konter.
3'
Suleiman Camara (SK Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Pijus Sirvys (NK Celje).
1'
Milot Avdyli (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Cristian Martínez (SK Slovan Bratislava).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SK Slovan Bratislava und NK Celje.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.