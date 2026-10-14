Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Slovan Bratislava und VfB Stuttgart ist 0:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Slovan Bratislava und VfB Stuttgart ist 0:3.
94'
Ball pariert. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Deniz Undav.
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93'
Vorbeigeschossen. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
92'
Vorbeigeschossen. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Roman Cerepkai.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Slovan Bratislava und VfB Stuttgart ist 0:3. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, unten links. Vorbereitet von Lorenz Assignon mit einer Flanke.
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89'
Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).
86'
Wechsel VfB Stuttgart. Lorenz Assignon kommt für Josha Vagnoman.
85'
Peter Pokorny (Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Peter Pokorny (Slovan Bratislava).
83'
Abseits VfB Stuttgart. Deniz Undav spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jamie Leweling im Abseits.
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83'
Foul von Grischa Prömel (VfB Stuttgart).
83'
Artur Gajdos (Slovan Bratislava) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).
82'
César Blackman (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Deniz Undav (VfB Stuttgart).
82'
Peter Pokorny (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel Slovan Bratislava. Nino Marcelli kommt für Suleiman Camara.
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81'
Wechsel Slovan Bratislava. Alasana Yirajang kommt für Andraz Sporar.
81'
Wechsel Slovan Bratislava. Roman Cerepkai kommt für Tigran Barseghyan.
81'
Wechsel VfB Stuttgart. Ermedin Demirovic kommt für Bilal El Khannouss.
80'
Wechsel VfB Stuttgart. Atakan Karazor kommt für Angelo Stiller.
79'
Ball abgeblockt. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
78'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Kenan Bajric.
77'
Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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77'
Foul von Josha Vagnoman (VfB Stuttgart).
77'
Suleiman Camara (Slovan Bratislava) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Peter Pokorny (Slovan Bratislava).
75'
Wechsel Slovan Bratislava. Kevin Wimmer kommt für Sandro Cruz.
75'
Wechsel Slovan Bratislava. Artur Gajdos kommt für Cristian Martínez.
75'
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von César Blackman (Slovan Bratislava).
72'
Vorbeigeschossen. Leo Sauer (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jamie Leweling mit einer Flanke.
71'
Wechsel VfB Stuttgart. Jamie Leweling kommt für Dzenan Pejcinovic.
71'
Wechsel VfB Stuttgart. Leo Sauer kommt für Chris Führich.
71'
Deniz Undav (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Kenan Bajric (Slovan Bratislava).
69'
Ball abgeblockt. César Blackman (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tigran Barseghyan.
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69'
Foul von Deniz Undav (VfB Stuttgart).
69'
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Vorbeigeschossen. Cristian Martínez (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
64'
0 : 2
Pech für Slovan Bratislava - Eigentor von Sandro Cruz! Der Spielstand zwischen Slovan Bratislava und VfB Stuttgart ist 0:2. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
63'
Vorbeigeschossen. Cristian Martínez (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
62'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Sandro Cruz.
62'
Ball abgeblockt. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Deniz Undav.
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61'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Cristian Martínez (Slovan Bratislava).
61'
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Tigran Barseghyan.
61'
Ball abgeblockt. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Peter Pokorny.
57'
Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava).
53'
Abseits Slovan Bratislava. Andraz Sporar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Suleiman Camara im Abseits.
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49'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von César Blackman.
47'
Vorbeigeschossen. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von César Blackman.
46'
Dzenan Pejcinovic (VfB Stuttgart) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Kenan Bajric (Slovan Bratislava).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Slovan Bratislava und VfB Stuttgart ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Takác.
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45'
Ball pariert. Chris Führich (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Deniz Undav.
44'
Foul von Deniz Undav (VfB Stuttgart).
44'
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Vorbeigeschossen. Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
44'
Ball pariert. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Dzenan Pejcinovic.
41'
Vorbeigeschossen. Cristian Martínez (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tigran Barseghyan mit einer Flanke nach einem Konter.
39'
Abseits VfB Stuttgart. Angelo Stiller spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Deniz Undav im Abseits.
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38'
Foul von Josha Vagnoman (VfB Stuttgart).
38'
Suleiman Camara (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Deniz Undav (VfB Stuttgart).
37'
César Blackman (Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Vorbeigeschossen. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von César Blackman.
34'
Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz, nach einer Ecke.
33'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von César Blackman.
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32'
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Peter Pokorny (Slovan Bratislava).
31'
Ecke Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Ramon Hendriks.
31'
Ball abgeblockt. César Blackman (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tigran Barseghyan.
30'
Foul von Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).
30'
Cristian Martínez (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Slovan Bratislava und VfB Stuttgart ist 0:1. Deniz Undav (VfB Stuttgart) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Angelo Stiller nach einem Konter.
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27'
Ball abgeblockt. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
27'
Ball abgeblockt. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Suleiman Camara.
26'
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Foul von Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart).
26'
Suleiman Camara (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart).
24'
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Vorbeigeschossen. Grischa Prömel (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Standardsituation.
24'
Ball pariert. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
24'
Ball pariert. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jeff Chabot mit dem Kopf.
22'
Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Peter Pokorny (Slovan Bratislava).
21'
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Sandro Cruz (Slovan Bratislava).
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20'
Ball abgeblockt. Cristian Martínez (Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andraz Sporar.
18'
Foul von Grischa Prömel (VfB Stuttgart).
18'
Cristian Martínez (Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Chris Führich mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Sandro Cruz.
12'
Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
12'
Foul von Ramon Hendriks (VfB Stuttgart).
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12'
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart).
9'
Cristian Martínez (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Svetozar Markovic.
8'
Ball pariert. Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Bilal El Khannouss mit einem langen Ball.
7'
Foul von Josha Vagnoman (VfB Stuttgart).
7'
Suleiman Camara (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Vorbeigeschossen. Grischa Prömel (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Angelo Stiller mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Suleiman Camara.
3'
Ball pariert. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Suleiman Camara.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Slovan Bratislava und VfB Stuttgart.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.