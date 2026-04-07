Ticker | Sporting Lissabon - FC Arsenal | Viertelfinale UEFA Champions League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Lissabon und FC Arsenal ist 0:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Lissabon und FC Arsenal ist 0:1.
93'
Ball abgeblockt. Daniel Bragança (Sporting Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
91'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Lissabon und FC Arsenal ist 0:1. Kai Havertz (FC Arsenal) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Gabriel Martinelli mit einem Steilpass.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Foul von Kai Havertz (FC Arsenal).
88'
Luis Suárez (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ball pariert. Luis Suárez (Sporting Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
87'
Ball pariert. Geny Catamo (Sporting Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luis Suárez.
85'
Ball pariert. Gabriel Martinelli (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Declan Rice.
85'
Max Dowman (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
83'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von David Raya.
83'
Ball pariert. Geny Catamo (Sporting Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Luis Suárez mit einer Flanke.
82'
Handspiel von Max Dowman (FC Arsenal).
80'
Max Dowman (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
80'
Max Dowman (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
79'
Wechsel Sporting Lissabon. Rafael Nel kommt für Pote.
78'
Vorbeigeschossen. Geny Catamo (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Pote mit einem langen Ball.
76'
Wechsel FC Arsenal. Max Dowman kommt für Noni Madueke.
76'
Wechsel FC Arsenal. Gabriel Martinelli kommt für Leandro Trossard aufgrund einer Verletzung.
72'
Viktor Gyökeres (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Ousmane Diomande (Sporting Lissabon).
72'
Foul von Viktor Gyökeres (FC Arsenal).
72'
Maxi Araújo (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Das Spiel läuft wieder.
70'
Wechsel FC Arsenal. Kai Havertz kommt für Martin Ødegaard aufgrund einer Verletzung.
70'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pote (Sporting Lissabon).
67'
Ball pariert. Viktor Gyökeres (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martín Zubimendi.
65'
Riccardo Calafiori (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Luis Suárez (Sporting Lissabon).
64'
VAR Entscheidung: Kein Tor Sporting Lissabon 0-0 FC Arsenal.
63'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Martín Zubimendi (FC Arsenal) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
63'
Abseits FC Arsenal. Gabriel Magalhães spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Viktor Gyökeres im Abseits.
63'
Das Spiel läuft wieder.
62'
Wechsel Sporting Lissabon. Daniel Bragança kommt für João Simões.
62'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Martin Ødegaard (FC Arsenal).
59'
Foul von Hidemasa Morita (Sporting Lissabon).
59'
Viktor Gyökeres (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Riccardo Calafiori.
57'
Vorbeigeschossen. Trincão (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Maxi Araújo.
56'
Foul von William Saliba (FC Arsenal).
56'
Luis Suárez (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Trincão.
53'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Rui Silva.
52'
Noni Madueke (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
52'
Foul von Riccardo Calafiori (FC Arsenal).
52'
Geny Catamo (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Leandro Trossard (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Martin Ødegaard.
47'
Abseits Sporting Lissabon. Hidemasa Morita spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Geny Catamo im Abseits.
46'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Ben White.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Lissabon und FC Arsenal ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Leandro Trossard (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Declan Rice.
43'
Foul von Gabriel Magalhães (FC Arsenal).
43'
Luis Suárez (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball pariert. Martin Ødegaard (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ben White mit dem Kopf.
39'
Vorbeigeschossen. Ousmane Diomande (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Trincão.
31'
Hidemasa Morita (Sporting Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Leandro Trossard (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Hidemasa Morita (Sporting Lissabon).
29'
Foul von Ben White (FC Arsenal).
29'
Trincão (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Maxi Araújo.
23'
Ben White (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
20'
Noni Madueke (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
16'
Foul von Riccardo Calafiori (FC Arsenal).
16'
Geny Catamo (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Martin Ødegaard (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
14'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Ousmane Diomande.
12'
Noni Madueke (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
10'
Ball pariert. Geny Catamo (Sporting Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Iván Fresneda.
9'
Abseits Sporting Lissabon. Gonçalo Inácio spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Geny Catamo im Abseits.
9'
Abseits FC Arsenal. Ben White spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noni Madueke im Abseits.
8'
Vorbeigeschossen. Maxi Araújo (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Standardsituation.
8'
Ball abgeblockt. Trincão (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
6'
Geny Catamo (Sporting Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Declan Rice (FC Arsenal).
6'
Ball pariert. Maxi Araújo (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ousmane Diomande mit einem Steilpass.
2'
Foul von William Saliba (FC Arsenal).
2'
Luis Suárez (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sporting Lissabon und FC Arsenal.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.