Bodø/Glimt verspielt Drei-Tore-Vorsprung gegen Sporting Lissabon

Bodø verglimmt in Lissabon gegen Sporting. Getty Images

Drei Tore Vorsprung nahm Bodø/Glimt mit ins Rückspiel im Achtelfinal der Champions League. Lange sah es nach einer souveränen Partie der Norweger gegen Sporting Lissabon aus.

In der 34. Minute fiel dann das erste Tor von Sporting. Gonçalo Inácio traf nach einer Ecke per Kopf. In der zweiten Halbzeit drückten die Portugiesen dann auf weitere Tore – und das gelang.

Entscheidung in der Verlängerung

In der 61. Minute erzielte Pote dann das nächste Tor. Nach einer VAR-Intervention entschied der Schweizer Schiri Sandro Schärer in der 78. Minute noch auf einen Elfmeter für die Portugiesen. Luis Suárez blieb eiskalt, und so war der Vorsprung der Norweger plötzlich ganz weg.

Mit viel Glück schaffte man es noch in die Verlängerung, da Sporting im Abschluss mehrfach sündigte. Dort war dann Maxi Araujo der entscheidende Mann. Er schoss seine Farben zum Sieg. Nel machte in der 120. Minute mit dem 5:0 den Deckel drauf. Sporting Lissabon schafft also die Sensation und zieht in den Viertelfinal der Champions League ein.