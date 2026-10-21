Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Lissabon und LASK ist 2:3.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Lissabon und LASK ist 2:3.
99'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Inácio (Sporting Lissabon) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Flávio Gonçalves mit einer Flanke nach einer Ecke.
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98'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Florian Flecker.
98'
Eduardo Quaresma (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
98'
Foul von Samuel Adeniran (LASK).
96'
Flávio Gonçalves (Sporting Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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96'
Foul von Alessandro Schöpf (LASK).
95'
Ball abgeblockt. Jesse Derry (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
94'
Gonçalo Inácio (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Samuel Adeniran (LASK).
93'
Vorbeigeschossen. Luis Suárez (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Luís Guilherme.
92'
Sergi Altimira (Sporting Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Moses Usor (LASK).
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92'
Das Spiel läuft wieder.
91'
Krystof Danek (LASK) sieht eine Gelbe Karte.
91'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Krystof Danek (LASK).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Tobias Schützenauer (LASK) sieht eine Gelbe Karte.
89'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Lissabon und LASK ist 2:3. Luis Suárez (Sporting Lissabon) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
89'
Ball pariert. Jesse Derry (Sporting Lissabon) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Luis Suárez.
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89'
Vorbeigeschossen. Luis Suárez (Sporting Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
89'
Abseits LASK. Samuel Adeniran spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Moses Usor im Abseits.
87'
Fotis Ioannidis (Sporting Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Alemão (LASK).
87'
Abseits LASK. Xavier Mbuyamba spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Moses Usor im Abseits.
86'
Foul von Luis Suárez (Sporting Lissabon).
86'
Xavier Mbuyamba (LASK) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Foul von Luis Suárez (Sporting Lissabon).
86'
Florian Flecker (LASK) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ball abgeblockt. Andrés Andrade (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Xavier Mbuyamba mit dem Kopf.
85'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Gonçalo Inácio.
85'
Ball abgeblockt. Moses Usor (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Flecker.
84'
Luís Guilherme (Sporting Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Alessandro Schöpf (LASK).
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84'
Maxi Araújo (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Krystof Danek (LASK).
83'
Wechsel LASK. Florian Flecker kommt für Kasper Jørgensen.
83'
Wechsel LASK. Moses Usor kommt für Sasa Kalajdzic.
83'
Vorbeigeschossen. Jesse Derry (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Luis Suárez nach einer Ecke.
82'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Andrés Andrade.
80'
Wechsel Sporting Lissabon. Fotis Ioannidis kommt für Issa Doumbia.
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79'
Wechsel Sporting Lissabon. Jesse Derry kommt für Nestory Irankunda.
79'
Wechsel Sporting Lissabon. Luís Guilherme kommt für Geny Catamo.
78'
Foul von Flávio Gonçalves (Sporting Lissabon).
78'
Krystof Danek (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Vorbeigeschossen. Luis Suárez (Sporting Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Flávio Gonçalves mit einer Flanke.
75'
Ball pariert. Luis Suárez (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nestory Irankunda.
73'
Vorbeigeschossen. Issa Doumbia (Sporting Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Iván Fresneda mit einer Flanke.
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72'
Sasa Kalajdzic (LASK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Iván Fresneda (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Sasa Kalajdzic (LASK).
71'
Geny Catamo (Sporting Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Robert Ljubicic (LASK).
70'
Foul von Geny Catamo (Sporting Lissabon).
70'
Alessandro Schöpf (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Lissabon und LASK ist 1:3. Krystof Danek (LASK) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Samuel Adeniran mit einem langen Ball nach einem Konter.
67'
Wechsel Sporting Lissabon. Flávio Gonçalves kommt für João Simões.
67'
Foul von João Simões (Sporting Lissabon).
67'
Sasa Kalajdzic (LASK) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Nestory Irankunda (Sporting Lissabon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Xavier Mbuyamba (LASK).
65'
Wechsel LASK. Samuel Adeniran kommt für Christoph Lang.
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65'
Wechsel LASK. Alessandro Schöpf kommt für Sascha Horvath.
65'
João Simões (Sporting Lissabon) sieht eine Gelbe Karte.
65'
Foul von João Simões (Sporting Lissabon).
65'
Robert Ljubicic (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Issa Doumbia (Sporting Lissabon) sieht eine Gelbe Karte.
63'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Lissabon und LASK ist 1:2. Sasa Kalajdzic (LASK) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Robert Ljubicic nach einem Konter.
61'
Abseits LASK. Andrés Andrade spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christoph Lang im Abseits.
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61'
Foul von Issa Doumbia (Sporting Lissabon).
61'
Robert Ljubicic (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Kaique (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Alemão (LASK).
60'
Ball pariert. Xavier Mbuyamba (LASK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Kasper Jørgensen mit einer Flanke.
58'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Eduardo Quaresma.
56'
Foul von Nestory Irankunda (Sporting Lissabon).
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56'
Xavier Mbuyamba (LASK) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Wechsel LASK. Tobias Schützenauer kommt für Lukas Jungwirth aufgrund einer Verletzung.
52'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luis Suárez (Sporting Lissabon).
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lukas Jungwirth (LASK).
48'
Foul von Luis Suárez (Sporting Lissabon).
48'
Lukas Jungwirth (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Xavier Mbuyamba.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Lissabon und LASK ist 1:1.
47'
Abseits Sporting Lissabon. Gonçalo Inácio spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maxi Araújo im Abseits.
47'
Ball abgeblockt. Nestory Irankunda (Sporting Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Nestory Irankunda (Sporting Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Christoph Lang (LASK).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Sascha Horvath (LASK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Iván Fresneda (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Sascha Horvath (LASK).
44'
Ball pariert. Christoph Lang (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Krystof Danek.
43'
Kaique (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Sasa Kalajdzic (LASK).
43'
Ball pariert. Sasa Kalajdzic (LASK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sascha Horvath mit einer Flanke.
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42'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Kaique.
42'
Ball pariert. Christoph Lang (LASK) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Robert Ljubicic.
41'
Foul von Geny Catamo (Sporting Lissabon).
41'
Yvan Dibango (LASK) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Andrés Andrade (LASK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alemão mit dem Kopf.
38'
Luis Suárez (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Yvan Dibango (LASK).
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37'
Vorbeigeschossen. Maxi Araújo (Sporting Lissabon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Geny Catamo mit einer Flanke.
35'
Ball abgeblockt. Geny Catamo (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nestory Irankunda.
35'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Alemão.
35'
Ball abgeblockt. Geny Catamo (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luis Suárez.
34'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Alemão.
34'
Ball abgeblockt. Nestory Irankunda (Sporting Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Geny Catamo.
33'
Christoph Lang (LASK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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33'
Geny Catamo (Sporting Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Christoph Lang (LASK).
32'
Abseits Sporting Lissabon. Geny Catamo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maxi Araújo im Abseits.
32'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Yvan Dibango.
27'
Abseits Sporting Lissabon. Gonçalo Inácio spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luis Suárez im Abseits.
25'
João Simões (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Krystof Danek (LASK).
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22'
Foul von Robert Ljubicic (LASK).
22'
Sergi Altimira (Sporting Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Yvan Dibango (LASK).
21'
Geny Catamo (Sporting Lissabon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Vorbeigeschossen. Kasper Jørgensen (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Sascha Horvath mit einer Flanke nach einer Ecke.
19'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Gonçalo Inácio.
15'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Lissabon und LASK ist 1:1. Christoph Lang (LASK) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Kasper Jørgensen.
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7'
Foul von Christoph Lang (LASK).
7'
Iván Fresneda (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Lissabon und LASK ist 1:0. Luis Suárez (Sporting Lissabon) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
3'
Elfmeter für Sporting Lissabon. Nestory Irankunda wurde im Strafraum gefoult.
3'
Robert Ljubicic verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
2'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Xavier Mbuyamba.
1'
Foul von Sasa Kalajdzic (LASK).
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1'
Gonçalo Inácio (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sporting Lissabon und LASK.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.