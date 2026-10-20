Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und FK Bodø/Glimt ist 4:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und FK Bodø/Glimt ist 4:3.
94'
4 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und FK Bodø/Glimt ist 4:3. Sondre Fet (FK Bodø/Glimt) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links nach einer Ecke.
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94'
Odin Bjørtuft (FK Bodø/Glimt) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Jens Petter Hauge mit einem Steilpass nach einer Ecke.
94'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Rafa Marín.
93'
Ball abgeblockt. Ola Brynhildsen (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Haitam Aleesami.
93'
Vorbeigeschossen. Odin Bjørtuft (FK Bodø/Glimt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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93'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Rafa Marín.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
4 : 2
Pech für FK Bodø/Glimt - Eigentor von Odin Bjørtuft! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und FK Bodø/Glimt ist 4:2. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
86'
Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Rafa Marín.
84'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Isak Määttä kommt für Fredrik Bjørkan.
84'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Joel Mvuka kommt für Ole Didrik Blomberg.
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84'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Haitam Aleesami kommt für Jostein Gundersen.
83'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Ulrik Saltnes kommt für Sondre Auklend.
83'
Jostein Gundersen (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Kevin De Bruyne (SSC Neapel).
81'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Bjørkan.
80'
Handspiel von Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel).
79'
Wechsel SSC Neapel. Sam Beukema kommt für Leonardo Spinazzola.
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79'
Wechsel SSC Neapel. Giovane kommt für Noa Lang.
79'
Wechsel SSC Neapel. Mathías Olivera kommt für Matteo Politano.
76'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Ola Brynhildsen kommt für Andreas Helmersen.
75'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und FK Bodø/Glimt ist 3:2. Scott McTominay (SSC Neapel) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke.
72'
Ball pariert. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Leonardo Spinazzola.
72'
Ball abgeblockt. Rafa Marín (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kevin De Bruyne.
71'
Ball pariert. Sondre Fet (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Fredrik Sjøvold.
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68'
Foul von Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt).
68'
Leonardo Spinazzola (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Handspiel von Jostein Gundersen (FK Bodø/Glimt).
66'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Alex Meret.
66'
Ball pariert. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jens Petter Hauge.
62'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und FK Bodø/Glimt ist 2:2. Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Sondre Fet.
62'
Ball abgeblockt. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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62'
Ball abgeblockt. Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jens Petter Hauge.
60'
Scott McTominay (SSC Neapel) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Kevin De Bruyne.
60'
Foul von Rasmus Højlund (SSC Neapel).
60'
Jostein Gundersen (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Wechsel SSC Neapel. Stanislav Lobotka kommt für Frank Anguissa.
58'
Noa Lang (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Foul von Noa Lang (SSC Neapel).
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58'
Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ball abgeblockt. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kevin De Bruyne mit einem langen Ball.
56'
Ball pariert. Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
56'
Ball abgeblockt. Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sondre Auklend.
55'
Vorbeigeschossen. Ole Didrik Blomberg (FK Bodø/Glimt) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sondre Fet nach einem Konter.
53'
Foul von Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt).
53'
Noa Lang (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Frank Anguissa (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Vorbeigeschossen. Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sondre Fet mit einer Flanke.
47'
Foul von Kevin De Bruyne (SSC Neapel).
47'
Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und FK Bodø/Glimt ist 2:1.
46'
Vorbeigeschossen. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Ball abgeblockt. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leonardo Spinazzola.
43'
Ball pariert. Matteo Politano (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kevin De Bruyne mit einem langen Ball.
41'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und FK Bodø/Glimt ist 2:1. Scott McTominay (SSC Neapel) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Kevin De Bruyne mit einem Steilpass.
38'
Ball abgeblockt. Kevin De Bruyne (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Scott McTominay.
37'
Frank Anguissa (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Jostein Gundersen (FK Bodø/Glimt).
31'
Abseits SSC Neapel. Amir Rrahmani spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rasmus Højlund im Abseits.
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27'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und FK Bodø/Glimt ist 1:1. Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Sondre Fet.
24'
Ball pariert. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kevin De Bruyne mit einem Steilpass.
22'
Vorbeigeschossen. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Leonardo Spinazzola mit einem Steilpass.
19'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Jostein Gundersen.
19'
Ball abgeblockt. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noa Lang.
17'
Das Spiel läuft wieder.
17'
Das Spiel ist unterbrochen (FK Bodø/Glimt).
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16'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Kevin De Bruyne.
15'
Foul von Fredrik Bjørkan (FK Bodø/Glimt).
15'
Matteo Politano (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke.
12'
Ball pariert. Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Noa Lang.
11'
Foul von Matteo Politano (SSC Neapel).
11'
Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Ball pariert. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kevin De Bruyne.
9'
Ball abgeblockt. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Foul von Leonardo Spinazzola (SSC Neapel).
4'
Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und FK Bodø/Glimt ist 1:0. Matteo Politano (SSC Neapel) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Leonardo Spinazzola mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SSC Neapel und FK Bodø/Glimt.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.