Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen The New Saints FC und Sabah ist 1:2.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen The New Saints FC und Sabah ist 1:2.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen The New Saints FC und Sabah ist 1:2. Josh Lock (The New Saints FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
83'
Wechsel The New Saints FC. Zach Nolan kommt für Danny Redmond.
82'
Wechsel Sabah. Xander Severina kommt für Aleksey Isaev.
76'
Wechsel Sabah. Kaheem Parris kommt für Aaron Malouda.
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76'
Wechsel Sabah. Younes Lachaab kommt für Veljko Simic.
74'
Wechsel The New Saints FC. Josh Lock kommt für Ryan Brobbel.
72'
Ryan Brobbel (The New Saints FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Wechsel Sabah. Orphé Mbina kommt für Joy-Lance Mickels.
70'
Wechsel Sabah. Rodrigo Fernandes kommt für Ivan Lepinjica.
60'
Wechsel The New Saints FC. Isaac Jefferies kommt für Leo Smith.
60'
Wechsel The New Saints FC. Ben Clark kommt für Eoin Farrell.
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48'
Rhys Hughes (The New Saints FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel The New Saints FC. Danny Davies kommt für Dan Williams.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen The New Saints FC und Sabah ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen The New Saints FC und Sabah ist 0:2. Rahman Dasdamirov (Sabah) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz.
28'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen The New Saints FC und Sabah ist 0:1. Joy-Lance Mickels (Sabah) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Aaron Malouda.
5'
Ivan Lepinjica (Sabah) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen The New Saints FC und Sabah.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.