Thun spielt 1:1 gegen Dinamo Zagreb. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Szene des Spiels

Lange kämpfen die Thuner gegen das anstürmende Dinamo Zagreb gut dagegen, doch in der 87. Minute fällt der späte Ausgleich doch noch. Dinamos Nummer acht, Miha Zajc, bezwingt Niklas Steffen mit einem satten Distanzschuss und verhindert so den Thuner Hinspielsieg im CL-Quali-Duell. Damit erwartet den Schweizer Meister nach dem 1:1 vor heimischer Kulisse in einer Woche ein heikles Rückspiel vor heissblütigen Fans im Stadion Maksimir in Zagreb.

Die Schlüsselfigur

Brighton Labeau. Der Thuner Stürmer schiesst das 1:0 und erledigt seinen Job auch sonst gut. Kann den Ball oft halten und lanciert Mitte der zweiten Hälfte Mitspieler Nils Reichmuth stark, doch der chilenische Neonationalspieler verpasst es in der Szene, auf 2:0 zu stellen. Ein zweites Thuner Tor hätte dem Meister den Weg zum Sieg geebnet, doch es bleibt beim Konjunktiv.

Das bessere Team

In der ersten Halbzeit ist Thun mutig, setzt offensiv einige Nadelstiche und lässt hinten relativ wenig zu. Bei der allerletzten Szene vor der Pause hat Zagreb eine riesige Chance: Ein Signal, für das was nach dem Seitenwechsel folgt. Die Kroaten sind in der zweiten Hälfte klar spielbestimmend und vergeben zahlreiche gute Gelegenheit. Bezeichnend für die kroatische Überlegenheit: Mit Michael Heule und Fabio Fehr muss gleich zweimal ein Thuner in extremis auf der Linie den Ausgleich verhindern, der am Schluss dann doch noch fällt.

Das Tribünengezwitscher

Bei angenehm warmen Sommertemperaturen finden offiziell 9000 Menschen den Weg ins ausverkaufte Visana Stadion, darunter auch Thuns Meistercoach Mauro Lustrinelli. Der Tessiner absolvierte mit seinem neuen Verein Union Berlin zuletzt einige Testspiele in der Schweiz. Neben den Thuner Anhänger haben auch zahlreiche kroatische Fans den Weg ins Berner Oberland gefunden. Man geht beim FCT schätzungsweise von etwa 40-50 % der Stadionkapazität aus, die von Zagreb-Anhängern besetzt wird. Das wären dann an die 4000 - 4500 Kroaten, von denen speziell der Fanblock doch lautstark Stimmung macht.

Die Tore

20’ I 1:0 I Fehr flankt stark in die Mitte, wo Labeau die Unsicherheit des gegnerischen Goalies gut ausnützt und zur Führung einnickt.

87’ I 1:1 I Zajc hat etwas viel Raum und schiebt ein zum späten Ausgleich.

So geht’s weiter

Schon in einer Woche steigt in Zagreb das Rückspiel. 20 Minuten wird auch von dieser Partie live berichten.