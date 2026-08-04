Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und FK Bodø/Glimt ist 3:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und FK Bodø/Glimt ist 3:3.
91'
3 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und FK Bodø/Glimt ist 3:3. Odin Bjørtuft (FK Bodø/Glimt) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Patrick Berg.
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90'
Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und FK Bodø/Glimt ist 3:2. Promise David (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Kevin Rodríguez.
80'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Ousseynou Niang kommt für Guilherme Smith.
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80'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Haitam Aleesami kommt für Ola Brynhildsen.
72'
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Promise David kommt für Mohammed Fuseini.
68'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Isak Määttä kommt für Fredrik Bjørkan.
56'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Nikki Havenaar kommt für Ross Sykes.
56'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Besfort Zeneli kommt für Darius Olaru.
56'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Kevin Rodríguez kommt für Raul Florucz.
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45'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Joshua Kitolano kommt für Sondre Auklend.
45'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Andreas Helmersen kommt für Jens Petter Hauge.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und FK Bodø/Glimt ist 2:2.
49'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und FK Bodø/Glimt ist 2:2. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Guilherme Smith.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Sondre Fet (FK Bodø/Glimt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Jostein Gundersen (FK Bodø/Glimt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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32'
Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und FK Bodø/Glimt ist 1:2. Ole Didrik Blomberg (FK Bodø/Glimt) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
27'
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und FK Bodø/Glimt ist 1:1. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
20'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und FK Bodø/Glimt ist 0:1. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
18'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Union Saint-Gilloise und FK Bodø/Glimt.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.