Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Atlético Madrid ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Atlético Madrid ist 1:1.
94'
Vorbeigeschossen. Dzenan Pejcinovic (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt mit einem langen Ball.
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94'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Alexander Sørloth (Atlético Madrid).
92'
Foul von Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart).
92'
Alexander Sørloth (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ball pariert. Grischa Prömel (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ermedin Demirovic.
87'
Wechsel VfB Stuttgart. Leo Sauer kommt für Chris Führich.
87'
Wechsel VfB Stuttgart. Dzenan Pejcinovic kommt für Deniz Undav.
87'
Wechsel Atlético Madrid. Alexander Sørloth kommt für Giuliano Simeone.
86'
Foul von Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).
86'
Marc Pubill (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ramon Hendriks.
82'
Abseits VfB Stuttgart. Chris Führich spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ermedin Demirovic im Abseits.
82'
Foul von Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
82'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Vorbeigeschossen. Jeff Chabot (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt mit einer Flanke nach einer Ecke.
80'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Alejandro Grimaldo.
80'
Ball abgeblockt. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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80'
Ball abgeblockt. Angelo Stiller (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
78'
Wechsel Atlético Madrid. Robin Le Normand kommt für Pablo Barrios.
78'
Wechsel Atlético Madrid. Obed Vargas kommt für Julián Alvarez.
78'
Vorbeigeschossen. Chris Führich (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Grischa Prömel.
76'
Foul von Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart).
76'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Vorbeigeschossen. Grischa Prömel (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Deniz Undav mit dem Kopf nach einer Ecke.
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74'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Johnny Cardoso.
73'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Marcos Llorente.
72'
Handspiel von Ademola Lookman (Atlético Madrid).
72'
Wechsel VfB Stuttgart. Ermedin Demirovic kommt für Jamie Leweling.
71'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
71'
Ademola Lookman (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
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70'
Julián Alvarez (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Marcos Llorente.
69'
Wechsel Atlético Madrid. Johnny Cardoso kommt für Álex Baena.
67'
Foul von Lorenz Assignon (VfB Stuttgart).
67'
Ademola Lookman (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Vorbeigeschossen. Grischa Prömel (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lorenz Assignon mit einer Flanke.
66'
Das Spiel läuft wieder.
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65'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
64'
Morten Hjulmand (Atlético Madrid) sieht die Rote Karte.
64'
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Morten Hjulmand (Atlético Madrid).
61'
Vorbeigeschossen. Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ademola Lookman.
61'
Ball pariert. Pablo Barrios (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Giuliano Simeone.
56'
Foul von Deniz Undav (VfB Stuttgart).
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56'
Marcos Llorente (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Marcos Llorente.
54'
Ball abgeblockt. Chris Führich (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Deniz Undav.
52'
Wechsel VfB Stuttgart. Lorenz Assignon kommt für Josha Vagnoman aufgrund einer Verletzung.
50'
Jamie Leweling (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid).
50'
Ball abgeblockt. Ademola Lookman (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julián Alvarez.
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49'
Foul von Morten Hjulmand (Atlético Madrid).
49'
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Morten Hjulmand (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Grischa Prömel (VfB Stuttgart).
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Atlético Madrid ist 1:1. Julián Alvarez (Atlético Madrid) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Ademola Lookman.
46'
Foul von Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
46'
Pablo Barrios (Atlético Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Wechsel Atlético Madrid. Ademola Lookman kommt für Jonathan David.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Atlético Madrid ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marc Pubill mit dem Kopf.
43'
Foul von Chris Führich (VfB Stuttgart).
43'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball pariert. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alejandro Grimaldo mit einer Flanke.
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42'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Jeff Chabot.
42'
Ball abgeblockt. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Morten Hjulmand.
40'
Vorbeigeschossen. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alejandro Grimaldo mit einer Flanke nach einer Ecke.
39'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Mittelstädt.
39'
Foul von Deniz Undav (VfB Stuttgart).
39'
Morten Hjulmand (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Atlético Madrid ist 1:0. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links.
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34'
Foul von Ramon Hendriks (VfB Stuttgart).
34'
Álex Baena (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Grischa Prömel (VfB Stuttgart).
33'
Morten Hjulmand (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball abgeblockt. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Barrios.
30'
Vorbeigeschossen. Marc Pubill (Atlético Madrid) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alejandro Grimaldo mit einer Flanke nach einer Ecke.
29'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ramon Hendriks.
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26'
Jamie Leweling (VfB Stuttgart) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Morten Hjulmand (Atlético Madrid).
25'
Abseits VfB Stuttgart. Angelo Stiller spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Grischa Prömel im Abseits.
23'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Marc Pubill.
21'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Morten Hjulmand.
19'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
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17'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
17'
Foul von Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart).
17'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Vorbeigeschossen. Angelo Stiller (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bilal El Khannouss.
13'
Vorbeigeschossen. Chris Führich (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Deniz Undav.
11'
Vorbeigeschossen. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
11'
Ball pariert. Angelo Stiller (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
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7'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Morten Hjulmand.
7'
Ball abgeblockt. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josha Vagnoman mit dem Kopf.
3'
Vorbeigeschossen. Chris Führich (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jeff Chabot mit einem langen Ball.
1'
Ball pariert. Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
1'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Jan Oblak.
1'
Ball pariert. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Deniz Undav.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen VfB Stuttgart und Atlético Madrid.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.