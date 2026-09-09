Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Viking Stavanger ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Viking Stavanger ist 3:1.
94'
Deniz Undav (VfB Stuttgart) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Jeff Chabot nach einer Ecke.
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94'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Bjørdal.
94'
Vorbeigeschossen. Jeff Chabot (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Chris Führich mit einer Flanke nach einer Ecke.
93'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Falchener.
92'
Foul von Ameen Al-Dakhil (VfB Stuttgart).
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92'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Erik Botheim (Viking Stavanger).
91'
Vorbeigeschossen. Leo Sauer (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Chris Führich.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Grischa Prömel.
89'
Vorbeigeschossen. Grischa Prömel (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Leo Sauer.
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89'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Henrik Bjørdal (Viking Stavanger).
87'
Vorbeigeschossen. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Leo Sauer mit einem Steilpass.
86'
Wechsel VfB Stuttgart. Ameen Al-Dakhil kommt für Maximilian Mittelstädt.
85'
Abseits VfB Stuttgart. Angelo Stiller spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maximilian Mittelstädt im Abseits.
84'
Wechsel Viking Stavanger. Herman Haugen kommt für Henrik Heggheim.
83'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Vetle Auklend.
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82'
Vorbeigeschossen. Jeff Chabot (VfB Stuttgart) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Chris Führich mit einer Flanke nach einer Ecke.
81'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Peter Christiansen.
78'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
78'
Erik Botheim (Viking Stavanger) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Leo Sauer (VfB Stuttgart).
78'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Grischa Prömel (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Simen Kvia-Egeskog (Viking Stavanger).
75'
Abseits VfB Stuttgart. Dzenan Pejcinovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Chris Führich im Abseits.
73'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Dzenan Pejcinovic.
73'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Leo Sauer.
71'
Wechsel VfB Stuttgart. Leo Sauer kommt für Bilal El Khannouss.
71'
Wechsel VfB Stuttgart. Ramon Hendriks kommt für Finn Jeltsch.
71'
Wechsel Viking Stavanger. Vetle Auklend kommt für Kristoffer Haugen.
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71'
Wechsel Viking Stavanger. Simen Kvia-Egeskog kommt für Tobias Moi.
69'
Foul von Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart).
69'
Peter Christiansen (Viking Stavanger) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Vorbeigeschossen. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt nach einem Konter.
63'
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Zlatko Tripic (Viking Stavanger).
62'
Wechsel Viking Stavanger. Henrik Falchener kommt für Jesper Daland.
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62'
Wechsel Viking Stavanger. Erik Botheim kommt für Joe Bell.
62'
Wechsel VfB Stuttgart. Josha Vagnoman kommt für Jamie Leweling.
62'
Wechsel VfB Stuttgart. Dzenan Pejcinovic kommt für Ermedin Demirovic.
60'
Vorbeigeschossen. Chris Führich (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
58'
Joe Bell (Viking Stavanger) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Joe Bell (Viking Stavanger).
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55'
Ball abgeblockt. Zlatko Tripic (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joe Bell.
54'
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Tobias Moi (Viking Stavanger).
54'
Peter Christiansen (Viking Stavanger) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Peter Christiansen (Viking Stavanger).
53'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Finn Jeltsch.
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53'
Ball abgeblockt. Henrik Heggheim (Viking Stavanger) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Henrik Bjørdal.
52'
Vorbeigeschossen. Peter Christiansen (Viking Stavanger) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Henrik Bjørdal mit einer Flanke.
51'
Foul von Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).
51'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Angelo Stiller (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Henrik Bjørdal (Viking Stavanger).
48'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Chris Führich.
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48'
Ball abgeblockt. Henrik Bjørdal (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Ball abgeblockt. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Deniz Undav.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Viking Stavanger ist 3:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Abseits VfB Stuttgart. Jeff Chabot spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jamie Leweling im Abseits.
42'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Foul von Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger).
41'
Foul von Jeff Chabot (VfB Stuttgart).
41'
Peter Christiansen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
39'
Foul von Grischa Prömel (VfB Stuttgart).
39'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ball abgeblockt. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bilal El Khannouss.
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37'
Foul von Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart).
37'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ball abgeblockt. Zlatko Tripic (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tobias Moi.
35'
Foul von Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).
35'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Viking Stavanger ist 3:1. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Deniz Undav.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
31'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Peter Christiansen (Viking Stavanger).
30'
Vorbeigeschossen. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jamie Leweling mit einer Flanke.
26'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Viking Stavanger ist 2:1. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Deniz Undav mit einem Steilpass.
25'
Grischa Prömel (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Joe Bell (Viking Stavanger).
25'
Foul von Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
25'
Joe Bell (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Viking Stavanger ist 1:1. Zlatko Tripic (Viking Stavanger) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Henrik Bjørdal.
22'
Ball abgeblockt. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Angelo Stiller.
20'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen VfB Stuttgart und Viking Stavanger ist 1:0. Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Angelo Stiller.
17'
Ball pariert. Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
15'
Foul von Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).
15'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Henrik Bjørdal (Viking Stavanger).
11'
Ball pariert. Henrik Bjørdal (Viking Stavanger) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joe Bell mit einer Flanke.
10'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Grischa Prömel.
10'
Ball abgeblockt. Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Henrik Bjørdal.
9'
Foul von Angelo Stiller (VfB Stuttgart).
9'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Jamie Leweling (VfB Stuttgart) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
7'
Foul von Zlatko Tripic (Viking Stavanger).
6'
Abseits VfB Stuttgart. Bilal El Khannouss spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jamie Leweling im Abseits.
3'
Foul von Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).
3'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen VfB Stuttgart und Viking Stavanger.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.