Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Dinamo Zagreb ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Dinamo Zagreb ist 3:1.
94'
Vorbeigeschossen. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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91'
Vorbeigeschossen. Herman Haugen (Viking Stavanger) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tobias Moi.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Moi.
89'
Wechsel Viking Stavanger. Viljar Vevatne kommt für Edvin Austbø.
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89'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Sondre Bjørshol.
88'
Ball abgeblockt. Scott McKenna (Dinamo Zagreb) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mislav Orsic mit einer Flanke.
88'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Kristoffer Askildsen.
87'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Jesper Daland.
87'
Ball abgeblockt. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
87'
Fran Topic (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Sondre Bjørshol (Viking Stavanger).
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86'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Gianni Stensness (Viking Stavanger).
83'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Nevistic.
83'
Ball pariert. Edvin Austbø (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tobias Moi mit einer Flanke.
82'
Wechsel Dinamo Zagreb. Niko Galesic kommt für Moris Valincic.
82'
Wechsel Dinamo Zagreb. Robert Mudrazija kommt für Luka Stojkovic.
82'
Wechsel Dinamo Zagreb. Fran Topic kommt für Mateo Lisica.
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82'
Wechsel Viking Stavanger. Herman Haugen kommt für Kristoffer Haugen.
82'
Wechsel Viking Stavanger. Simen Kvia-Egeskog kommt für Zlatko Tripic.
81'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mislav Orsic.
79'
Mateo Lisica (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Gianni Stensness (Viking Stavanger).
78'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Nevistic.
78'
Ball pariert. Peter Christiansen (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Zlatko Tripic.
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77'
Vorbeigeschossen. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mislav Orsic mit einem langen Ball.
76'
Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Tobias Moi (Viking Stavanger).
76'
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Joe Bell (Viking Stavanger).
75'
Ball pariert. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukas Kacavenda.
74'
Abseits Viking Stavanger. Edvin Austbø spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Zlatko Tripic im Abseits.
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74'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Pérez Vinlöf.
72'
Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Foul von Mislav Orsic (Dinamo Zagreb).
72'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ball pariert. Jesper Daland (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einer Flanke.
71'
Foul von Josip Misic (Dinamo Zagreb).
71'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Vorbeigeschossen. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Josip Misic mit einem langen Ball.
68'
Foul von Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb).
68'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Vorbeigeschossen. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Moris Valincic mit einer Flanke.
67'
Wechsel Dinamo Zagreb. Mislav Orsic kommt für Arbër Hoxha.
67'
Foul von Josip Misic (Dinamo Zagreb).
67'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Joe Bell (Viking Stavanger) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Josip Misic (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Joe Bell (Viking Stavanger).
65'
Abseits Dinamo Zagreb. Josip Misic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Arbër Hoxha im Abseits.
63'
Vorbeigeschossen. Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Luka Stojkovic mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
62'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Gianni Stensness (Viking Stavanger).
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61'
Wechsel Viking Stavanger. Sondre Bjørshol kommt für Henrik Heggheim.
61'
Wechsel Viking Stavanger. Jesper Daland kommt für Henrik Falchener.
60'
Vorbeigeschossen. Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Matteo Pérez Vinlöf.
57'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Zlatko Tripic (Viking Stavanger).
56'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Josip Misic nach einer Standardsituation.
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56'
Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Tobias Moi (Viking Stavanger).
55'
Wechsel Dinamo Zagreb. Lukas Kacavenda kommt für Miha Zajc.
55'
Vorbeigeschossen. Peter Christiansen (Viking Stavanger) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einer Flanke.
53'
Foul von Dion Beljo (Dinamo Zagreb).
53'
Gianni Stensness (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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52'
Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger).
50'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Dinamo Zagreb ist 3:1. Tobias Moi (Viking Stavanger) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Henrik Falchener.
48'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Dinamo Zagreb ist 2:1. Edvin Austbø (Viking Stavanger) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Kristoffer Askildsen.
47'
Ball pariert. Henrik Falchener (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joe Bell.
47'
Vorbeigeschossen. Joe Bell (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
46'
Scott McKenna (Dinamo Zagreb) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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46'
Foul von Scott McKenna (Dinamo Zagreb).
46'
Henrik Heggheim (Viking Stavanger) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Dinamo Zagreb ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits Viking Stavanger. Kristoffer Askildsen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Henrik Heggheim im Abseits.
45'
Ball pariert. Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gianni Stensness.
39'
Foul von Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb).
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39'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ball pariert. Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Scott McKenna.
36'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Henrik Falchener (Viking Stavanger).
34'
Foul von Moris Valincic (Dinamo Zagreb).
34'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Matteo Pérez Vinlöf.
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32'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Dion Beljo nach einem Konter.
29'
Scott McKenna (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Peter Christiansen (Viking Stavanger).
27'
Henrik Heggheim (Viking Stavanger) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Henrik Heggheim (Viking Stavanger).
26'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Foul von Gianni Stensness (Viking Stavanger).
25'
Abseits Dinamo Zagreb. Matteo Pérez Vinlöf spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dion Beljo im Abseits.
24'
Abseits Viking Stavanger. Kristoffer Haugen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Peter Christiansen im Abseits.
21'
Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Henrik Falchener (Viking Stavanger).
20'
Foul von Josip Misic (Dinamo Zagreb).
20'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Dinamo Zagreb ist 1:1. Zlatko Tripic (Viking Stavanger) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
15'
VAR Entscheidung: Elfmeter Viking Stavanger.
15'
Scott McKenna verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
15'
Vorbeigeschossen. Henrik Heggheim (Viking Stavanger) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einer Flanke.
13'
Foul von Mateo Lisica (Dinamo Zagreb).
13'
Kristoffer Haugen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei.
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10'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Dinamo Zagreb ist 0:1. Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links.
9'
Vorbeigeschossen. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
9'
Ball pariert. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Miha Zajc mit dem Kopf.
8'
Vorbeigeschossen. Mateo Lisica (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei.
8'
Ball abgeblockt. Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dion Beljo mit dem Kopf.
6'
Foul von Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagreb).
6'
Henrik Heggheim (Viking Stavanger) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
5'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dion Beljo.
3'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Heggheim.
2'
Scott McKenna (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Peter Christiansen (Viking Stavanger).
1'
Abseits Viking Stavanger. Kristoffer Askildsen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Zlatko Tripic im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Viking Stavanger und Dinamo Zagreb.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.