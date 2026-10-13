Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viking Stavanger und FC Bayern München ist 3:3.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viking Stavanger und FC Bayern München ist 3:3.
97'
Vorbeigeschossen. Tom Bischof (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Hiroki Ito.
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96'
Ball abgeblockt. Hiroki Ito (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
96'
Konrad Laimer (FC Bayern München) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Viljar Vevatne (Viking Stavanger).
93'
Ball pariert. Peter Christiansen (Viking Stavanger) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Simen Kvia-Egeskog.
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92'
Alphonso Davies (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Gianni Stensness (Viking Stavanger).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
3 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und FC Bayern München ist 3:3. Herman Haugen (Viking Stavanger) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz rechts im Fünfmeterraum unten rechts. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einer Flanke.
89'
Foul von Hiroki Ito (FC Bayern München).
89'
Herman Haugen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
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87'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Tom Bischof.
85'
Wechsel Viking Stavanger. Tobias Moi kommt für Erik Botheim.
85'
Wechsel Viking Stavanger. Viljar Vevatne kommt für Henrik Heggheim.
85'
Wechsel Viking Stavanger. Simen Kvia-Egeskog kommt für Joe Bell.
85'
Hiroki Ito (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Gianni Stensness (Viking Stavanger).
84'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Konrad Laimer.
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83'
Wechsel FC Bayern München. Hiroki Ito kommt für Ismael Saibari.
81'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Dayot Upamecano.
80'
Alphonso Davies (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Joe Bell (Viking Stavanger).
80'
Harry Kane (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Peter Christiansen (Viking Stavanger).
79'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Josip Stanisic.
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78'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
78'
Vorbeigeschossen. Erik Botheim (Viking Stavanger) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einer Flanke nach einer Ecke.
77'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Dayot Upamecano.
77'
Foul von Harry Kane (FC Bayern München).
77'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel FC Bayern München. Josip Stanisic kommt für Luis Díaz.
73'
Gelb-Rote Karte für Michael Olise (FC Bayern München).
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73'
Michael Olise (FC Bayern München) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Foul von Michael Olise (FC Bayern München).
73'
Henrik Heggheim (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel Viking Stavanger. Herman Haugen kommt für Henrik Bjørdal.
71'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und FC Bayern München ist 2:3. Luis Díaz (FC Bayern München) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Konrad Laimer.
70'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Falchener.
70'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Jesper Daland.
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69'
Alphonso Davies (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Peter Christiansen (Viking Stavanger).
68'
Ismael Saibari (FC Bayern München) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Jesper Daland (Viking Stavanger) sieht eine Gelbe Karte.
67'
Foul von Ismael Saibari (FC Bayern München).
67'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Heggheim.
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65'
Ball abgeblockt. Tom Bischof (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michael Olise.
64'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Gianni Stensness.
64'
Ball abgeblockt. Ismael Saibari (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harry Kane.
63'
Foul von Tom Bischof (FC Bayern München).
63'
Erik Botheim (Viking Stavanger) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Abseits FC Bayern München. Tom Bischof spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luis Díaz im Abseits.
61'
Alphonso Davies (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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61'
Foul von Henrik Bjørdal (Viking Stavanger).
60'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und FC Bayern München ist 2:2. Harry Kane (FC Bayern München) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, unten links. Vorbereitet von Joshua Kimmich mit einer Flanke nach einer Ecke.
59'
Wechsel Viking Stavanger. Jesper Daland kommt für Kristoffer Haugen.
59'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Heggheim.
59'
Ball abgeblockt. Konrad Laimer (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
59'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Heggheim.
57'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Falchener.
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57'
Ball abgeblockt. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
57'
Ball pariert. Tom Bischof (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Michael Olise.
57'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Arild Østbø.
56'
Ball abgeblockt. Dayot Upamecano (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harry Kane.
54'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und FC Bayern München ist 2:1. Harry Kane (FC Bayern München) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
53'
Kristoffer Haugen (Viking Stavanger) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
VAR Entscheidung: Elfmeter FC Bayern München.
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52'
Konrad Laimer (FC Bayern München) sieht eine Gelbe Karte.
51'
Elfmeter für FC Bayern München. Konrad Laimer wurde im Strafraum gefoult.
51'
Kristoffer Haugen verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
50'
Ball abgeblockt. Ismael Saibari (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tom Bischof mit einer Flanke.
45'
Wechsel FC Bayern München. Ismael Saibari kommt für Lennart Karl.
45'
Wechsel FC Bayern München. Dayot Upamecano kommt für Jonathan Tah.
45'
Wechsel FC Bayern München. Alphonso Davies kommt für Nathaniel Brown.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viking Stavanger und FC Bayern München ist 2:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Kim Min-Jae.
41'
Ball abgeblockt. Tom Bischof (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und FC Bayern München ist 2:0. Peter Christiansen (Viking Stavanger) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Erik Botheim mit einem langen Ball nach einem Konter.
35'
Ball pariert. Henrik Heggheim (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kristoffer Haugen mit einer Flanke.
35'
Foul von Jonathan Tah (FC Bayern München).
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35'
Erik Botheim (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball pariert. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Michael Olise mit einer Flanke.
34'
Vorbeigeschossen. Joshua Kimmich (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Harry Kane.
32'
Vorbeigeschossen. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joshua Kimmich.
32'
Konrad Laimer (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Kristoffer Haugen (Viking Stavanger).
31'
Foul von Jonathan Tah (FC Bayern München).
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31'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Abseits FC Bayern München. Joshua Kimmich spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luis Díaz im Abseits.
23'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Zlatko Tripic (Viking Stavanger).
22'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Kristoffer Haugen.
18'
Ball pariert. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joshua Kimmich mit einer Flanke.
17'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Gianni Stensness.
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17'
Ball abgeblockt. Lennart Karl (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Gianni Stensness.
16'
Ball abgeblockt. Luis Díaz (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Ball abgeblockt. Jonathan Tah (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Heggheim.
14'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Arild Østbø.
14'
Ball pariert. Luis Díaz (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nathaniel Brown.
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10'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Arild Østbø.
10'
Ball pariert. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
9'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Erik Botheim (Viking Stavanger).
8'
Foul von Konrad Laimer (FC Bayern München).
8'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Lennart Karl (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Konrad Laimer.
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6'
Ball abgeblockt. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Konrad Laimer.
5'
Tom Bischof (FC Bayern München) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger).
3'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Falchener.
3'
Ball abgeblockt. Konrad Laimer (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michael Olise.
2'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und FC Bayern München ist 1:0. Gianni Stensness (Viking Stavanger) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einer Flanke nach einer Ecke.
1'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Tah.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Viking Stavanger und FC Bayern München.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.