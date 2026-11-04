Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Sabah FK ist 4:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Sabah FK ist 4:1.
94'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Sabah FK ist 4:1. Erik Botheim (Viking Stavanger) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Peter Christiansen.
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94'
Ball abgeblockt. Niklas Fuglestad (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
93'
Foul von Akim Zedadka (Sabah FK).
93'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ball pariert. Peter Christiansen (Viking Stavanger) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einem langen Ball.
89'
Ball abgeblockt. Vetle Auklend (Viking Stavanger) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
88'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Steve Solvet.
88'
Ball abgeblockt. Zlatko Tripic (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristoffer Askildsen mit einem langen Ball.
87'
Joy-Lance Mickels (Sabah FK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Herman Haugen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Joy-Lance Mickels (Sabah FK).
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86'
Wechsel Viking Stavanger. Jakob Hansen kommt für Tobias Moi.
86'
Wechsel Viking Stavanger. Niklas Fuglestad kommt für Simen Kvia-Egeskog.
86'
Simen Kvia-Egeskog (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Ivan Lepinjica (Sabah FK).
85'
Ecke Sabah FK. Die Ecke wurde verursacht von Arild Østbø.
85'
Ball pariert. Joy-Lance Mickels (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Steve Solvet mit einem langen Ball.
81'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Sabah FK ist 3:1. Henrik Falchener (Viking Stavanger) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einer Flanke nach einer Ecke.
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80'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Rahman Dasdamirov.
79'
Wechsel Sabah FK. Rahman Dasdamirov kommt für Umarali Rakhmonaliev.
77'
Aden McCarthy (Sabah FK) sieht die Rote Karte.
77'
VAR Entscheidung: Karte geändert Aden McCarthy (Sabah FK).
77'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Peter Christiansen (Viking Stavanger).
73'
Foul von Peter Christiansen (Viking Stavanger).
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73'
Steve Solvet (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ball pariert. Tymoteusz Puchacz (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Umarali Rakhmonaliev.
71'
Abseits Viking Stavanger. Simen Kvia-Egeskog spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Erik Botheim im Abseits.
71'
Wechsel Sabah FK. Xander Severina kommt für Abdulla Xaybulayev.
71'
Wechsel Sabah FK. Du Queiroz kommt für Christian Nwachukwu.
70'
Wechsel Sabah FK. Xayal Aliyev kommt für Orphé Mbina.
69'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Sabah FK ist 2:1. Zlatko Tripic (Viking Stavanger) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts nach einer Standardsituation.
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69'
Elfmeter pariert! Zlatko Tripic (Viking Stavanger) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
67'
Akim Zedadka verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
67'
Ball abgeblockt. Erik Botheim (Viking Stavanger) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Herman Haugen mit einer Flanke.
66'
Wechsel Viking Stavanger. Vetle Auklend kommt für Kristoffer Haugen.
64'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Aden McCarthy.
64'
Ball abgeblockt. Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tobias Moi.
63'
Vorbeigeschossen. Peter Christiansen (Viking Stavanger) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Simen Kvia-Egeskog.
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62'
Vorbeigeschossen. Peter Christiansen (Viking Stavanger) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Kristoffer Askildsen.
61'
Abseits Sabah FK. Akim Zedadka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Orphé Mbina im Abseits.
61'
Abseits Viking Stavanger. Peter Christiansen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Zlatko Tripic im Abseits.
61'
Vorbeigeschossen. Aden McCarthy (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz mit einer Flanke nach einer Ecke.
60'
Ecke Sabah FK. Die Ecke wurde verursacht von Gianni Stensness.
60'
Ball abgeblockt. Joy-Lance Mickels (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz.
59'
Vorbeigeschossen. Simen Kvia-Egeskog (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Peter Christiansen.
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58'
Vorbeigeschossen. Henrik Falchener (Viking Stavanger) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einer Flanke nach einer Ecke.
58'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Christian Nwachukwu.
57'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Aden McCarthy.
56'
Wechsel Viking Stavanger. Peter Christiansen kommt für Henrik Bjørdal.
56'
Wechsel Viking Stavanger. Herman Haugen kommt für Henrik Heggheim.
56'
Abseits Sabah FK. Abdulla Xaybulayev spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tymoteusz Puchacz im Abseits.
56'
Vorbeigeschossen. Abdulla Xaybulayev (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz mit einem langen Ball nach einer Ecke.
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55'
Ecke Sabah FK. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Bjørdal.
55'
Ball abgeblockt. Tymoteusz Puchacz (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Abseits Viking Stavanger. Erik Botheim spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Henrik Bjørdal im Abseits.
51'
Henrik Heggheim (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Tymoteusz Puchacz (Sabah FK).
49'
Abseits Sabah FK. Umarali Rakhmonaliev spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joy-Lance Mickels im Abseits.
49'
Ball pariert. Zlatko Tripic (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Simen Kvia-Egeskog.
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49'
Vorbeigeschossen. Akim Zedadka (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
48'
Ecke Sabah FK. Die Ecke wurde verursacht von Kristoffer Askildsen.
48'
Ball abgeblockt. Orphé Mbina (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Umarali Rakhmonaliev.
47'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Steve Solvet.
47'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Akim Zedadka.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Sabah FK ist 1:1.
46'
Ball abgeblockt. Erik Botheim (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Henrik Heggheim mit einer Flanke.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Vorbeigeschossen. Abdulla Xaybulayev (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Christian Nwachukwu.
43'
Henrik Bjørdal (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK).
42'
Vorbeigeschossen. Akim Zedadka (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz nach einer Ecke.
41'
Ecke Sabah FK. Die Ecke wurde verursacht von Kristoffer Askildsen.
41'
Ball abgeblockt. Tymoteusz Puchacz (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ivan Lepinjica.
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40'
Vorbeigeschossen. Steve Solvet (Sabah FK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz mit einer Flanke nach einer Ecke.
40'
Ecke Sabah FK. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Bjørdal.
36'
Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK).
33'
Wechsel Sabah FK. Joy-Lance Mickels kommt für Veljko Simic aufgrund einer Verletzung.
33'
Das Spiel läuft wieder.
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32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Veljko Simic (Sabah FK).
31'
Ball abgeblockt. Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz.
29'
Ball pariert. Simen Kvia-Egeskog (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
29'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Steve Solvet.
27'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Sabah FK ist 1:1. Erik Botheim (Viking Stavanger) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Kristoffer Haugen mit einer Flanke.
23'
Ball abgeblockt. Ivan Lepinjica (Sabah FK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
20'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Tymoteusz Puchacz.
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19'
Ball pariert. Umarali Rakhmonaliev (Sabah FK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
18'
Gianni Stensness (Viking Stavanger) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Foul von Gianni Stensness (Viking Stavanger).
18'
Orphé Mbina (Sabah FK) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Simen Kvia-Egeskog (Viking Stavanger).
17'
Steve Solvet (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Vorbeigeschossen. Zlatko Tripic (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
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13'
Gianni Stensness (Viking Stavanger) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Abdulla Xaybulayev (Sabah FK).
11'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Sabah FK ist 0:1. Orphé Mbina (Sabah FK) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Umarali Rakhmonaliev nach einem Konter.
11'
Vorbeigeschossen. Gianni Stensness (Viking Stavanger) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Henrik Falchener mit dem Kopf nach einer Ecke.
11'
Vorbeigeschossen. Gianni Stensness (Viking Stavanger) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einer Flanke nach einer Ecke.
10'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Aden McCarthy.
7'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
7'
Foul von Abdulla Xaybulayev (Sabah FK).
4'
Foul von Henrik Heggheim (Viking Stavanger).
4'
Tymoteusz Puchacz (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Abseits Viking Stavanger. Simen Kvia-Egeskog spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Zlatko Tripic im Abseits.
2'
Kristoffer Haugen (Viking Stavanger) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
2'
Foul von Kristoffer Haugen (Viking Stavanger).
2'
Christian Nwachukwu (Sabah FK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Viking Stavanger und Sabah FK.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.