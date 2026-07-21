Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und Hapoel Be'er Sheva ist 2:1.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und Hapoel Be'er Sheva ist 2:1.
92'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Stígur Thórdarson kommt für Nikolaj Hansen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 8 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Amit Ohana kommt für Igor Zlatanovic.
88'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Itay Rotman kommt für Miguel Vítor.
86'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und Hapoel Be'er Sheva ist 2:1. Nikolaj Hansen (Vikingur Reykjavik) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Óskar Borgthórsson.
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76'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Viktor Andrason kommt für Daníel Hafsteinsson.
76'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Sveinn Thorkelsson kommt für Gunnar Vatnhamar.
76'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Dadi Jónsson kommt für Aron Thrándarson.
76'
Valdimar Ingimundarson (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Javon East kommt für Muhammad Abu Rumi.
71'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Eliel Peretz kommt für Kings Kangwa.
63'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Zahi Ahmed kommt für Amir Ganah.
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63'
Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und Hapoel Be'er Sheva ist 1:1. Kings Kangwa (Hapoel Be'er Sheva) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Igor Zlatanovic.
48'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und Hapoel Be'er Sheva ist 1:0. Nikolaj Hansen (Vikingur Reykjavik) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Oliver Ekroth.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und Hapoel Be'er Sheva ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
41'
Kings Kangwa (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Vikingur Reykjavik und Hapoel Be'er Sheva.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.