Ticker | 1. FSV Mainz 05 - Racing Straßburg | Viertelfinale UEFA Conference League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und Racing Strassburg ist 2:0.
95'
Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte.
95'
Armindo Sieb (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte.
95'
Diego Moreira (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und Racing Strassburg ist 2:0.
92'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
92'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Andrew Omobamidele.
91'
Foul von Guéla Doué (Racing Strassburg).
91'
William Bøving (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Vorbeigeschossen. Armindo Sieb (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Nikolas Veratschnig mit einer Flanke.
89'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Lennard Maloney kommt für Paul Nebel.
89'
Foul von Valentín Barco (Racing Strassburg).
89'
Nikolas Veratschnig (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Vorbeigeschossen. Armindo Sieb (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kaishu Sano.
87'
Ball abgeblockt. Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
87'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Ismaël Doukouré.
85'
Wechsel Racing Strassburg. Sebastian Nanasi kommt für Martial Godo.
82'
Vorbeigeschossen. Julio Enciso (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Valentín Barco.
80'
Vorbeigeschossen. William Bøving (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
80'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Kacper Potulski kommt für Silvan Widmer.
79'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Guéla Doué.
78'
Emmanuel Emegha (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Stefan Posch (1. FSV Mainz 05).
78'
Ball pariert. Armindo Sieb (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
78'
Ball pariert. Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Paul Nebel.
77'
Ball abgeblockt. Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Phillip Tietz.
74'
Vorbeigeschossen. Emmanuel Emegha (Racing Strassburg) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Valentín Barco.
74'
Ball pariert. Diego Moreira (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
74'
Valentín Barco (Racing Strassburg) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Julio Enciso.
73'
Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05).
72'
Martial Godo (Racing Strassburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05).
70'
Foul von Samir El Mourabet (Racing Strassburg).
70'
Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. William Bøving kommt für Sota Kawasaki.
69'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Armindo Sieb kommt für Nelson Weiper.
69'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Nikolas Veratschnig kommt für Phillipp Mwene.
69'
Foul von Andrew Omobamidele (Racing Strassburg).
69'
Daniel Batz (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Silvan Widmer.
64'
Wechsel Racing Strassburg. Emmanuel Emegha kommt für Gessime Yassine.
64'
Wechsel Racing Strassburg. Diego Moreira kommt für Maxi Oyedele.
64'
Foul von Gessime Yassine (Racing Strassburg).
64'
Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Maxi Oyedele (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Sota Kawasaki (1. FSV Mainz 05).
61'
Abseits Racing Strassburg. Samir El Mourabet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Valentín Barco im Abseits.
60'
Vorbeigeschossen. Guéla Doué (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Samir El Mourabet.
59'
Abseits 1. FSV Mainz 05. Danny da Costa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nelson Weiper im Abseits.
57'
Ball pariert. Julio Enciso (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gessime Yassine.
54'
Vorbeigeschossen. Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Paul Nebel mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Mike Penders.
53'
Ball pariert. Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Dominik Kohr.
51'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Kohr.
50'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05).
50'
Ball abgeblockt. Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
50'
Ball abgeblockt. Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Mike Penders.
49'
Ball pariert. Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Kaishu Sano.
47'
Valentín Barco (Racing Strassburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Sota Kawasaki (1. FSV Mainz 05).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und Racing Strassburg ist 2:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Batz.
44'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05).
42'
Handspiel von Gessime Yassine (Racing Strassburg).
42'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05).
41'
Andrew Omobamidele (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05).
40'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05).
38'
Guéla Doué (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Paul Nebel (1. FSV Mainz 05).
37'
Martial Godo (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Danny da Costa (1. FSV Mainz 05).
35'
Andrew Omobamidele (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05).
34'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Guéla Doué.
34'
Ball abgeblockt. Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nelson Weiper.
33'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Paul Nebel (1. FSV Mainz 05).
31'
Guéla Doué (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Foul von Guéla Doué (Racing Strassburg).
31'
Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Guéla Doué (Racing Strassburg).
29'
Sota Kawasaki (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Samir El Mourabet (Racing Strassburg).
29'
Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Vorbeigeschossen. Guéla Doué (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ismaël Doukouré.
26'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Phillipp Mwene.
26'
Ball abgeblockt. Julio Enciso (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martial Godo.
19'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und Racing Strassburg ist 2:0. Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Paul Nebel mit einer Flanke nach einer Ecke.
18'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Mike Penders.
18'
Vorbeigeschossen. Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
14'
Abseits Racing Strassburg. Mike Penders spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Martial Godo im Abseits.
13'
Ball abgeblockt. Martial Godo (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valentín Barco mit einem langen Ball.
12'
Guéla Doué (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Sota Kawasaki (1. FSV Mainz 05).
11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen 1. FSV Mainz 05 und Racing Strassburg ist 1:0. Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Sota Kawasaki nach einem Konter.
10'
Abseits Racing Strassburg. Gessime Yassine spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Julio Enciso im Abseits.
7'
Ben Chilwell (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05).
5'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Ben Chilwell.
4'
Ball abgeblockt. Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Phillip Tietz.
4'
Foul von Guéla Doué (Racing Strassburg).
4'
Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Vorbeigeschossen. Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Phillip Tietz.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen 1. FSV Mainz 05 und Racing Strassburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.