Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aarhus GF und Egnatia Rrogozhinë ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aarhus GF und Egnatia Rrogozhinë ist 1:1.
93'
Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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93'
Foul von Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë).
93'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Vorbeigeschossen. Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
92'
Vorbeigeschossen. Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Geralb Smajli mit einer Flanke nach einer Ecke.
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92'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Emmery.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Abseits Egnatia Rrogozhinë. Fernando Medeiros spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ibrahim Diabaté im Abseits.
88'
Vorbeigeschossen. Colin Rösler (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von James Bogere.
87'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Ibrahim Diabaté kommt für Karim Loukili.
87'
Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Frederik Emmery (Aarhus GF).
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84'
Vorbeigeschossen. Tobias Bech (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von James Bogere nach einem Konter.
83'
Wechsel Aarhus GF. Tobias Bech kommt für Sebastian Jørgensen.
83'
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Colin Rösler (Aarhus GF).
82'
Foul von Edison Ndreca (Egnatia Rrogozhinë).
82'
Sebastian Jørgensen (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball pariert. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Geralb Smajli mit einer Flanke.
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80'
Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Markus Solbakken (Aarhus GF).
80'
Ball abgeblockt. James Bogere (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Frederik Emmery.
79'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Eneo Bitri.
79'
Ball abgeblockt. Sebastian Jørgensen (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Frederik Emmery.
78'
Ball pariert. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Fernando Medeiros mit einer Flanke.
78'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Colin Rösler.
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77'
Abseits Egnatia Rrogozhinë. Albano Aleksi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Geralb Smajli im Abseits.
75'
Foul von Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë).
75'
Colin Rösler (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Foul von Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).
72'
Tobias Mølgaard (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ball abgeblockt. Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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71'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Das Spiel ist unterbrochen (Egnatia Rrogozhinë).
70'
Ball pariert. Albano Aleksi (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Numan Ajetovikj.
68'
Vorbeigeschossen. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einem Konter.
67'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Geralb Smajli.
67'
Foul von Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë).
67'
Frederik Emmery (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Wechsel Aarhus GF. Frederik Emmery kommt für Jacob Andersen.
64'
Ball pariert. Sebastian Jørgensen (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rasmus Carstensen.
63'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Geralb Smajli kommt für Guillem Jaime.
63'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Numan Ajetovikj kommt für Alessandro Albanese.
62'
Foul von Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).
62'
James Bogere (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Foul von Jacob Andersen (Aarhus GF).
57'
Foul von Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).
57'
Daníel Grétarsson (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Eneo Bitri.
54'
Vorbeigeschossen. Colin Rösler (Aarhus GF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kristian Arnstad mit einer Flanke nach einer Ecke.
54'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Fernando Medeiros kommt für Altin Kryeziu.
54'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Edison Ndreca kommt für Andrey Yago.
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53'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Adjessa.
49'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Aarhus GF und Egnatia Rrogozhinë ist 1:1. James Bogere (Aarhus GF) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte. Vorbereitet von Sebastian Jørgensen mit einem Steilpass nach einem Konter.
48'
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Daníel Grétarsson (Aarhus GF).
47'
Foul von Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).
47'
James Bogere (Aarhus GF) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. James Bogere (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Rasmus Carstensen mit einer Flanke.
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45'
Wechsel Aarhus GF. Daníel Grétarsson kommt für Frederik Tingager.
45'
Wechsel Aarhus GF. James Bogere kommt für Janni Serra.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aarhus GF und Egnatia Rrogozhinë ist 0:1.
49'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Colin Rösler.
48'
Ball pariert. Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Albano Aleksi.
46'
Foul von Karim Loukili (Egnatia Rrogozhinë).
46'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Rasmus Carstensen (Aarhus GF).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Daniel Adjessa (Egnatia Rrogozhinë).
44'
Jacob Andersen (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte.
37'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Eljon Sota.
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36'
Foul von Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë).
36'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë).
34'
Janni Serra (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Jacob Andersen (Aarhus GF).
27'
Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Foul von Rasmus Carstensen (Aarhus GF).
25'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Jesper Hansen.
25'
Ball pariert. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
21'
Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Jacob Andersen (Aarhus GF).
20'
Vorbeigeschossen. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Guillem Jaime mit einem langen Ball.
16'
Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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16'
Foul von Altin Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).
16'
Jacob Andersen (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Aarhus GF und Egnatia Rrogozhinë ist 0:1. Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Daniel Adjessa mit einem langen Ball nach einem Konter.
12'
Vorbeigeschossen. Sebastian Jørgensen (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Kristian Arnstad nach einer Standardsituation.
12'
Wechsel Aarhus GF. Tobias Mølgaard kommt für Callum McCowatt.
11'
Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
11'
Foul von Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë).
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11'
Rasmus Carstensen (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Jacob Andersen (Aarhus GF).
6'
Ball pariert. Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
3'
Eric Kahl (Aarhus GF) sieht die Rote Karte.
3'
Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Eric Kahl (Aarhus GF).
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2'
Vorbeigeschossen. Andrey Yago (Egnatia Rrogozhinë) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Karim Loukili mit einem langen Ball nach einer Ecke.
1'
Ecke Egnatia Rrogozhinë. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Tingager.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Aarhus GF und Egnatia Rrogozhinë.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.