Ticker | AC Florenz - Crystal Palace | Viertelfinale UEFA Conference League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Florenz und Crystal Palace ist 2:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Florenz und Crystal Palace ist 2:1.
94'
Vorbeigeschossen. Roberto Piccoli (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jack Harrison mit einer Flanke.
93'
Cher Ndour (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Daichi Kamada (Crystal Palace).
92'
Foul von Jacopo Fazzini (AC Florenz).
92'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Roberto Piccoli (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Foul von Roberto Piccoli (AC Florenz).
91'
Chris Richards (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Giovanni Fabbian (AC Florenz).
90'
Jefferson Lerma (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Jack Harrison (AC Florenz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
87'
Cher Ndour (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Foul von Cher Ndour (AC Florenz).
87'
Will Hughes (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Giovanni Fabbian (AC Florenz).
85'
Will Hughes (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Rolando Mandragora (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Daichi Kamada (Crystal Palace).
83'
Rolando Mandragora (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Will Hughes (Crystal Palace).
81'
Vorbeigeschossen. Roberto Piccoli (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jack Harrison mit einer Flanke.
76'
Chadi Riad (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte.
76'
Foul von Giovanni Fabbian (AC Florenz).
76'
Jefferson Lerma (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Vorbeigeschossen. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jefferson Lerma mit einer Flanke.
75'
Wechsel AC Florenz. Jacopo Fazzini kommt für Manor Solomon.
75'
Wechsel AC Florenz. Giovanni Fabbian kommt für Albert Gudmundsson.
73'
Wechsel Crystal Palace. Will Hughes kommt für Yéremy Pino.
72'
Handspiel von Yéremy Pino (Crystal Palace).
71'
Foul von Albert Gudmundsson (AC Florenz).
71'
Dean Henderson (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ball abgeblockt. Rolando Mandragora (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Manor Solomon.
70'
Wechsel AC Florenz. Luís Balbo kommt für Robin Gosens.
70'
Wechsel AC Florenz. Eddy Kouadio kommt für Pietro Comuzzo.
69'
Abseits AC Florenz. Rolando Mandragora spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robin Gosens im Abseits.
69'
Ball pariert. Jack Harrison (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rolando Mandragora.
67'
Luca Ranieri (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte.
66'
Manor Solomon (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Chadi Riad (Crystal Palace).
65'
Marin Pongracic (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Jaydee Canvot (Crystal Palace).
64'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
63'
Ball pariert. Albert Gudmundsson (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Rolando Mandragora mit dem Kopf.
62'
Foul von Albert Gudmundsson (AC Florenz).
62'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Manor Solomon (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Chadi Riad (Crystal Palace).
60'
Rolando Mandragora (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).
59'
Abseits AC Florenz. Luca Ranieri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roberto Piccoli im Abseits.
56'
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Jaydee Canvot.
53'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Crystal Palace ist 2:1. Cher Ndour (AC Florenz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Manor Solomon.
52'
Vorbeigeschossen. Chris Richards (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tyrick Mitchell mit einer Flanke nach einer Ecke.
51'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von David de Gea.
51'
Ball pariert. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yéremy Pino.
48'
Vorbeigeschossen. Robin Gosens (AC Florenz) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Rolando Mandragora mit einer Flanke.
45'
Wechsel AC Florenz. Cher Ndour kommt für Nicolò Fagioli.
45'
Wechsel Crystal Palace. Jørgen Strand Larsen kommt für Jean-Philippe Mateta.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Florenz und Crystal Palace ist 1:1.
50'
Pietro Comuzzo (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Foul von Pietro Comuzzo (AC Florenz).
50'
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Rolando Mandragora (AC Florenz).
48'
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Dean Henderson.
47'
Ball pariert. Manor Solomon (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicolò Fagioli.
46'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Nicolò Fagioli (AC Florenz).
44'
Chadi Riad (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Wechsel Crystal Palace. Chadi Riad kommt für Maxence Lacroix aufgrund einer Verletzung.
40'
Marin Pongracic (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte.
40'
Yéremy Pino (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte.
40'
Foul von Marin Pongracic (AC Florenz).
40'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Luca Ranieri (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Ismaïla Sarr (Crystal Palace).
38'
Ball abgeblockt. Roberto Piccoli (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
Ball abgeblockt. Roberto Piccoli (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pietro Comuzzo.
37'
Das Spiel läuft wieder.
35'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Maxence Lacroix (Crystal Palace).
35'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Jaydee Canvot.
35'
Ball abgeblockt. Albert Gudmundsson (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Roberto Piccoli.
34'
Vorbeigeschossen. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tyrick Mitchell.
33'
Vorbeigeschossen. Jefferson Lerma (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Yéremy Pino mit einer Flanke.
32'
Abseits Crystal Palace. Tyrick Mitchell spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maxence Lacroix im Abseits.
30'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Crystal Palace ist 1:1. Albert Gudmundsson (AC Florenz) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
30'
Wechsel Crystal Palace. Jefferson Lerma kommt für Adam Wharton aufgrund einer Verletzung.
30'
Das Spiel läuft wieder.
28'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Adam Wharton (Crystal Palace).
27'
Elfmeter für AC Florenz. Rolando Mandragora wurde im Strafraum gefoult.
27'
Jaydee Canvot verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
26'
Vorbeigeschossen. Manor Solomon (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rolando Mandragora mit einer Flanke nach einer Ecke.
25'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Dean Henderson.
25'
Ball pariert. Manor Solomon (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
25'
Jack Harrison (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
22'
Rolando Mandragora (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
20'
Ball pariert. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
17'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Crystal Palace ist 0:1. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Daniel Muñoz mit einer Flanke nach einem Konter.
16'
Foul von Marin Pongracic (AC Florenz).
16'
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Rolando Mandragora (AC Florenz).
15'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
10'
Ball abgeblockt. Albert Gudmundsson (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robin Gosens.
9'
Abseits Crystal Palace. Yéremy Pino spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean-Philippe Mateta im Abseits.
8'
Ball abgeblockt. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Wharton mit einem langen Ball.
8'
Ball abgeblockt. Nicolò Fagioli (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Manor Solomon.
4'
Foul von Adam Wharton (Crystal Palace).
4'
Rolando Mandragora (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Vorbeigeschossen. Daniel Muñoz (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ismaïla Sarr.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Florenz und Crystal Palace.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.