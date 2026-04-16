Ticker | AEK Athens - Rayo Vallecano Madrid | Viertelfinale UEFA Conference League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AEK Athen und Rayo Vallecano Madrid ist 3:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AEK Athen und Rayo Vallecano Madrid ist 3:1.
96'
Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
96'
Lazaros Rota (AEK Athen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid).
96'
Lazaros Rota (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
96'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,.
95'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Mijat Gacinovic.
92'
Harold Moukoudi (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Alemão (Rayo Vallecano Madrid).
91'
Aboubakary Koïta (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
91'
Alemão (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
86'
Orbelín Pineda (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Alemão (Rayo Vallecano Madrid).
86'
Das Spiel läuft wieder.
85'
Wechsel AEK Athen. Roberto Pereyra kommt für Stavros Pilios.
85'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Augusto Batalla (Rayo Vallecano Madrid).
85'
Ball pariert. Barnabás Varga (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Niclas Eliasson mit einer Flanke.
85'
Ball abgeblockt. Orbelín Pineda (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lazaros Rota.
84'
Niclas Eliasson (AEK Athen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Pep Chavarría (Rayo Vallecano Madrid).
84'
Vorbeigeschossen. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Orbelín Pineda mit einem langen Ball.
82'
Vorbeigeschossen. Harold Moukoudi (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Razvan Marin mit einer Flanke nach einer Ecke.
82'
Vorbeigeschossen. Filipe Relvas (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Razvan Marin mit einer Flanke nach einer Ecke.
81'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Florian Lejeune.
81'
Ball pariert. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
80'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Nobel Mendy kommt für Isi Palazón.
79'
Foul von Filipe Relvas (AEK Athen).
79'
Alemão (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Stavros Pilios.
77'
Wechsel AEK Athen. Mijat Gacinovic kommt für Zine.
74'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Florian Lejeune.
73'
Foul von Harold Moukoudi (AEK Athen).
73'
Alemão (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel AEK Athen. Niclas Eliasson kommt für Dereck Kutesa.
70'
Ball abgeblockt. Zine (AEK Athen) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Barnabás Varga mit einer Flanke.
68'
Stavros Pilios (AEK Athen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
68'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
68'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ball abgeblockt. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jorge de Frutos.
66'
Vorbeigeschossen. Zine (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lazaros Rota.
64'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
64'
Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Harold Moukoudi (AEK Athen).
62'
Alemão (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AEK Athen und Rayo Vallecano Madrid ist 3:1. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Pedro Díaz.
59'
Lazaros Rota (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid).
56'
Vorbeigeschossen. Zine (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Razvan Marin mit einer Flanke nach einer Ecke.
56'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Pathé Ciss.
55'
Das Spiel läuft wieder.
55'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Pedro Díaz kommt für Luiz Felipe aufgrund einer Verletzung.
55'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Óscar Valentín kommt für Unai López.
54'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luiz Felipe (Rayo Vallecano Madrid).
51'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AEK Athen und Rayo Vallecano Madrid ist 3:0. Zine (AEK Athen) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Dereck Kutesa.
50'
Orbelín Pineda (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Unai López (Rayo Vallecano Madrid).
49'
Vorbeigeschossen. Razvan Marin (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lazaros Rota.
47'
Vorbeigeschossen. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
46'
Aboubakary Koïta (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Luiz Felipe (Rayo Vallecano Madrid).
45'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Alemão kommt für Ilias Akhomach.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AEK Athen und Rayo Vallecano Madrid ist 2:0.
48'
Stavros Pilios (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid).
48'
Foul von Zine (AEK Athen).
48'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Orbelín Pineda (AEK Athen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Augusto Batalla.
45'
Ball pariert. Razvan Marin (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Stavros Pilios.
44'
Unai López (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Orbelín Pineda (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Unai López (Rayo Vallecano Madrid).
43'
Ball abgeblockt. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dereck Kutesa.
41'
Foul von Harold Moukoudi (AEK Athen).
41'
Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Pathé Ciss.
39'
Barnabás Varga (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid).
38'
Abseits AEK Athen. Barnabás Varga spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dereck Kutesa im Abseits.
38'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Luiz Felipe.
37'
Foul von Zine (AEK Athen).
37'
Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AEK Athen und Rayo Vallecano Madrid ist 2:0. Razvan Marin (AEK Athen) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss oben links.
34'
Elfmeter für AEK Athen. Aboubakary Koïta wurde im Strafraum gefoult.
34'
Andrei Ratiu verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
33'
Ball pariert. Barnabás Varga (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lazaros Rota mit einer Flanke.
32'
Orbelín Pineda (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid).
30'
Barnabás Varga (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
Foul von Barnabás Varga (AEK Athen).
30'
Augusto Batalla (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball pariert. Dereck Kutesa (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zine.
29'
Foul von Zine (AEK Athen).
29'
Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball pariert. Razvan Marin (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
27'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Pacha Espino kommt für Álvaro García aufgrund einer Verletzung.
27'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid).
26'
Vorbeigeschossen. Harold Moukoudi (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Razvan Marin mit einer Flanke nach einer Ecke.
25'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Luiz Felipe.
23'
Ball abgeblockt. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
22'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Andrei Ratiu.
19'
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
19'
Stavros Pilios (AEK Athen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid).
16'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
16'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Álvaro García mit einer Flanke.
13'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AEK Athen und Rayo Vallecano Madrid ist 1:0. Zine (AEK Athen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Stavros Pilios.
12'
Vorbeigeschossen. Barnabás Varga (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lazaros Rota mit einer Flanke.
11'
Aboubakary Koïta (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid).
10'
Vorbeigeschossen. Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Isi Palazón nach einem Konter.
9'
Das Spiel läuft wieder.
8'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pep Chavarría (Rayo Vallecano Madrid).
7'
Ball pariert. Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jorge de Frutos.
6'
Vorbeigeschossen. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei nach einem Konter.
6'
Ball pariert. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilias Akhomach mit einem langen Ball.
5'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
3'
Vorbeigeschossen. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
3'
Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
2'
Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AEK Athen und Rayo Vallecano Madrid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.