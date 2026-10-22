Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und Atalanta Bergamo ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und Atalanta Bergamo ist 2:0.
93'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und Atalanta Bergamo ist 2:0. Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam) trifft mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Tolu Arokodare.
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92'
Dies Janse (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo).
92'
Handspiel von Youri Baas (Ajax Amsterdam).
92'
Marc ter Stegen (Ajax Amsterdam) sieht eine Gelbe Karte.
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91'
Wechsel Ajax Amsterdam. Dies Janse kommt für Julian Brandt.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo).
90'
Ball abgeblockt. Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mario Pasalic.
87'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und Atalanta Bergamo ist 1:0. Tolu Arokodare (Ajax Amsterdam) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Youri Baas mit einem langen Ball.
86'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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86'
Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo).
85'
Vorbeigeschossen. Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jonathan Rowe nach einem Konter.
83'
Ball pariert. Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
81'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Sofyan Amrabat.
80'
Wechsel Atalanta Bergamo. Jonathan Rowe kommt für Eljif Elmas.
80'
Wechsel Atalanta Bergamo. Mario Pasalic kommt für Gianluca Gaetano.
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79'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Raoul Bellanova.
79'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Gianluca Gaetano.
77'
Vorbeigeschossen. Tolu Arokodare (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Julian Brandt nach einer Ecke.
76'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Davide Zappacosta.
76'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Kristensen.
75'
Lucas Rosa (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
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75'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Rosa.
73'
Handspiel von Eljif Elmas (Atalanta Bergamo).
72'
Wechsel Atalanta Bergamo. Nikola Krstovic kommt für Gianluca Scamacca.
69'
Youri Baas (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo).
69'
Foul von Youri Baas (Ajax Amsterdam).
69'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Youri Baas (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo).
66'
Wechsel Ajax Amsterdam. Tolu Arokodare kommt für Marcos Leonardo.
66'
Vorbeigeschossen. Lucas Rosa (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jorthy Mokio mit einem langen Ball.
65'
Vorbeigeschossen. Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Raoul Bellanova nach einem Konter.
64'
Julian Brandt (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
62'
Wechsel Ajax Amsterdam. Abdellah Ouazane kommt für Oscar Gloukh.
62'
Wechsel Ajax Amsterdam. Viktor Tsygankov kommt für Davy Klaassen.
62'
Wechsel Atalanta Bergamo. Lazar Samardzic kommt für Charles De Ketelaere.
61'
Vorbeigeschossen. Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
61'
Ball abgeblockt. Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
61'
Ball abgeblockt. Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicola Zalewski mit einer Flanke.
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60'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Sofyan Amrabat.
58'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Sofyan Amrabat.
57'
Vorbeigeschossen. Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Raoul Bellanova mit einer Flanke.
56'
Foul von Davy Klaassen (Ajax Amsterdam).
56'
Relja Obric (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Lucas Rosa (Ajax Amsterdam).
55'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Ball pariert. Lucas Rosa (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Marcos Leonardo.
53'
Abseits Atalanta Bergamo. Raoul Bellanova spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Charles De Ketelaere im Abseits.
52'
Abseits Ajax Amsterdam. Julian Brandt spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oscar Gloukh im Abseits.
50'
Vorbeigeschossen. Julian Brandt (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lucas Rosa mit einer Flanke.
49'
Vorbeigeschossen. Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
47'
Ball pariert. Julian Brandt (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Oscar Gloukh mit einem langen Ball.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und Atalanta Bergamo ist 0:0.
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46'
Vorbeigeschossen. Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Davide Zappacosta nach einem Konter.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Sofyan Amrabat (Ajax Amsterdam) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Foul von Sofyan Amrabat (Ajax Amsterdam).
45'
Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Davy Klaassen (Ajax Amsterdam).
44'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Ball pariert. Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Julian Brandt.
42'
Das Spiel läuft wieder.
42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo).
40'
Foul von Aaron Bouwman (Ajax Amsterdam).
40'
Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Owen Wijndal (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jorthy Mokio.
37'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Youri Baas.
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36'
Ball abgeblockt. Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Davy Klaassen.
32'
Ball pariert. Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Owen Wijndal.
32'
Ball abgeblockt. Éderson (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gianluca Scamacca.
31'
Vorbeigeschossen. Marcos Leonardo (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Lucas Rosa nach einem Konter.
31'
Ball abgeblockt. Eljif Elmas (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gianluca Scamacca.
28'
Ball abgeblockt. Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julian Brandt.
28'
Ball pariert. Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Oscar Gloukh.
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27'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Relja Obric.
26'
Ball abgeblockt. Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcos Leonardo.
23'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Relja Obric.
23'
Ball abgeblockt. Sofyan Amrabat (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Rosa.
22'
Vorbeigeschossen. Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Owen Wijndal.
19'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Raoul Bellanova.
16'
Ball abgeblockt. Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
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16'
Abseits Ajax Amsterdam. Julian Brandt spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Davy Klaassen im Abseits.
14'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Jorthy Mokio.
14'
Ball abgeblockt. Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eljif Elmas.
14'
Vorbeigeschossen. Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
13'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Aaron Bouwman.
13'
Vorbeigeschossen. Davy Klaassen (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Oscar Gloukh nach einer Ecke.
12'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Kristensen.
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11'
Vorbeigeschossen. Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
10'
Vorbeigeschossen. Davy Klaassen (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Owen Wijndal mit einer Flanke.
8'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Rosa.
8'
Vorbeigeschossen. Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nicola Zalewski mit einer Flanke nach einer Ecke.
7'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Sofyan Amrabat.
6'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Lucas Rosa (Ajax Amsterdam).
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6'
Ball abgeblockt. Lucas Rosa (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ajax Amsterdam und Atalanta Bergamo.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.