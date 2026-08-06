Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und Shelbourne FC ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und Shelbourne FC ist 3:1.
93'
Wechsel Shelbourne FC. Seán Gannon kommt für James Norris.
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93'
Wechsel Shelbourne FC. James Roche kommt für Sam Bone.
92'
Vorbeigeschossen. Anton Gaaei (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Oliver Edvardsen mit einer Flanke.
91'
Vorbeigeschossen. Marcos Leonardo (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Oliver Edvardsen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Vorbeigeschossen. Anton Gaaei (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Oliver Edvardsen nach einer Ecke.
88'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Milan Mbeng.
86'
Foul von Maher Carrizo (Ajax Amsterdam).
86'
Ali Coote (Shelbourne FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Foul von Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam).
85'
Rodrigo Freitas (Shelbourne FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und Shelbourne FC ist 3:1. Daniel Kelly (Shelbourne FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
84'
Ball pariert. Ali Coote (Shelbourne FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Paddy Barrett mit einem Steilpass.
80'
Wechsel Shelbourne FC. Odhrán Casey kommt für Kerr McInroy.
80'
Wechsel Shelbourne FC. Ali Coote kommt für Jack Henry-Francis.
80'
Vorbeigeschossen. Julian Brandt (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jorthy Mokio mit einem Steilpass.
78'
Ball abgeblockt. Anton Gaaei (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
77'
Wechsel Ajax Amsterdam. Maher Carrizo kommt für Mika Godts.
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77'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von James Norris.
76'
Ball pariert. Mika Godts (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Youri Regeer.
75'
Vorbeigeschossen. Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Julian Brandt.
74'
Vorbeigeschossen. Julian Brandt (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
73'
Wechsel Shelbourne FC. Rodrigo Freitas kommt für Sean Moore.
73'
Vorbeigeschossen. Marcos Leonardo (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Julian Brandt mit einem Steilpass.
72'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Evan Caffrey.
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71'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Sam Bone.
71'
Ball abgeblockt. Oliver Edvardsen (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anton Gaaei.
71'
Ball abgeblockt. Mika Godts (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daley Blind.
70'
Ball pariert. Evan Caffrey (Shelbourne FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kerr McInroy.
70'
Ball pariert. Marcos Leonardo (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Julian Brandt.
67'
Abseits Ajax Amsterdam. Jorthy Mokio spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Owen Wijndal im Abseits.
65'
Abseits Ajax Amsterdam. Jorthy Mokio spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marcos Leonardo im Abseits.
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65'
Wechsel Ajax Amsterdam. Julian Brandt kommt für Kasper Dolberg.
64'
Wechsel Ajax Amsterdam. Oliver Edvardsen kommt für Steven Berghuis.
64'
Foul von Marcos Leonardo (Ajax Amsterdam).
64'
Sam Bone (Shelbourne FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Eddie Beach.
63'
Ball pariert. Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marcos Leonardo.
62'
Foul von Owen Wijndal (Ajax Amsterdam).
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62'
Milan Mbeng (Shelbourne FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Steven Berghuis (Ajax Amsterdam).
60'
James Norris (Shelbourne FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Owen Wijndal (Ajax Amsterdam).
60'
Evan Caffrey (Shelbourne FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ball pariert. Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mika Godts.
58'
Wechsel Ajax Amsterdam. Jorthy Mokio kommt für Oscar Gloukh.
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58'
Wechsel Ajax Amsterdam. Marcos Leonardo kommt für Davy Klaassen.
57'
Elfmeter pariert! Mika Godts (Ajax Amsterdam) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, rechts unten gehalten.
56'
Evan Caffrey verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
55'
Vorbeigeschossen. Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Davy Klaassen.
54'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Milan Mbeng.
53'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Sean Moore.
53'
Ball abgeblockt. Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kasper Dolberg.
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52'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Sam Bone.
50'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und Shelbourne FC ist 3:0. Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Steven Berghuis mit einer Flanke.
49'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Eddie Beach.
49'
Ball pariert. Daley Blind (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Youri Regeer.
48'
Vorbeigeschossen. Mika Godts (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
47'
Evan Caffrey (Shelbourne FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Youri Regeer (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Evan Caffrey (Shelbourne FC).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und Shelbourne FC ist 2:0.
46'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Eddie Beach.
46'
Vorbeigeschossen. Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Abseits Shelbourne FC. Paddy Barrett spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Kelly im Abseits.
42'
Foul von Owen Wijndal (Ajax Amsterdam).
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42'
Daniel Kelly (Shelbourne FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Owen Wijndal (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Anton Gaaei mit einer Flanke.
38'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Sam Bone.
38'
Vorbeigeschossen. Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Anton Gaaei mit einer Flanke.
33'
Abseits Ajax Amsterdam. Oscar Gloukh spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mika Godts im Abseits.
32'
Ball pariert. Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Anton Gaaei mit einer Flanke.
31'
Ball pariert. Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mika Godts.
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30'
Vorbeigeschossen. Anton Gaaei (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Daley Blind.
27'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Sam Bone.
26'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von James Norris.
22'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und Shelbourne FC ist 2:0. Owen Wijndal (Ajax Amsterdam) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von Steven Berghuis mit einer Flanke.
20'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Sam Bone.
18'
Owen Wijndal (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Sean Moore (Shelbourne FC).
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17'
Foul von Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam).
17'
Paddy Barrett (Shelbourne FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Youri Regeer (Ajax Amsterdam).
16'
Jack Henry-Francis (Shelbourne FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Vorbeigeschossen. Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Youri Regeer.
11'
Foul von Davy Klaassen (Ajax Amsterdam).
11'
Evan Caffrey (Shelbourne FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Foul von Youri Regeer (Ajax Amsterdam).
10'
Daniel Kelly (Shelbourne FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ball abgeblockt. Youri Regeer (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mika Godts.
6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und Shelbourne FC ist 1:0. Mika Godts (Ajax Amsterdam) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
4'
VAR Entscheidung: Elfmeter Ajax Amsterdam.
3'
Elfmeter für Ajax Amsterdam. Mika Godts wurde im Strafraum gefoult.
3'
Milan Mbeng verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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1'
Vorbeigeschossen. Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kasper Dolberg.
1'
Ball abgeblockt. Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ajax Amsterdam und Shelbourne FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.