Trotz guter Leistung im Hinspiel stand Sion auswärts in Amsterdam schon vor Anpfiff mit dem Rücken zur Wand. Nach gut 30 Sekunden sah die Situation noch schlechter aus, schliesslich ging Ajax früh in Führung. Doch Sion gab nicht auf. Shootingstar Boteli traf doppelt und drehte die Partie. Einmal profitierte er auch von einem Patzer von Goalie-Star Marc-André ter Stegen, der Leihgabe des FC Barcelona. Sion fehlte ein Tor zur Verlängerung, die Walliser schnupperten an der Sensation.

Doch dann legte Ajax los und zeigte seine ganze Klasse. Die Sittener kamen nicht mehr nach und kassierten ein Tor nach dem anderen. Zwischenzeitlich stand es 5:2, ehe Boteli seinen dritten Treffer erzielte und seine Aktien in der Fussballwelt nochmals steigen liess. Das Resultat im Rückspiel lautete am Ende 5:3, das Gesamtresultat 9:5. Sion verpasst also die Ligaphase und kann sich nun auf den Cup und die Liga fokussieren.