Wird Ajax der Favoritenrolle gerecht?

2019 stand der Verein aus der niederländischen Hauptstadt noch im Halbfinale der Champions League, heute muss er sich aufgrund sportlich schwierigen letzten Jahren mit der Conference League begnügen. Seit über vier Jahren wartet Ajax auf einen Meistertitel in der heimischen Liga. Um diesen spielen die Amsterdamer in der Eredevise in der bisherigen Saison aber wieder mit, nur ein Punkt liegt man hinter der PSV Eindhoven. In der Conference League liegt man mit zwei Siegen und einer Niederlage nur einen Punkt hinter der Top acht.



Auch wenn die Spieler seit einigen Jahren nicht mehr Wesley Sneijder oder Zlatan Ibrahimovic heissen, ist auch das aktuelle Team mit guten Fussballern bestückt, wie etwa Ex-BVB-Spieler Julian Brandt, oder Ex-Barca-Keeper Marc-Andre Ter Stegen. Das Ajax Amsterdam trotz sportlich kriselnden Jahren noch ein starkes Team ist, erfuhr der FC Sion in der Qualifikation zu diesem Wettbewerb. Im August mussten sich die Walliser mit einem Gesamtscore von 5:9 aus zwei Spielen gegen die Niederländer geschlagen geben.