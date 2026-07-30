Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und FK Vojvodina ist 4:1.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und FK Vojvodina ist 4:1.
91'
Vorbeigeschossen. Marcos Leonardo (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mika Godts mit einer Flanke nach einem Konter.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Oliver Edvardsen (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lucas Rosa.
89'
Ball pariert. Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Daley Blind.
87'
Milan Kolarevic (FK Vojvodina) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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87'
Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Milan Kolarevic (FK Vojvodina).
86'
Mika Godts (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Lucas Barros (FK Vojvodina).
85'
Daley Blind (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Stefan Mitrovic (FK Vojvodina).
84'
Lucas Rosa (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Milan Kolarevic (FK Vojvodina).
83'
Foul von Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam).
83'
Lucas Barros (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Vorbeigeschossen. Mika Godts (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei.
78'
Ball pariert. Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
76'
Vorbeigeschossen. Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mika Godts mit einer Flanke nach einer Ecke.
75'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Mitrovic.
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75'
Ball abgeblockt. Mika Godts (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Caio Henrique.
75'
Wechsel FK Vojvodina. Milan Kolarevic kommt für Lazar Randjelovic.
73'
Wechsel Ajax Amsterdam. Abdellah Ouazane kommt für Oscar Gloukh.
71'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und FK Vojvodina ist 4:1. Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Oliver Edvardsen mit einer Flanke.
71'
Youri Regeer (Ajax Amsterdam) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Milutin Vidosavljevic (FK Vojvodina).
69'
Stefan Mitrovic (FK Vojvodina) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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69'
Mika Godts (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Stefan Mitrovic (FK Vojvodina).
67'
Vorbeigeschossen. Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mika Godts.
67'
Ball pariert. Djordje Crnomarkovic (FK Vojvodina) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Milutin Vidosavljevic mit einer Flanke.
66'
Ecke FK Vojvodina. Die Ecke wurde verursacht von Youri Regeer.
64'
Foul von Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam).
64'
Lazar Nikolic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Wechsel Ajax Amsterdam. Oliver Edvardsen kommt für Steven Berghuis.
63'
Wechsel FK Vojvodina. Milutin Vidosavljevic kommt für Dejan Zukic.
63'
Wechsel FK Vojvodina. Marko Poletanovic kommt für Njegos Petrovic.
62'
Abseits Ajax Amsterdam. Caio Henrique spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mika Godts im Abseits.
61'
Vorbeigeschossen. Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Steven Berghuis.
61'
Marcos Leonardo (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Djordje Crnomarkovic (FK Vojvodina).
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60'
Foul von Aaron Bouwman (Ajax Amsterdam).
60'
Nardin Mulahusejnovic (FK Vojvodina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und FK Vojvodina ist 3:1. Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Steven Berghuis.
58'
Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Dejan Zukic (FK Vojvodina).
57'
Wechsel Ajax Amsterdam. Caio Henrique kommt für Owen Wijndal.
57'
Wechsel Ajax Amsterdam. Jorthy Mokio kommt für Davy Klaassen.
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57'
Wechsel Ajax Amsterdam. Marcos Leonardo kommt für Kasper Dolberg.
55'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Barros.
53'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und FK Vojvodina ist 2:1. Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Mika Godts.
52'
Wechsel FK Vojvodina. Stefan Mitrovic kommt für Petar Sukacev.
51'
Wechsel FK Vojvodina. Nardin Mulahusejnovic kommt für Aleksa Vukanovic.
51'
Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Kornél Szucs (FK Vojvodina).
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48'
Ball pariert. Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Davy Klaassen.
46'
Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Lucas Barros (FK Vojvodina).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und FK Vojvodina ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und FK Vojvodina ist 1:1. Davy Klaassen (Ajax Amsterdam) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Youri Regeer nach einer Ecke.
44'
Ball abgeblockt. Youri Regeer (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Steven Berghuis mit einer Flanke.
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43'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Djordje Crnomarkovic.
43'
Ball abgeblockt. Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Davy Klaassen.
42'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Kornél Szucs.
40'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ajax Amsterdam und FK Vojvodina ist 0:1. Djordje Crnomarkovic (FK Vojvodina) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Njegos Petrovic mit einer Flanke nach einer Ecke.
39'
Ecke FK Vojvodina. Die Ecke wurde verursacht von Aaron Bouwman.
38'
Ball abgeblockt. Oscar Gloukh (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Owen Wijndal mit einer Flanke.
37'
Owen Wijndal (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Foul von Kornél Szucs (FK Vojvodina).
36'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Barros.
36'
Mika Godts (Ajax Amsterdam) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Oscar Gloukh.
33'
Daley Blind (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Dejan Zukic (FK Vojvodina).
33'
Ball abgeblockt. Daley Blind (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Youri Regeer.
29'
Foul von Youri Regeer (Ajax Amsterdam).
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29'
Dejan Zukic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Vorbeigeschossen. Davy Klaassen (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Steven Berghuis.
23'
Foul von Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam).
23'
Djordje Crnomarkovic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Owen Wijndal (Ajax Amsterdam).
22'
Petar Sukacev (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ball abgeblockt. Davy Klaassen (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oscar Gloukh.
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20'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Djordje Crnomarkovic.
19'
Ball pariert. Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mika Godts.
18'
Daley Blind (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Aleksa Vukanovic (FK Vojvodina).
18'
Foul von Davy Klaassen (Ajax Amsterdam).
18'
Djordje Crnomarkovic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Dragan Rosic.
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15'
Ball pariert. Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Owen Wijndal mit einer Flanke.
15'
Ball pariert. Steven Berghuis (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lucas Rosa.
14'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Dragan Rosic.
14'
Ball pariert. Mika Godts (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Owen Wijndal.
12'
Youri Regeer (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Lucas Barros (FK Vojvodina).
11'
Vorbeigeschossen. Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Youri Regeer.
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11'
Vorbeigeschossen. Mika Godts (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Youri Regeer.
9'
Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Djordje Crnomarkovic (FK Vojvodina).
9'
Ball abgeblockt. Njegos Petrovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksa Vukanovic.
8'
Foul von Lucas Rosa (Ajax Amsterdam).
8'
Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Aaron Bouwman (Ajax Amsterdam).
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5'
Aleksa Vukanovic (FK Vojvodina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Daley Blind (Ajax Amsterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Petar Sukacev (FK Vojvodina).
3'
Owen Wijndal (Ajax Amsterdam) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Petar Sukacev (FK Vojvodina).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ajax Amsterdam und FK Vojvodina.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.