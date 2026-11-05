Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Monaco und FC Nordsjaelland ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Monaco und FC Nordsjaelland ist 2:0.
94'
Das Spiel läuft wieder.
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94'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mathys Detourbet (AS Monaco).
93'
Foul von Mathys Detourbet (AS Monaco).
93'
Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball pariert. Noah Markmann (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mark Brink.
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91'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Monaco und FC Nordsjaelland ist 2:0. Matthis Abline (AS Monaco) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Mathys Detourbet nach einem Konter.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Matthis Abline (AS Monaco) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aleksandr Golovin mit einer Flanke nach einer Ecke.
90'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Andreas Hansen.
89'
Ball pariert. Matthis Abline (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Denis Zakaria.
89'
Abseits AS Monaco. Aleksandr Golovin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mathys Detourbet im Abseits.
87'
Vorbeigeschossen. Mamadou Coulibaly (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
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87'
Ball pariert. Takumi Minamino (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mamadou Coulibaly mit dem Kopf.
86'
Wechsel FC Nordsjaelland. Nicklas Røjkjær kommt für Malte Heyde.
85'
Abseits AS Monaco. Aleksandr Golovin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matthis Abline im Abseits.
83'
Mathys Detourbet (AS Monaco) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland).
78'
Wechsel AS Monaco. Matthis Abline kommt für Folarin Balogun.
78'
Jordan Teze (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Prince Amoako (FC Nordsjaelland).
76'
Foul von Aleksandr Golovin (AS Monaco).
76'
Mark Brink (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Juho Lähteenmäki.
72'
Foul von Mamadou Coulibaly (AS Monaco).
72'
Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ball abgeblockt. Takumi Minamino (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Denis Zakaria.
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70'
Wechsel FC Nordsjaelland. Runar Norheim kommt für Markus Walker.
70'
Wechsel FC Nordsjaelland. Hjalte Boe Rasmussen kommt für Ola Solbakken.
70'
Wechsel AS Monaco. Mamadou Coulibaly kommt für Paris Brunner.
70'
Jordan Teze (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Prince Amoako (FC Nordsjaelland).
66'
Victor Nelsson (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Paris Brunner (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Foul von Victor Nelsson (FC Nordsjaelland).
64'
Abseits AS Monaco. Aleksandr Golovin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mathys Detourbet im Abseits.
63'
Abseits FC Nordsjaelland. Ola Solbakken spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Prince Amoako im Abseits.
61'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
61'
Wechsel FC Nordsjaelland. Prince Amoako kommt für Mamadou Sadio.
61'
Wechsel FC Nordsjaelland. Ibrahim Adel kommt für Villum Berthelsen.
59'
Vorbeigeschossen. Folarin Balogun (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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59'
Ball pariert. Folarin Balogun (AS Monaco) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vanderson mit einer Flanke.
58'
Wechsel AS Monaco. Aleksandr Golovin kommt für Edan Diop.
58'
Wechsel AS Monaco. Sadibou Sané kommt für Eric Dier.
57'
Wechsel AS Monaco. Vanderson kommt für Ilane Touré.
52'
VAR Entscheidung: Kein Tor AS Monaco 1-0 FC Nordsjaelland.
51'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Takumi Minamino (AS Monaco) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
51'
Abseits AS Monaco. Mathys Detourbet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Takumi Minamino im Abseits.
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49'
VAR Entscheidung: Kein Tor AS Monaco 1-0 FC Nordsjaelland.
49'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Paris Brunner (AS Monaco) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
48'
Abseits AS Monaco. Takumi Minamino spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Paris Brunner im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Monaco und FC Nordsjaelland ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
39'
Foul von Eric Dier (AS Monaco).
39'
Mamadou Sadio (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Foul von Markus Walker (FC Nordsjaelland).
34'
Mathys Detourbet (AS Monaco) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Monaco und FC Nordsjaelland ist 1:0. Mathys Detourbet (AS Monaco) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Takumi Minamino.
33'
Vorbeigeschossen. Takumi Minamino (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jordan Teze mit einem Steilpass.
30'
Noah Markmann (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
Foul von Noah Markmann (FC Nordsjaelland).
30'
Ilane Touré (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Ola Solbakken.
26'
Ball abgeblockt. Victor Nelsson (FC Nordsjaelland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Christian Mawissa.
20'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Noah Markmann.
17'
Ilane Touré (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
Foul von Ilane Touré (AS Monaco).
16'
Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Ball abgeblockt. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
6'
Markus Walker (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Christian Mawissa (AS Monaco).
6'
Foul von Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland).
6'
Ilane Touré (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Paris Brunner.
4'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Ilane Touré.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AS Monaco und FC Nordsjaelland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.