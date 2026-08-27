Vorbeigeschossen. Denis Zakaria (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz,.
11'
Foul von Vanderson (AS Monaco).
11'
Maksym Khlan (KS Górnik Zabrze) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Foul von Flávio Nazinho (AS Monaco).
10'
Peter González (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Mamadou Coulibaly (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Ondrej Zmrzly (KS Górnik Zabrze).
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7'
Foul von Sadibou Sané (AS Monaco).
7'
Sondre Liseth (KS Górnik Zabrze) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Denis Zakaria mit einem langen Ball nach einem Konter.
3'
Ball abgeblockt. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Flávio Nazinho.
2'
Ball abgeblockt. Aleksandr Golovin (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mamadou Coulibaly.
1'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Ondrej Zmrzly.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AS Monaco und KS Górnik Zabrze.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.