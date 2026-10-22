Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Monaco und SC Freiburg ist 3:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Monaco und SC Freiburg ist 3:0.
91'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Monaco und SC Freiburg ist 3:0. Ansu Fati (AS Monaco) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Matthis Abline.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Jordan Teze (AS Monaco).
89'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ball abgeblockt. Derry Scherhant (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cyriaque Irié mit dem Kopf.
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86'
Ansu Fati (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Ansu Fati (AS Monaco).
86'
Matthias Ginter (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Monaco und SC Freiburg ist 2:0. Lamine Camara (AS Monaco) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts nach einem Konter.
83'
Ball pariert. Ansu Fati (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Flávio Nazinho.
82'
Wechsel SC Freiburg. Cyriaque Irié kommt für Niklas Beste.
81'
Foul von Denis Zakaria (AS Monaco).
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81'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel AS Monaco. Flávio Nazinho kommt für Aleksandr Golovin.
80'
Wechsel AS Monaco. Matthis Abline kommt für Paris Brunner.
78'
Foul von Lamine Camara (AS Monaco).
78'
Derry Scherhant (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lamine Camara (AS Monaco).
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73'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Sadibou Sané.
72'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Anis Soubeir.
71'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Vanderson.
70'
Anis Soubeir (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Foul von Anis Soubeir (AS Monaco).
70'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Vorbeigeschossen. Patrick Osterhage (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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68'
Wechsel AS Monaco. Denis Zakaria kommt für Edan Diop.
66'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Max Rosenfelder.
66'
Lamine Camara (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Philipp Treu (SC Freiburg).
65'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Anis Soubeir.
62'
Wechsel SC Freiburg. Derry Scherhant kommt für Vincenzo Grifo.
62'
Wechsel SC Freiburg. Philipp Treu kommt für Jordy Makengo.
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62'
Vorbeigeschossen. Lukas Kübler (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einer Flanke nach einer Ecke.
61'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Edan Diop.
61'
Ball abgeblockt. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einem langen Ball.
60'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Beste.
58'
Ball pariert. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Anis Soubeir.
58'
Wechsel AS Monaco. Anis Soubeir kommt für Mamadou Coulibaly.
58'
Wechsel AS Monaco. Ansu Fati kommt für Mathys Detourbet.
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55'
Foul von Mamadou Coulibaly (AS Monaco).
55'
Max Rosenfelder (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
49'
Aleksandr Golovin (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Foul von Aleksandr Golovin (AS Monaco).
49'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Christian Mawissa.
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48'
Ball abgeblockt. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Teze.
48'
Ball abgeblockt. Lukas Kübler (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Ball pariert. Lukas Kübler (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
48'
Vorbeigeschossen. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Aleksandr Golovin.
46'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Teze.
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45'
Wechsel SC Freiburg. Lucas Höler kommt für Yuito Suzuki.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Monaco und SC Freiburg ist 1:0.
47'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Monaco und SC Freiburg ist 1:0. Paris Brunner (AS Monaco) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Edan Diop mit dem Kopf nach einem Konter.
47'
Vorbeigeschossen. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jordan Teze mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Christian Mawissa (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Niklas Beste (SC Freiburg).
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40'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Paris Brunner.
40'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Vanderson.
37'
Patrick Osterhage (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Lamine Camara (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Patrick Osterhage (SC Freiburg).
37'
Mathys Detourbet (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Lukas Kübler (SC Freiburg).
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35'
Foul von Vanderson (AS Monaco).
35'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Mamadou Coulibaly (AS Monaco) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Jordy Makengo (SC Freiburg).
34'
Edan Diop (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Vincenzo Grifo (SC Freiburg).
32'
Lamine Camara (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Foul von Patrick Osterhage (SC Freiburg).
31'
Foul von Sadibou Sané (AS Monaco).
31'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Sadibou Sané (AS Monaco).
30'
Matthias Ginter (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Kübler.
29'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Osterhage.
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28'
Ball abgeblockt. Mamadou Coulibaly (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lamine Camara.
27'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Mio Backhaus.
27'
Ball pariert. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Aleksandr Golovin.
25'
Lamine Camara (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Niklas Beste (SC Freiburg).
24'
Foul von Edan Diop (AS Monaco).
24'
Vincenzo Grifo (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Vorbeigeschossen. Paris Brunner (AS Monaco) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Aleksandr Golovin mit einer Flanke nach einer Ecke.
24'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Mio Backhaus.
23'
Ball pariert. Mamadou Coulibaly (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Edan Diop mit einem Steilpass.
22'
Ball abgeblockt. Lukas Kübler (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Beste mit dem Kopf.
20'
Abseits SC Freiburg. Matthias Ginter spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Igor Matanovic im Abseits.
16'
Vorbeigeschossen. Lukas Kübler (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Niklas Beste nach einer Standardsituation.
16'
Foul von Lamine Camara (AS Monaco).
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16'
Max Rosenfelder (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Wechsel SC Freiburg. Patrick Osterhage kommt für Yannik Engelhardt aufgrund einer Verletzung.
15'
Das Spiel läuft wieder.
13'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Yannik Engelhardt (SC Freiburg).
11'
Edan Diop (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
7'
Ball abgeblockt. Mamadou Coulibaly (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lamine Camara.
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5'
Lamine Camara (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Yannik Engelhardt (SC Freiburg).
4'
Max Rosenfelder (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Paris Brunner (AS Monaco).
3'
Abseits AS Monaco. Aleksandr Golovin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mathys Detourbet im Abseits.
2'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Lamine Camara (AS Monaco).
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1'
Vorbeigeschossen. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AS Monaco und SC Freiburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.