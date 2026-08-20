Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und Hapoel Tel Aviv ist 0:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und Hapoel Tel Aviv ist 0:0.
93'
Vorbeigeschossen. Mor Buskila (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Amit Lemkin.
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91'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Chico.
91'
Ball abgeblockt. Éderson (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
91'
Ball pariert. Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten.
91'
Ball pariert. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Éderson mit einer Flanke.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Falcão (Hapoel Tel Aviv).
89'
Wechsel Hapoel Tel Aviv. Amit Lemkin kommt für Roei Alkukin.
89'
Wechsel Hapoel Tel Aviv. Shahar Piven kommt für Marcus Coco.
88'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Giacomo Raspadori.
83'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
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83'
Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Doron Leidner.
80'
Ball pariert. Xande Silva (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Doron Leidner.
78'
Wechsel Atalanta Bergamo. Federico Cassa kommt für Nicola Zalewski.
78'
Wechsel Atalanta Bergamo. Mario Pasalic kommt für Lazar Samardzic.
77'
Foul von Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo).
77'
Falcão (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Wechsel Hapoel Tel Aviv. Daniel Dappa kommt für Emmanuel Boateng aufgrund einer Verletzung.
75'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Emmanuel Boateng (Hapoel Tel Aviv).
71'
Ball pariert. Xande Silva (Hapoel Tel Aviv) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mor Buskila mit einer Flanke.
69'
Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Fernand Mayembo (Hapoel Tel Aviv).
68'
Foul von Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo).
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68'
Doron Leidner (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Lazar Samardzic.
65'
Abseits Hapoel Tel Aviv. Roei Alkukin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mor Buskila im Abseits.
64'
Foul von Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo).
64'
Emmanuel Boateng (Hapoel Tel Aviv) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel Atalanta Bergamo. Nikola Krstovic kommt für Gianluca Scamacca.
63'
Wechsel Hapoel Tel Aviv. Mor Buskila kommt für Douglas Owusu.
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63'
Wechsel Hapoel Tel Aviv. Xande Silva kommt für Omri Altman.
54'
Omri Altman (Hapoel Tel Aviv) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Raoul Bellanova (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Omri Altman (Hapoel Tel Aviv).
53'
Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Omri Altman (Hapoel Tel Aviv).
53'
Das Spiel läuft wieder.
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52'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Éderson (Atalanta Bergamo).
50'
Foul von Lorenzo Bernasconi (Atalanta Bergamo).
50'
Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball abgeblockt. Roei Alkukin (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Falcão.
49'
Vorbeigeschossen. Omri Altman (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
48'
Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Foul von Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo).
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48'
Douglas Owusu (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball pariert. Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Douglas Owusu.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und Hapoel Tel Aviv ist 0:0.
48'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo).
46'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv).
44'
Ball pariert. Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gianluca Scamacca.
44'
Ball pariert. Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gianluca Gaetano.
41'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv).
36'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Assaf Tzur.
36'
Ball pariert. Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Lazar Samardzic.
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33'
Foul von Raoul Bellanova (Atalanta Bergamo).
33'
Falcão (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv).
28'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Doron Leidner (Hapoel Tel Aviv).
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26'
Wechsel Atalanta Bergamo. Thomas Kristensen kommt für Giorgio Scalvini aufgrund einer Verletzung.
25'
Foul von Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo).
25'
Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Falcão (Hapoel Tel Aviv).
24'
Ball pariert. Emmanuel Boateng (Hapoel Tel Aviv) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Doron Leidner mit einer Flanke.
22'
Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Foul von Omri Altman (Hapoel Tel Aviv).
21'
Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Emmanuel Boateng (Hapoel Tel Aviv).
19'
Vorbeigeschossen. Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
16'
Éderson (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Falcão (Hapoel Tel Aviv).
13'
Marco Carnesecchi (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Fernand Mayembo (Hapoel Tel Aviv).
12'
Ecke Hapoel Tel Aviv. Die Ecke wurde verursacht von Raoul Bellanova.
11'
Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Emmanuel Boateng (Hapoel Tel Aviv).
9'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
9'
Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo).
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8'
Fernand Mayembo (Hapoel Tel Aviv) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Éderson (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv).
1'
Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und Hapoel Tel Aviv.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.