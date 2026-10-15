Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und Pafos FC ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und Pafos FC ist 3:1.
93'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Radoslaw Majecki.
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93'
Ball pariert. Eljif Elmas (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
93'
Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
93'
Vorbeigeschossen. Eljif Elmas (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
92'
Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Samy Mmaee (Pafos FC).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
88'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und Pafos FC ist 3:1. Biel (Pafos FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Anderson Silva.
87'
Abseits Atalanta Bergamo. Lazar Samardzic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Javison Idele im Abseits.
85'
Abseits Atalanta Bergamo. Marco Carnesecchi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Eljif Elmas im Abseits.
84'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
84'
Vlad Dragomir (Pafos FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Davide Zappacosta (Atalanta Bergamo).
84'
Biel (Pafos FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Vorbeigeschossen. Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lazar Samardzic nach einer Ecke.
82'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Sunjic.
81'
Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Anderson Silva (Pafos FC).
80'
Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Foul von Samy Mmaee (Pafos FC).
80'
Wechsel Atalanta Bergamo. Javison Idele kommt für Thomas Kristensen.
78'
Foul von Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo).
78'
Biel (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Vorbeigeschossen. Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Gianluca Gaetano nach einem Konter.
74'
Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Guga (Pafos FC).
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73'
Ball pariert. Biel (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
73'
Ball pariert. Anderson Silva (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Vlad Dragomir mit dem Kopf.
72'
Foul von Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo).
72'
Ken Sema (Pafos FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Vorbeigeschossen. Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lazar Samardzic mit einer Flanke nach einer Ecke.
71'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Sunjic.
71'
Ball abgeblockt. Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
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69'
Wechsel Pafos FC. Anderson Silva kommt für Lelê.
69'
Wechsel Pafos FC. Guga kommt für Pêpê Rodrigues.
68'
Foul von Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo).
68'
Alexandre Brito (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Wechsel Atalanta Bergamo. Lazar Samardzic kommt für Nicola Zalewski.
67'
Wechsel Atalanta Bergamo. Éderson kommt für Mario Pasalic.
67'
Vorbeigeschossen. Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Charles De Ketelaere nach einer Ecke.
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67'
Vorbeigeschossen. Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Eljif Elmas mit einer Flanke nach einer Ecke.
66'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Sunjic.
66'
Ball abgeblockt. Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
61'
Handspiel von Alexandre Brito (Pafos FC).
60'
Vorbeigeschossen. Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
59'
Mario Pasalic (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Lelê (Pafos FC).
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55'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von João Correia (Pafos FC).
53'
Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Lelê (Pafos FC).
49'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Radoslaw Majecki.
49'
Ball pariert. Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mario Pasalic.
45'
Wechsel Pafos FC. Alexandre Brito kommt für Domingos Quina.
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45'
Wechsel Pafos FC. João Correia kommt für Bruno Felipe.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und Pafos FC ist 3:0.
47'
Foul von Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo).
47'
Nicholas Ioannou (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo).
45'
Biel (Pafos FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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44'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und Pafos FC ist 3:0. Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Charles De Ketelaere mit einem Steilpass.
41'
Ball pariert. Biel (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Bruno Felipe.
41'
Ecke Pafos FC. Die Ecke wurde verursacht von Marco Carnesecchi.
41'
Ball pariert. Vlad Dragomir (Pafos FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
40'
Foul von Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo).
40'
Vlad Dragomir (Pafos FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Davide Zappacosta (Atalanta Bergamo).
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40'
Domingos Quina (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Lelê (Pafos FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ken Sema mit einer Flanke.
37'
Wechsel Pafos FC. Ken Sema kommt für David Luiz aufgrund einer Verletzung.
36'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Ivan Sunjic (Pafos FC).
35'
Handspiel von Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo).
34'
Ball abgeblockt. Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eljif Elmas.
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31'
Ball pariert. Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Mario Pasalic.
29'
Foul von Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo).
29'
Biel (Pafos FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Vorbeigeschossen. Lelê (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einem Konter.
23'
Foul von Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo).
23'
Lelê (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Wechsel Atalanta Bergamo. Charles De Ketelaere kommt für Giacomo Raspadori aufgrund einer Verletzung.
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21'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo).
18'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und Pafos FC ist 2:0. Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
17'
Elfmeter für Atalanta Bergamo. Nicola Zalewski wurde im Strafraum gefoult.
17'
Bruno Felipe verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
16'
Vorbeigeschossen. Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Giacomo Raspadori mit einer Flanke nach einer Ecke.
16'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Radoslaw Majecki.
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15'
Ball pariert. Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gianluca Gaetano.
12'
Vorbeigeschossen. Pêpê Rodrigues (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
12'
Ecke Pafos FC. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Kristensen.
9'
Foul von Davide Zappacosta (Atalanta Bergamo).
9'
Biel (Pafos FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ball abgeblockt. Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicola Zalewski.
1'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und Pafos FC ist 1:0. Eljif Elmas (Atalanta Bergamo) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Giacomo Raspadori.
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1'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Bruno Felipe (Pafos FC).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und Pafos FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.