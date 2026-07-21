Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atert Bissen und Györi ETO ist 2:6.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atert Bissen und Györi ETO ist 2:6.
93'
Ecke Györi ETO. Die Ecke wurde verursacht von Geordan Dupire.
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93'
Ball pariert. Daniel Stefulj (Györi ETO) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Szabolcs Schön.
93'
Vorbeigeschossen. Joel Rodrigues da Cruz (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rafaël Fernandes.
91'
2 : 6
Tor! Der Spielstand zwischen Atert Bissen und Györi ETO ist 2:6. Kevin Bánáti (Györi ETO) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Daniel Stefulj.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Kevin Bánáti (Györi ETO) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Toufik Zeghdane (Atert Bissen).
90'
Wechsel Atert Bissen. Kenio Cabral kommt für Reda Eddarraj.
89'
Abseits Györi ETO. Samuel Petrás spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Viktor Djukanovic im Abseits.
89'
Abseits Atert Bissen. Toufik Zeghdane spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roman Ferber im Abseits.
88'
Foul von Daniel Stefulj (Györi ETO).
88'
Rafaël Fernandes (Atert Bissen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Modou Lamin Mass (Györi ETO).
88'
Rafaël Fernandes (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Rafaël Fernandes (Atert Bissen) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,.
86'
Foul von Daniel Stefulj (Györi ETO).
86'
Lucas Correia (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ecke Györi ETO. Die Ecke wurde verursacht von Toufik Zeghdane.
83'
2 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen Atert Bissen und Györi ETO ist 2:5. Viktor Djukanovic (Györi ETO) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts nach einer Ecke.
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82'
Ecke Györi ETO. Die Ecke wurde verursacht von Reda Eddarraj.
81'
Foul von Kevin Bánáti (Györi ETO).
81'
Toufik Zeghdane (Atert Bissen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Márton Szép (Györi ETO).
81'
Diogo Pimentel (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel Atert Bissen. Joel Rodrigues da Cruz kommt für Lenny Almada Correia.
80'
Wechsel Atert Bissen. Rafaël Fernandes kommt für Khalid Abi.
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80'
Abseits Györi ETO. Samuel Petrás spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Viktor Djukanovic im Abseits.
77'
Wechsel Györi ETO. Modou Lamin Mass kommt für Rajmund Tóth.
77'
Abseits Györi ETO. Milán Vitális spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rajmund Tóth im Abseits.
76'
Ball pariert. Khalid Abi (Atert Bissen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Diogo Pimentel mit einem Steilpass.
75'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Atert Bissen und Györi ETO ist 2:4. Khalid Abi (Atert Bissen) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Lucas Correia mit einem Steilpass.
74'
Ball pariert. Milán Vitális (Györi ETO) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Stefulj.
73'
Foul von Zakaría Louriz (Atert Bissen).
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73'
Márton Szép (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Szabolcs Schön (Györi ETO).
71'
Diogo Pimentel (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Viktor Djukanovic (Györi ETO) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Zakaría Louriz (Atert Bissen).
70'
Wechsel Atert Bissen. Lucas Correia kommt für Tyron Crame.
66'
Wechsel Györi ETO. Márton Szép kommt für Zeljko Gavric.
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65'
Vorbeigeschossen. Roman Ferber (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lenny Almada Correia nach einem Konter.
64'
Foul von Ádám Umathum (Györi ETO).
64'
Diogo Pimentel (Atert Bissen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Viktor Djukanovic (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Yohan Mannone (Atert Bissen).
62'
Vorbeigeschossen. Tyron Crame (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Toufik Zeghdane.
59'
Ball abgeblockt. Tyron Crame (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diogo Pimentel.
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58'
Foul von Kevin Bánáti (Györi ETO).
58'
Khalid Abi (Atert Bissen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Wechsel Györi ETO. Viktor Djukanovic kommt für Nfansu Njie.
56'
Wechsel Györi ETO. Kevin Bánáti kommt für Claudiu Bumba.
56'
Wechsel Györi ETO. Barnabás Bíró kommt für Stefan Vladoiu.
55'
Vorbeigeschossen. Miljan Krpic (Györi ETO) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Milán Vitális mit einer Flanke nach einer Ecke.
55'
Ecke Györi ETO. Die Ecke wurde verursacht von Geordan Dupire.
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55'
Vorbeigeschossen. Zeljko Gavric (Györi ETO) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Daniel Stefulj.
54'
Foul von Milán Vitális (Györi ETO).
54'
Reda Eddarraj (Atert Bissen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Roman Ferber (Atert Bissen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Khalid Abi.
53'
Ball pariert. Toufik Zeghdane (Atert Bissen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Khalid Abi.
53'
Foul von Daniel Stefulj (Györi ETO).
53'
Diogo Pimentel (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Ball pariert. Reda Eddarraj (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lenny Almada Correia.
51'
Ecke Atert Bissen. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Petrás.
51'
Ball pariert. Khalid Abi (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Tyron Crame.
49'
Ball pariert. Diogo Pimentel (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber links unten gehalten.
47'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Atert Bissen und Györi ETO ist 1:4. Nfansu Njie (Györi ETO) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts.
47'
Ball abgeblockt. Tyron Crame (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Khalid Abi.
46'
Ball pariert. Claudiu Bumba (Györi ETO) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Szabolcs Schön.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atert Bissen und Györi ETO ist 1:3.
47'
Rajmund Tóth (Györi ETO) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Khalid Abi (Atert Bissen).
46'
Vorbeigeschossen. Zakaría Louriz (Atert Bissen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Atert Bissen und Györi ETO ist 1:3. Nfansu Njie (Györi ETO) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Stefan Vladoiu mit einer Flanke.
43'
Vorbeigeschossen. Khalid Abi (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Tyron Crame.
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42'
Milán Vitális (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Toufik Zeghdane (Atert Bissen).
40'
Khalid Abi (Atert Bissen) sieht eine Gelbe Karte.
40'
(Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Khalid Abi (Atert Bissen).
39'
Rajmund Tóth (Györi ETO) sieht eine Gelbe Karte.
38'
Foul von Stefan Vladoiu (Györi ETO).
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38'
Khalid Abi (Atert Bissen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Abseits Atert Bissen. Toufik Zeghdane spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Diogo Pimentel im Abseits.
36'
Ecke Atert Bissen. Die Ecke wurde verursacht von Szabolcs Schön.
35'
Ecke Atert Bissen. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Stefulj.
34'
Das Spiel läuft wieder.
34'
Das Spiel ist unterbrochen (Györi ETO).
32'
Vorbeigeschossen. Szabolcs Schön (Györi ETO) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Milán Vitális.
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29'
Abseits Györi ETO. Stefan Vladoiu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Szabolcs Schön im Abseits.
29'
Ball pariert. Claudiu Bumba (Györi ETO) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Zeljko Gavric.
27'
Abseits Györi ETO. Miljan Krpic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Stefulj im Abseits.
24'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Atert Bissen und Györi ETO ist 1:2. Milán Vitális (Györi ETO) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss unten rechts.
24'
Daniel Stefulj (Györi ETO) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Lenny Almada Correia (Atert Bissen).
22'
Ecke Györi ETO. Die Ecke wurde verursacht von Lenny Almada Correia.
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20'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Atert Bissen und Györi ETO ist 1:1. Roman Ferber (Atert Bissen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts.
19'
Ball pariert. Roman Ferber (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Reda Eddarraj.
18'
Vorbeigeschossen. Zeljko Gavric (Györi ETO) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Szabolcs Schön.
16'
Foul von Ádám Umathum (Györi ETO).
16'
Roman Ferber (Atert Bissen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Szabolcs Schön (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Lenny Almada Correia (Atert Bissen).
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12'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Atert Bissen und Györi ETO ist 0:1. Claudiu Bumba (Györi ETO) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Stefan Vladoiu mit einer Flanke.
11'
Vorbeigeschossen. Reda Eddarraj (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
9'
Milán Vitális (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Khalid Abi (Atert Bissen).
9'
Ball pariert. Roman Ferber (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Khalid Abi.
5'
Ecke Atert Bissen. Die Ecke wurde verursacht von Miljan Krpic.
4'
Ecke Atert Bissen. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Petrás.
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4'
Ball pariert. Roman Ferber (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Khalid Abi mit einer Flanke.
3'
Ball abgeblockt. Szabolcs Schön (Györi ETO) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
2'
Vorbeigeschossen. Eric Veiga (Atert Bissen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Atert Bissen und Györi ETO.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.