Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlètic Club d'Escaldes und FC Vaduz ist 0:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlètic Club d'Escaldes und FC Vaduz ist 0:2.
93'
Dejan Djokic (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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90'
Sohaib Boulayoune (Atlètic Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Sergio Rodríguez (Atlètic Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Wechsel Atlètic Club d'Escaldes. Didi kommt für Jean Assoubre.
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77'
Wechsel FC Vaduz. Luca Celentano kommt für Denis Simani.
75'
Dylan Traore (Atlètic Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Wechsel Atlètic Club d'Escaldes. Dylan Traore kommt für Borja Morales.
73'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Atlètic Club d'Escaldes und FC Vaduz ist 0:2. Denis Simani (FC Vaduz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
63'
Wechsel Atlètic Club d'Escaldes. Sohaib Boulayoune kommt für Adrià Gallego.
63'
Wechsel Atlètic Club d'Escaldes. Hamza Ryahi kommt für Gemelson Vieira.
63'
Wechsel Atlètic Club d'Escaldes. David Valero kommt für Jota.
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61'
Wechsel FC Vaduz. Mattia Walker kommt für Luca Mack.
61'
Wechsel FC Vaduz. Mischa Beeli kommt für Nicolas Hasler.
51'
Borja Morales (Atlètic Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel FC Vaduz. Marcel Monsberger kommt für Dejan Sorgic.
45'
Wechsel FC Vaduz. Juan Cabrera kommt für Mischa Eberhard.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlètic Club d'Escaldes und FC Vaduz ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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9'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Atlètic Club d'Escaldes und FC Vaduz ist 0:1. Dejan Djokic (FC Vaduz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Dominik Schwizer.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Atlètic Club d'Escaldes und FC Vaduz.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.