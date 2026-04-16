Ticker | AZ Alkmaar - Schachtjor Donezk | Viertelfinale UEFA Conference League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Schachtar Donezk ist 2:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Schachtar Donezk ist 2:2.
94'
Isak Jensen (AZ Alkmaar) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Marlon Gomes (Schachtar Donezk).
94'
Vorbeigeschossen. Kasper Boogaard (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bendegúz Kovács.
93'
Wechsel AZ Alkmaar. Mathijs Menu kommt für Weslley Patati.
92'
Ball pariert. Luca Meirelles (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Lucas Ferreira.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Weslley Patati (AZ Alkmaar).
90'
Eguinaldo (Schachtar Donezk) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Wechsel Schachtar Donezk. Artem Bondarenko kommt für Oleh Ocheretko aufgrund einer Verletzung.
85'
Mykola Matviienko (Schachtar Donezk) sieht eine Gelbe Karte.
85'
Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Mykola Matviienko (Schachtar Donezk).
83'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Schachtar Donezk ist 2:2. Luca Meirelles (Schachtar Donezk) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Lucas Ferreira nach einem Konter.
82'
Vorbeigeschossen. Luca Meirelles (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Eguinaldo nach einem Konter.
80'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Schachtar Donezk ist 2:1. Matej Sín (AZ Alkmaar) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Bendegúz Kovács mit dem Kopf.
79'
Ball pariert. Yehor Nazaryna (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber links unten gehalten.
78'
Eguinaldo (Schachtar Donezk) sieht eine Gelbe Karte.
78'
Foul von Weslley Patati (AZ Alkmaar).
78'
Eguinaldo (Schachtar Donezk) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Rion Ichihara (AZ Alkmaar).
76'
Marlon Gomes (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Weslley Patati (AZ Alkmaar).
74'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Schachtar Donezk ist 1:1. Isak Jensen (AZ Alkmaar) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss unten links.
72'
Ibrahim Sadiq (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Valerii Bondar (Schachtar Donezk).
71'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Isak Jensen (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Vinícius Tobias (Schachtar Donezk).
70'
Wechsel Schachtar Donezk. Luca Meirelles kommt für Kauã Elias aufgrund einer Verletzung.
70'
Wechsel Schachtar Donezk. Lucas Ferreira kommt für Newerton.
70'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kauã Elias (Schachtar Donezk).
69'
Weslley Patati (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Marlon Gomes (Schachtar Donezk).
68'
Ball abgeblockt. Weslley Patati (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
68'
Foul von Weslley Patati (AZ Alkmaar).
68'
Marlon Gomes (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Vorbeigeschossen. Newerton (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marlon Gomes.
63'
Yehor Nazaryna (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar).
63'
Wechsel AZ Alkmaar. Rio Robbemond kommt für Billy van Duijl.
63'
Wechsel AZ Alkmaar. Bendegúz Kovács kommt für Mexx Meerdink.
62'
Vorbeigeschossen. Rion Ichihara (AZ Alkmaar) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Isak Jensen mit einer Flanke nach einer Ecke.
62'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Vinícius Tobias.
61'
Wechsel Schachtar Donezk. Marlon Gomes kommt für Isaque.
61'
Wechsel Schachtar Donezk. Eguinaldo kommt für Alisson Santana.
61'
Abseits Schachtar Donezk. Dmytro Riznyk spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kauã Elias im Abseits.
58'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Schachtar Donezk ist 0:1. Alisson Santana (Schachtar Donezk) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Kauã Elias.
57'
Foul von Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk).
57'
Ibrahim Sadiq (AZ Alkmaar) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Abseits AZ Alkmaar. Jeroen Zoet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ibrahim Sadiq im Abseits.
51'
Foul von Yehor Nazaryna (Schachtar Donezk).
51'
Weslley Patati (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Isaque (Schachtar Donezk).
50'
Isak Jensen (AZ Alkmaar) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Alisson Santana (Schachtar Donezk) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Weslley Patati (AZ Alkmaar).
47'
Newerton (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Kasper Boogaard (AZ Alkmaar).
47'
Abseits Schachtar Donezk. Yehor Nazaryna spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kauã Elias im Abseits.
46'
Foul von Alisson Santana (Schachtar Donezk).
46'
Isak Jensen (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel AZ Alkmaar. Ayoub Oufkir kommt für Seiya Maikuma.
45'
Wechsel AZ Alkmaar. Isak Jensen kommt für Mateo Chávez.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AZ Alkmaar und Schachtar Donezk ist 0:0.
50'
Foul von Kauã Elias (Schachtar Donezk).
50'
Rion Ichihara (AZ Alkmaar) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Valerii Bondar (Schachtar Donezk).
49'
Ibrahim Sadiq (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mateo Chávez (AZ Alkmaar).
47'
Ibrahim Sadiq (AZ Alkmaar) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Ibrahim Sadiq (AZ Alkmaar).
46'
Foul von Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk).
46'
Weslley Patati (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Ball abgeblockt. Alisson Santana (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kauã Elias mit dem Kopf.
41'
Foul von Yehor Nazaryna (Schachtar Donezk).
41'
Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Sadiq (AZ Alkmaar) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Billy van Duijl mit einer Flanke nach einem Konter.
39'
Abseits Schachtar Donezk. Mykola Matviienko spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Newerton im Abseits.
39'
Kauã Elias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Ibrahim Sadiq (AZ Alkmaar).
38'
Foul von Yehor Nazaryna (Schachtar Donezk).
38'
Kasper Boogaard (AZ Alkmaar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Abseits Schachtar Donezk. Dmytro Riznyk spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alisson Santana im Abseits.
37'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Isaque (Schachtar Donezk).
35'
Kasper Boogaard (AZ Alkmaar) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Isaque (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Kasper Boogaard (AZ Alkmaar).
35'
Das Spiel läuft wieder.
34'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mexx Meerdink (AZ Alkmaar).
34'
Foul von Isaque (Schachtar Donezk).
34'
Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Billy van Duijl (AZ Alkmaar) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Alisson Santana (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Billy van Duijl (AZ Alkmaar).
32'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Sadiq (AZ Alkmaar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mateo Chávez.
32'
Ball pariert. Yehor Nazaryna (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
31'
Mateo Chávez (AZ Alkmaar) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Mateo Chávez (AZ Alkmaar).
29'
Abseits Schachtar Donezk. Pedro Henrique spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alisson Santana im Abseits.
28'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Billy van Duijl.
27'
Das Spiel läuft wieder.
27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dmytro Riznyk (Schachtar Donezk).
26'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Newerton.
25'
Ecke AZ Alkmaar. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Henrique.
24'
Isaque (Schachtar Donezk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Foul von Isaque (Schachtar Donezk).
24'
Mateo Chávez (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ball abgeblockt. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Newerton.
21'
Vorbeigeschossen. Isaque (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Pedro Henrique mit einem langen Ball.
16'
Abseits Schachtar Donezk. Mykola Matviienko spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kauã Elias im Abseits.
15'
Abseits Schachtar Donezk. Vinícius Tobias spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mykola Matviienko im Abseits.
15'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Jeroen Zoet.
15'
Ball pariert. Yehor Nazaryna (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
14'
Alisson Santana (Schachtar Donezk) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Matej Sín (AZ Alkmaar).
13'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Mateo Chávez.
13'
Ball abgeblockt. Alisson Santana (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Isaque.
12'
Ball pariert. Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
10'
Abseits AZ Alkmaar. Jeroen Zoet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ibrahim Sadiq im Abseits.
9'
Handspiel von Ibrahim Sadiq (AZ Alkmaar).
5'
Dmytro Riznyk (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Mexx Meerdink (AZ Alkmaar).
5'
Foul von Newerton (Schachtar Donezk).
5'
Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
3'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Mateo Chávez (AZ Alkmaar).
3'
Vorbeigeschossen. Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Oleh Ocheretko.
1'
Valerii Bondar (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Weslley Patati (AZ Alkmaar).
1'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Ibrahim Sadiq (AZ Alkmaar).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AZ Alkmaar und Schachtar Donezk.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.