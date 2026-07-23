Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen BATE Borissow und FC Sion ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen BATE Borissow und FC Sion ist 1:1.
94'
Vorbeigeschossen. Maksim Sakuta (BATE Borissow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Luka Djordjevic nach einer Standardsituation.
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93'
Foul von Nias Hefti (FC Sion).
93'
Victorien Angban (BATE Borissow) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Nikita Neskoromny (BATE Borissow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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89'
Ecke BATE Borissow. Die Ecke wurde verursacht von Jan Kronig.
88'
Ball pariert. Noé Sow (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Numa Lavanchy.
88'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Nikolai Bochko.
87'
Ball pariert. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
86'
Wechsel BATE Borissow. Ales Sakhonchik kommt für Egor Kress.
86'
Ball abgeblockt. Théo Berdayes (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ali Kabacalman.
84'
Vorbeigeschossen. Artem Rakhmanov (BATE Borissow) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Nikita Neskoromny mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
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83'
Donat Rrudhani (FC Sion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von Donat Rrudhani (FC Sion).
83'
Luka Djordjevic (BATE Borissow) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel FC Sion. Donat Rrudhani kommt für Ilyas Chouaref.
82'
Erick Puerto (BATE Borissow) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Baltazar Costa (FC Sion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Erick Puerto (BATE Borissow).
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81'
Vorbeigeschossen. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Baltazar Costa.
80'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Egor Kress.
79'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Egor Kress.
78'
Wechsel BATE Borissow. Luka Djordjevic kommt für Vladislav Varaksa.
76'
Ball pariert. Liam Chipperfield (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Théo Berdayes.
75'
Wechsel FC Sion. Théo Berdayes kommt für Rilind Nivokazi.
73'
Ball pariert. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einer Flanke.
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72'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Artem Rakhmanov.
72'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Mikhnyuk.
71'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Egor Kress (BATE Borissow).
69'
Rilind Nivokazi (FC Sion) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel. Vorbereitet von Ilyas Chouaref nach einem Konter.
68'
Ball pariert. Liam Chipperfield (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
67'
Josias Lukembila (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Artem Rakhmanov (BATE Borissow).
66'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Vladislav Varaksa (BATE Borissow).
65'
Wechsel BATE Borissow. Nikolai Bochko kommt für Yuri Kovalev.
63'
Wechsel FC Sion. Josias Lukembila kommt für Winsley Boteli.
63'
Wechsel FC Sion. Liam Chipperfield kommt für Franck Surdez.
60'
Noé Sow (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Foul von Erick Puerto (BATE Borissow).
59'
Foul von Baltazar Costa (FC Sion).
59'
Erick Puerto (BATE Borissow) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Vorbeigeschossen. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Franck Surdez mit einer Flanke nach einer Ecke.
57'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Egor Kress.
55'
Foul von Numa Lavanchy (FC Sion).
55'
Vladislav Varaksa (BATE Borissow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Vorbeigeschossen. Ilyas Chouaref (FC Sion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Numa Lavanchy mit einer Flanke.
53'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Mikhnyuk.
53'
Ball abgeblockt. Baltazar Costa (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rilind Nivokazi.
52'
Ball pariert. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Noé Sow.
49'
Noé Sow (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Erick Puerto (BATE Borissow).
48'
Ball pariert. Erick Puerto (BATE Borissow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Vladislav Varaksa.
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47'
Foul von Franck Surdez (FC Sion).
47'
Yuri Kovalev (BATE Borissow) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel BATE Borissow. Erick Puerto kommt für Vladislav Yatskevich.
45'
Wechsel BATE Borissow. Victorien Angban kommt für Egor Rusakov.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen BATE Borissow und FC Sion ist 1:1.
46'
Vorbeigeschossen. Franck Surdez (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Artem Rakhmanov (BATE Borissow).
42'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen BATE Borissow und FC Sion ist 1:1. Winsley Boteli (FC Sion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Rilind Nivokazi.
41'
Vorbeigeschossen. Franck Surdez (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jan Kronig.
39'
Noé Sow (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Vladislav Yatskevich (BATE Borissow).
37'
Vorbeigeschossen. Vladislav Varaksa (BATE Borissow) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
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36'
Vorbeigeschossen. Yuri Kovalev (BATE Borissow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
36'
Ball abgeblockt. Yuri Kovalev (BATE Borissow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
35'
Foul von Baltazar Costa (FC Sion).
35'
Egor Rusakov (BATE Borissow) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball abgeblockt. Franck Surdez (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Baltazar Costa mit einem langen Ball.
32'
Vladislav Yatskevich (BATE Borissow) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Jan Kronig (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Vladislav Yatskevich (BATE Borissow).
29'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Kirill Kaplenko.
27'
Ball pariert. Ali Kabacalman (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Winsley Boteli.
26'
Foul von Noé Sow (FC Sion).
26'
Vladislav Varaksa (BATE Borissow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Numa Lavanchy (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Vladislav Varaksa (BATE Borissow).
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22'
Foul von Rilind Nivokazi (FC Sion).
22'
Kirill Kaplenko (BATE Borissow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Ilyas Chouaref (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Numa Lavanchy.
20'
Ball abgeblockt. Ali Kabacalman (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.
20'
Ball abgeblockt. Numa Lavanchy (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.
19'
Foul von Noé Sow (FC Sion).
19'
Vladislav Varaksa (BATE Borissow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Ball abgeblockt. Nias Hefti (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen BATE Borissow und FC Sion ist 1:0. Vladislav Varaksa (BATE Borissow) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Egor Rusakov.
15'
Abseits FC Sion. Ilyas Chouaref spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Winsley Boteli im Abseits.
14'
Foul von Noé Sow (FC Sion).
14'
Vladislav Varaksa (BATE Borissow) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Nikita Neskoromny (BATE Borissow).
Werbung
5'
Vorbeigeschossen. Ilyas Chouaref (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
4'
Ball abgeblockt. Ali Kabacalman (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Winsley Boteli.
3'
Vorbeigeschossen. Vladislav Yatskevich (BATE Borissow) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nikita Neskoromny mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen BATE Borissow und FC Sion.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.