Das Elfmeterschiessen ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka ist 2(4):3(3).
129'
Elfmeter pariert! Charalambos Kyriakou (AEK Larnaka) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka ist 2(4):3(3).
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125'
Elfmeter pariert! Waldo Rubio (AEK Larnaka) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
Anstoss Elfmeterschiessen. der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka ist 2:3.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka ist 2:3.
120'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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118'
Hrvoje Milicevic (AEK Larnaka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
115'
Nana Antwi (Beitar Jerusalem) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
111'
Wechsel Beitar Jerusalem. Nadav Markovitch kommt für Daniel Worko.
107'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka ist 2:3.
106'
Godswill Ekpolo (AEK Larnaka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
105'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
103'
Zacharias Adoni (AEK Larnaka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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94'
Wechsel AEK Larnaka. Charalambos Kyriakou kommt für Ivan Pankov.
Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka ist 2:3.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka ist 2:3.
95'
Yarden Shua (Beitar Jerusalem) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka ist 2:3. Riad Bajic (AEK Larnaka) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
90'
Wechsel Beitar Jerusalem. Yarden Shua kommt für Omer Atzili.
90'
Wechsel AEK Larnaka. Djordje Ivanovic kommt für Gus Ledes.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
87'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka ist 2:2. Omer Atzili (Beitar Jerusalem) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Nana Antwi.
77'
Wechsel AEK Larnaka. Zacharias Adoni kommt für Enric Saborit.
75'
Wechsel Beitar Jerusalem. Liel Deri kommt für Gil Cohen.
75'
Wechsel Beitar Jerusalem. Ziv Ben Shimol kommt für Noam Muche.
69'
Daniel Worko (Beitar Jerusalem) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Wechsel AEK Larnaka. Waldo Rubio kommt für Jorge Miramón.
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69'
Wechsel AEK Larnaka. Kostas Pileas kommt für Yahav Gurfinkel.
67'
Yarden Cohen (Beitar Jerusalem) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Wechsel Beitar Jerusalem. Timothy Muzie kommt für Shon Weissman.
52'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka ist 1:2. Hrvoje Milicevic (AEK Larnaka) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
51'
Brayan Carabalí (Beitar Jerusalem) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Noam Muche (Beitar Jerusalem) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel Beitar Jerusalem. Eugene Ansah kommt für Johnbosco Kalu.
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45'
Wechsel AEK Larnaka. Godswill Ekpolo kommt für Amor Layouni.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka ist 1:1.
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka ist 1:1. Omer Atzili (Beitar Jerusalem) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
26'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka ist 0:1. Hrvoje Milicevic (AEK Larnaka) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Beitar Jerusalem und AEK Larnaka.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.