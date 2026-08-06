Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und FK Austria Wien ist 1:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und FK Austria Wien ist 1:2.
94'
Ecke Beitar Jerusalem. Die Ecke wurde verursacht von Jonas Feddersen.
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93'
Ecke Beitar Jerusalem. Die Ecke wurde verursacht von Jonas Feddersen.
92'
Ball abgeblockt. Tomer Yosefi (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Timothy Muzie.
92'
Johnbosco Kalu (Beitar Jerusalem) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Vorbeigeschossen. Timothy Muzie (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
89'
Vorbeigeschossen. Noam Muche (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Johnbosco Kalu.
88'
Vorbeigeschossen. Yarden Cohen (Beitar Jerusalem) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tomer Yosefi mit einer Flanke nach einer Ecke.
87'
Ecke Beitar Jerusalem. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Sahin-Radlinger.
87'
Vorbeigeschossen. Tomer Yosefi (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
86'
Matteo Schablas (FK Austria Wien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Timothy Muzie (Beitar Jerusalem) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Foul von Matteo Schablas (FK Austria Wien).
86'
Foul von Nana Antwi (Beitar Jerusalem).
86'
Sanel Saljic (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Johnbosco Kalu (Beitar Jerusalem).
85'
Daniel Nnodim (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ball abgeblockt. Eugene Ansah (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Timothy Muzie.
84'
Foul von Tomer Yosefi (Beitar Jerusalem).
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84'
Florian Wustinger (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Johnbosco Kalu (Beitar Jerusalem) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Reinhold Ranftl (FK Austria Wien).
83'
Boris Enow (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Manfred Fischer (FK Austria Wien).
82'
Wechsel Beitar Jerusalem. Tomer Yosefi kommt für Daniel Worko.
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82'
Abseits Beitar Jerusalem. Noam Muche spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Johnbosco Kalu im Abseits.
80'
Foul von Noam Muche (Beitar Jerusalem).
80'
Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Luka Gadrani (Beitar Jerusalem) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Foul von Luka Gadrani (Beitar Jerusalem).
79'
Manfred Fischer (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Boris Enow (Beitar Jerusalem) sieht eine Gelbe Karte.
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75'
Foul von Boris Enow (Beitar Jerusalem).
75'
Florian Wustinger (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Ball pariert. Moritz Wels (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aleksandar Dragovic.
72'
Ball pariert. Moritz Wels (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sanel Saljic.
69'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und FK Austria Wien ist 1:2. Sanel Saljic (FK Austria Wien) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Daniel Nnodim.
68'
Foul von Timothy Muzie (Beitar Jerusalem).
68'
Sanel Saljic (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Ball pariert. Moritz Wels (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sanel Saljic mit einer Flanke.
66'
Abseits Beitar Jerusalem. Miguel Silva spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Eugene Ansah im Abseits.
65'
Wechsel Beitar Jerusalem. Johnbosco Kalu kommt für Omer Atzili.
65'
Wechsel Beitar Jerusalem. Eugene Ansah kommt für Yarden Shua.
65'
Boris Enow (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Manfred Fischer (FK Austria Wien).
63'
Luka Gadrani (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Foul von Moritz Wels (FK Austria Wien).
63'
Wechsel FK Austria Wien. Moritz Wels kommt für Kelvin Boateng aufgrund einer Verletzung.
63'
Wechsel FK Austria Wien. Sanel Saljic kommt für Julian Hettwer.
62'
Wechsel FK Austria Wien. Aleksandar Dragovic kommt für Johannes Handl.
62'
Das Spiel läuft wieder.
61'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kelvin Boateng (FK Austria Wien).
61'
Vorbeigeschossen. Julian Hettwer (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Daniel Nnodim mit einer Flanke.
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60'
Abseits FK Austria Wien. Jonas Feddersen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kelvin Boateng im Abseits.
60'
Foul von Boris Enow (Beitar Jerusalem).
60'
Florian Wustinger (FK Austria Wien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Vorbeigeschossen. Omer Atzili (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yarden Cohen mit dem Kopf.
57'
Wechsel Beitar Jerusalem. Luka Gadrani kommt für Gil Cohen aufgrund einer Verletzung.
57'
Wechsel Beitar Jerusalem. Timothy Muzie kommt für Shon Weissman.
57'
Das Spiel läuft wieder.
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56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gil Cohen (Beitar Jerusalem).
55'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Gil Cohen.
55'
Ball abgeblockt. Kelvin Boateng (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Nnodim.
53'
Vorbeigeschossen. Manfred Fischer (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Julian Hettwer.
49'
Abseits FK Austria Wien. Matteo Schablas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Julian Hettwer im Abseits.
48'
Foul von Daniel Worko (Beitar Jerusalem).
48'
Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Brayan Carabalí (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Manfred Fischer (FK Austria Wien).
45'
Wechsel FK Austria Wien. Reinhold Ranftl kommt für Ibrahim Buhari.
45'
Wechsel FK Austria Wien. Florian Wustinger kommt für Philipp Maybach.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und FK Austria Wien ist 1:1.
48'
Brayan Carabalí (Beitar Jerusalem) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Foul von Brayan Carabalí (Beitar Jerusalem).
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48'
Julian Hettwer (FK Austria Wien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Foul von Brayan Carabalí (Beitar Jerusalem).
46'
Kelvin Boateng (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und FK Austria Wien ist 1:1. Vasilije Markovic (FK Austria Wien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts.
44'
Abseits Beitar Jerusalem. Miguel Silva spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yarden Shua im Abseits.
41'
Foul von Daniel Worko (Beitar Jerusalem).
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41'
Vasilije Markovic (FK Austria Wien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Gil Cohen (Beitar Jerusalem).
39'
Julian Hettwer (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ecke Beitar Jerusalem. Die Ecke wurde verursacht von Jonas Feddersen.
38'
Ball abgeblockt. Omer Atzili (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Worko.
37'
Foul von Noam Muche (Beitar Jerusalem).
37'
Philipp Maybach (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Abseits FK Austria Wien. Matteo Schablas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Julian Hettwer im Abseits.
29'
Ball pariert. Yarden Shua (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Noam Muche mit einem langen Ball.
29'
Foul von Nana Antwi (Beitar Jerusalem).
29'
Johannes Handl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Philipp Maybach (FK Austria Wien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
Noam Muche (Beitar Jerusalem) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Philipp Maybach (FK Austria Wien).
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27'
Ball abgeblockt. Boris Enow (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
26'
Yarden Shua (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Ibrahim Buhari (FK Austria Wien).
25'
Yarden Cohen (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
24'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Shon Weissman (Beitar Jerusalem).
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23'
Foul von Daniel Worko (Beitar Jerusalem).
23'
Vasilije Markovic (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Beitar Jerusalem und FK Austria Wien ist 1:0. Noam Muche (Beitar Jerusalem) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
19'
Ball pariert. Shon Weissman (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yarden Cohen mit einem Steilpass.
18'
Foul von Nana Antwi (Beitar Jerusalem).
18'
Julian Hettwer (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Brayan Carabalí (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Kelvin Boateng (FK Austria Wien).
15'
Foul von Brayan Carabalí (Beitar Jerusalem).
15'
Samuel Sahin-Radlinger (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Daniel Worko (Beitar Jerusalem) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
13'
Vorbeigeschossen. Noam Muche (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Yarden Shua.
12'
Nana Antwi (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Julian Hettwer (FK Austria Wien).
11'
Yarden Cohen (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
10'
Vorbeigeschossen. Julian Hettwer (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Manfred Fischer mit einem Steilpass.
9'
Ball pariert. Shon Weissman (Beitar Jerusalem) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nana Antwi.
7'
Ecke Beitar Jerusalem. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Nnodim.
6'
Das Spiel läuft wieder.
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6'
Das Spiel ist unterbrochen (Beitar Jerusalem).
4'
Ecke Beitar Jerusalem. Die Ecke wurde verursacht von Johannes Handl.
3'
Shon Weissman (Beitar Jerusalem) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Johannes Handl (FK Austria Wien).
1'
Yarden Cohen (Beitar Jerusalem) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Manfred Fischer (FK Austria Wien).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Beitar Jerusalem und FK Austria Wien.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.