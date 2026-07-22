Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bohemians Dublin und Ballkani ist 2:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bohemians Dublin und Ballkani ist 2:1.
93'
Wechsel Bohemians Dublin. Niall Morahan kommt für Ross Tierney.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bohemians Dublin und Ballkani ist 2:1. Ross Tierney (Bohemians Dublin) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Douglas James-Taylor.
87'
Wechsel Ballkani. Almedin Klinaku kommt für Giovanni.
84'
Wechsel Ballkani. Bajram Jashanica kommt für Anel Sabanadzovic.
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84'
Wechsel Ballkani. Albert Diène kommt für Edvin Kuc.
84'
Wechsel Ballkani. Elvis Letaj kommt für Toni Domgjoni.
77'
Wechsel Bohemians Dublin. Dayle Rooney kommt für Sadou Diallo.
77'
Wechsel Bohemians Dublin. Cian Byrne kommt für Patrick Hickey.
76'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bohemians Dublin und Ballkani ist 1:1. Douglas James-Taylor (Bohemians Dublin) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Dawson Devoy.
73'
Gentrit Halili (Ballkani) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Diar Vokrri (Ballkani) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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59'
Wechsel Bohemians Dublin. Douglas James-Taylor kommt für Adam McDonnell.
59'
Wechsel Bohemians Dublin. Harry Vaughan kommt für Markuss Strods.
59'
Wechsel Ballkani. Ardit Deliu kommt für Marsel Ismajlgeci.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bohemians Dublin und Ballkani ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
36'
Anel Sabanadzovic (Ballkani) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bohemians Dublin und Ballkani ist 0:1. Toni Domgjoni (Ballkani) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Bohemians Dublin und Ballkani.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.