Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bohemians Dublin und FC Midtjylland ist 0:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bohemians Dublin und FC Midtjylland ist 0:2.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Wechsel FC Midtjylland. Stanley Iheanacho kommt für Franculino Djú.
87'
Abseits FC Midtjylland. Elías Ólafsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Beni Junior im Abseits.
86'
Handspiel von Cho Gue-Sung (FC Midtjylland).
85'
Vorbeigeschossen. Patrick Hickey (Bohemians Dublin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dayle Rooney mit einer Flanke nach einer Ecke.
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85'
Ecke Bohemians Dublin. Die Ecke wurde verursacht von Adam Gabriel.
83'
Dayle Rooney (Bohemians Dublin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Dayle Rooney (Bohemians Dublin).
83'
Ball abgeblockt. Dayle Rooney (Bohemians Dublin) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Foul von Darío Osorio (FC Midtjylland).
83'
Dayle Rooney (Bohemians Dublin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Vorbeigeschossen. Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Valdemar Byskov.
81'
Vorbeigeschossen. Colm Whelan (Bohemians Dublin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Markuss Strods.
80'
Foul von Cho Gue-Sung (FC Midtjylland).
80'
Adam McDonnell (Bohemians Dublin) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Rasmus Kristensen (FC Midtjylland).
79'
Colm Whelan (Bohemians Dublin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel Bohemians Dublin. Adam McDonnell kommt für Jordan Flores.
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78'
Wechsel Bohemians Dublin. Harry Vaughan kommt für Ross Tierney.
77'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Bohemians Dublin und FC Midtjylland ist 0:2. Valdemar Byskov (FC Midtjylland) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss oben rechts.
75'
Handspiel von Dayle Rooney (Bohemians Dublin).
74'
Darío Osorio (FC Midtjylland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Dayle Rooney (Bohemians Dublin).
72'
Wechsel Bohemians Dublin. Markuss Strods kommt für Connor Parsons.
72'
Wechsel Bohemians Dublin. Dayle Rooney kommt für Senan Mullen.
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71'
Wechsel Bohemians Dublin. Colm Whelan kommt für Douglas James-Taylor.
71'
Foul von Franculino Djú (FC Midtjylland).
71'
Ross Tierney (Bohemians Dublin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ball abgeblockt. Kjell Wätjen (FC Midtjylland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Beni Junior.
67'
Douglas James-Taylor (Bohemians Dublin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Mads Bech (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Douglas James-Taylor (Bohemians Dublin).
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66'
Adam Gabriel (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Senan Mullen (Bohemians Dublin).
66'
Foul von Darío Osorio (FC Midtjylland).
66'
Senan Mullen (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Mads Bech (FC Midtjylland).
62'
Connor Parsons (Bohemians Dublin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Bohemians Dublin.
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58'
Denil Castillo (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Abseits Bohemians Dublin. Cian Byrne spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Darragh Power im Abseits.
57'
Adam Gabriel (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Foul von Adam Gabriel (FC Midtjylland).
57'
Connor Parsons (Bohemians Dublin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Wechsel FC Midtjylland. Kjell Wätjen kommt für Philip Billing.
51'
Adam Gabriel (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Foul von Senan Mullen (Bohemians Dublin).
49'
Foul von Mads Bech (FC Midtjylland).
49'
Ross Tierney (Bohemians Dublin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball pariert. Valdemar Byskov (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
48'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Cian Byrne.
47'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Darragh Power.
45'
Wechsel FC Midtjylland. Cho Gue-Sung kommt für Pedro Bravo.
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45'
Wechsel FC Midtjylland. Adam Gabriel kommt für Friday Etim.
45'
Wechsel FC Midtjylland. Darío Osorio kommt für Sofus Johannesen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bohemians Dublin und FC Midtjylland ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Senan Mullen.
43'
Foul von Pedro Bravo (FC Midtjylland).
43'
Senan Mullen (Bohemians Dublin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Foul von Friday Etim (FC Midtjylland).
40'
Jordan Flores (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Senan Mullen (Bohemians Dublin).
36'
Ball pariert. Douglas James-Taylor (Bohemians Dublin) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jordan Flores mit einer Flanke.
36'
Ecke Bohemians Dublin. Die Ecke wurde verursacht von Friday Etim.
35'
Foul von Philip Billing (FC Midtjylland).
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35'
Ross Tierney (Bohemians Dublin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Pedro Bravo (FC Midtjylland).
34'
Dawson Devoy (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Handspiel von Sam Todd (Bohemians Dublin).
33'
Foul von Valdemar Byskov (FC Midtjylland).
33'
Patrick Hickey (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Denil Castillo (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Foul von Dawson Devoy (Bohemians Dublin).
28'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bohemians Dublin und FC Midtjylland ist 0:1. Franculino Djú (FC Midtjylland) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
27'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Senan Mullen (Bohemians Dublin).
23'
Ecke Bohemians Dublin. Die Ecke wurde verursacht von Elías Ólafsson.
23'
Ball pariert. Connor Parsons (Bohemians Dublin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Sam Todd mit einem langen Ball.
22'
Das Spiel läuft wieder.
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21'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jordan Flores (Bohemians Dublin).
21'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Vorbeigeschossen. Ross Tierney (Bohemians Dublin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jordan Flores.
17'
Foul von Sofus Johannesen (FC Midtjylland).
17'
Senan Mullen (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Senan Mullen.
14'
Connor Parsons (Bohemians Dublin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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14'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Connor Parsons (Bohemians Dublin).
13'
Foul von Denil Castillo (FC Midtjylland).
13'
Darragh Power (Bohemians Dublin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Cian Byrne.
5'
Ball pariert. Franculino Djú (FC Midtjylland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Valdemar Byskov mit einer Flanke.
5'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Dawson Devoy.
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4'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Paul Walters.
4'
Ball pariert. Valdemar Byskov (FC Midtjylland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Franculino Djú.
2'
Ecke FC Midtjylland. Die Ecke wurde verursacht von Sam Todd.
2'
Sofus Johannesen (FC Midtjylland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Jordan Flores (Bohemians Dublin).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Bohemians Dublin und FC Midtjylland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.