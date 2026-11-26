Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Atalanta Bergamo ist 2:3.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Atalanta Bergamo ist 2:3.
97'
Das Spiel läuft wieder.
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97'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo).
97'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luka Juricic (FK Borac Banja Luka).
95'
Vorbeigeschossen. Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nikola Krstovic nach einem Konter.
93'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Atalanta Bergamo ist 2:3. Davide Zappacosta (Atalanta Bergamo) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Eljif Elmas.
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91'
Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Amer Hiros (FK Borac Banja Luka).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
90'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Atalanta Bergamo ist 2:2. Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte nach einer Standardsituation.
88'
Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) sieht die Rote Karte.
88'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka).
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86'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Atalanta Bergamo ist 2:1. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Raoul Bellanova mit einer Flanke.
84'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Raoul Bellanova nach einer Ecke.
84'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Bart Meijers.
84'
Ball abgeblockt. Davide Zappacosta (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikola Krstovic.
80'
Ball abgeblockt. Eljif Elmas (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Rowe.
79'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Wechsel Atalanta Bergamo. Eljif Elmas kommt für Mario Pasalic.
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78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mladen Jurkas (FK Borac Banja Luka).
77'
Ball pariert. Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links oben gehalten.
77'
Ball abgeblockt. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicola Zalewski.
76'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Sinisa Sanicanin kommt für Matej Deket.
75'
Abel Pascual (FK Borac Banja Luka) sieht die Rote Karte.
74'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Abel Pascual (FK Borac Banja Luka).
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74'
Vorbeigeschossen. Matej Deket (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von David Vukovic.
72'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka).
69'
Vorbeigeschossen. Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
69'
Ball abgeblockt. Mario Pasalic (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicola Zalewski mit einer Flanke.
69'
Ball pariert. Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Sead Kolasinac.
67'
Sandi Ogrinec (FK Borac Banja Luka) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte, nach einer Standardsituation.
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67'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Abel Pascual kommt für Branimir Cipetic aufgrund einer Verletzung.
66'
Foul von Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo).
66'
Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Raoul Bellanova (Atalanta Bergamo).
66'
Jurich Carolina (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Das Spiel läuft wieder.
64'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Branimir Cipetic (FK Borac Banja Luka).
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63'
Ball abgeblockt. Branimir Cipetic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Ball abgeblockt. Branimir Cipetic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sandi Ogrinec.
62'
Vorbeigeschossen. David Vukovic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
61'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Charles De Ketelaere.
61'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Rowe.
61'
Ball abgeblockt. David Vukovic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
60'
Foul von Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo).
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60'
David Vukovic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Wechsel Atalanta Bergamo. Charles De Ketelaere kommt für Giacomo Raspadori.
58'
Wechsel Atalanta Bergamo. Nikola Krstovic kommt für Gianluca Scamacca.
57'
Vorbeigeschossen. Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Giacomo Raspadori.
57'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Viktor Rogan kommt für Omar Sijaric.
57'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Sandi Ogrinec kommt für Milos Jojic.
56'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Branimir Cipetic.
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54'
Vorbeigeschossen. Mario Pasalic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jonathan Rowe mit einem Steilpass.
50'
Mario Pasalic (Atalanta Bergamo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Foul von Mario Pasalic (Atalanta Bergamo).
50'
David Vukovic (FK Borac Banja Luka) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Franck Kessie (Atalanta Bergamo).
49'
Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball abgeblockt. Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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48'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Amer Hiros (FK Borac Banja Luka).
47'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Sebastián Herrera.
45'
Wechsel Atalanta Bergamo. Raoul Bellanova kommt für Lorenzo Bernasconi.
45'
Wechsel Atalanta Bergamo. Franck Kessie kommt für Éderson.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Atalanta Bergamo ist 2:0.
46'
Foul von Mario Pasalic (Atalanta Bergamo).
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46'
Matej Deket (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball abgeblockt. Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Rowe.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mario Pasalic mit einer Flanke.
43'
Ball abgeblockt. Milos Jojic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Foul von Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo).
42'
Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Foul von Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo).
39'
Omar Sijaric (FK Borac Banja Luka) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo).
38'
David Vukovic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von David Vukovic (FK Borac Banja Luka).
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36'
Foul von Lorenzo Bernasconi (Atalanta Bergamo).
36'
Omar Sijaric (FK Borac Banja Luka) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo).
35'
Matej Deket (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Luka Juricic.
34'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Branimir Cipetic.
32'
Omar Sijaric (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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32'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Omar Sijaric (FK Borac Banja Luka).
31'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka).
29'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Atalanta Bergamo ist 2:0. Matej Deket (FK Borac Banja Luka) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten rechts nach einem Konter.
29'
Ball abgeblockt. David Vukovic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luka Juricic.
28'
Foul von Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo).
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28'
Omar Sijaric (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Omar Sijaric (FK Borac Banja Luka).
27'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka).
27'
Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Amer Hiros (FK Borac Banja Luka).
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26'
Ball abgeblockt. Éderson (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lorenzo Bernasconi mit einer Flanke.
26'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Sebastián Herrera.
25'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Omar Sijaric (FK Borac Banja Luka).
22'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Atalanta Bergamo ist 1:0. Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Omar Sijaric.
21'
Ball abgeblockt. Amer Hiros (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Milos Jojic.
17'
Foul von Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo).
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17'
Amer Hiros (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Bart Meijers (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
17'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Bart Meijers (FK Borac Banja Luka).
16'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Giorgio Scalvini.
15'
Vorbeigeschossen. Mario Pasalic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jonathan Rowe.
14'
Abseits Atalanta Bergamo. Davide Zappacosta spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jonathan Rowe im Abseits.
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13'
Vorbeigeschossen. Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
12'
Vorbeigeschossen. Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gianluca Scamacca.
9'
Ball pariert. Éderson (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nicola Zalewski.
8'
Ball abgeblockt. David Vukovic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amer Hiros.
7'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Bernasconi.
7'
Foul von Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo).
7'
Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Branimir Cipetic (FK Borac Banja Luka).
3'
Lorenzo Bernasconi (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Omar Sijaric (FK Borac Banja Luka).
3'
Ball pariert. Giacomo Raspadori (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mario Pasalic.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Borac Banja Luka und Atalanta Bergamo.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.