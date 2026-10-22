Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Kuopion PS ist 2:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Kuopion PS ist 2:0.
96'
Vorbeigeschossen. Jorginho (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
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95'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von David Vukovic.
95'
Julius Eskesen (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Milos Jojic (FK Borac Banja Luka).
91'
Arttu Lötjönen (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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91'
Foul von Arttu Lötjönen (Kuopion PS).
91'
Viktor Rogan (FK Borac Banja Luka) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Viktor Rogan kommt für Branimir Cipetic.
91'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Stojan Vranjes kommt für Luka Juricic.
90'
Vorbeigeschossen. Petteri Pennanen (Kuopion PS) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
89'
Julius Eskesen (Kuopion PS) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Foul von Amer Hiros (FK Borac Banja Luka).
88'
Abseits FK Borac Banja Luka. Sandi Ogrinec spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luka Juricic im Abseits.
87'
Julius Eskesen (Kuopion PS) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Luka Juricic (FK Borac Banja Luka).
86'
Vorbeigeschossen. Milos Jojic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
85'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Brahima Magassa.
83'
Piotr Parzyszek (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Foul von Sinisa Sanicanin (FK Borac Banja Luka).
83'
Ball abgeblockt. Amer Hiros (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Vukovic.
82'
Foul von Bob Armah (Kuopion PS).
82'
Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Das Spiel läuft wieder.
81'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jaime Moreno (Kuopion PS).
78'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Nemanja Jaksic kommt für Matej Deket.
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78'
Wechsel Kuopion PS. Saku Heiskanen kommt für Akseli Puukko.
78'
Wechsel FK Borac Banja Luka. David Vukovic kommt für Stefan Savic.
78'
Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Petteri Pennanen (Kuopion PS) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka).
76'
Ball abgeblockt. Tommi Jyry (Kuopion PS) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Petteri Pennanen.
75'
Foul von Arttu Lötjönen (Kuopion PS).
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75'
Matej Deket (FK Borac Banja Luka) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Julius Eskesen (Kuopion PS) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Milos Jojic (FK Borac Banja Luka).
73'
Tommi Jyry (Kuopion PS) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Amer Hiros (FK Borac Banja Luka).
72'
Foul von Brahima Magassa (Kuopion PS).
72'
Milos Jojic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Sandi Ogrinec kommt für Ante Roguljic.
70'
Akseli Puukko (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka).
70'
Ball abgeblockt. Piotr Parzyszek (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jorginho mit einer Flanke.
67'
Brahima Magassa (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Luka Juricic (FK Borac Banja Luka).
66'
Handspiel von Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka).
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66'
Wechsel Kuopion PS. Petteri Pennanen kommt für Saikou Touray.
65'
Wechsel Kuopion PS. Jaime Moreno kommt für Gustav Engvall.
65'
Ball pariert. Ante Roguljic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Matej Deket mit einem langen Ball.
64'
Vorbeigeschossen. Stefan Savic (FK Borac Banja Luka) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
62'
Foul von Bob Armah (Kuopion PS).
62'
Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Wechsel Kuopion PS. Bob Armah kommt für Ayman Aiki.
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60'
Wechsel Kuopion PS. Jorginho kommt für Niilo Kujasalo.
60'
Tommi Jyry (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Stefan Savic (FK Borac Banja Luka).
59'
Ball pariert. Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ante Roguljic mit einer Flanke.
56'
Ball pariert. Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Milos Jojic mit einer Flanke.
56'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Niilo Kujasalo.
53'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von Mladen Jurkas.
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53'
Ball pariert. Julius Eskesen (Kuopion PS) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
53'
Julius Eskesen (Kuopion PS) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Amer Hiros (FK Borac Banja Luka).
50'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Kuopion PS ist 2:0. Matej Deket (FK Borac Banja Luka) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Luka Juricic mit einem Steilpass.
49'
Foul von Ayman Aiki (Kuopion PS).
49'
Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Kuopion PS ist 1:0.
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47'
Abseits FK Borac Banja Luka. Luka Juricic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Milos Jojic im Abseits.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Ayman Aiki (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Akseli Puukko.
45'
Ball pariert. Matej Deket (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Amer Hiros.
43'
Abseits Kuopion PS. Niilo Kujasalo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ayman Aiki im Abseits.
43'
Ball abgeblockt. Niilo Kujasalo (Kuopion PS) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ayman Aiki.
41'
Foul von Ayman Aiki (Kuopion PS).
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41'
Branimir Cipetic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Niilo Kujasalo (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Ante Roguljic (FK Borac Banja Luka).
38'
Foul von Saikou Touray (Kuopion PS).
38'
Stefan Savic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Ante Roguljic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einem Konter.
34'
Vorbeigeschossen. Sinisa Sanicanin (FK Borac Banja Luka) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber nach einer Ecke.
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33'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Julius Eskesen.
32'
Vorbeigeschossen. Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
32'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Niilo Kujasalo.
29'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Kuopion PS ist 1:0. Stefan Savic (FK Borac Banja Luka) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links nach einer Standardsituation.
28'
Foul von Saikou Touray (Kuopion PS).
28'
Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Johannes Kreidl.
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24'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Johannes Kreidl.
23'
Ball pariert. Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ante Roguljic mit einem langen Ball.
20'
Julius Eskesen (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Matej Deket (FK Borac Banja Luka).
19'
Ball pariert. Amer Hiros (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
18'
Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Brahima Magassa (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Foul von Luka Juricic (FK Borac Banja Luka).
17'
Ball pariert. Julius Eskesen (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
16'
Foul von Amer Hiros (FK Borac Banja Luka).
16'
Gustav Engvall (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ball pariert. Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Milos Jojic.
15'
Vorbeigeschossen. Niilo Kujasalo (Kuopion PS) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Akseli Puukko mit einer Flanke.
14'
Foul von Stefan Savic (FK Borac Banja Luka).
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14'
Saikou Touray (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ball pariert. Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Sebastián Herrera mit einer Flanke.
13'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Akseli Puukko.
12'
Ball abgeblockt. Tommi Jyry (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustav Engvall.
11'
Vorbeigeschossen. Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
11'
Ball abgeblockt. Stefan Savic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sebastián Herrera.
11'
Vorbeigeschossen. Tommi Jyry (Kuopion PS) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Saikou Touray.
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10'
Ball pariert. Ayman Aiki (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Niilo Kujasalo mit einer Flanke.
8'
Ball pariert. Milos Jojic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ante Roguljic.
7'
Vorbeigeschossen. Matej Deket (FK Borac Banja Luka) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sebastián Herrera mit einer Flanke.
6'
Vorbeigeschossen. Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Milos Jojic.
6'
Ante Roguljic (FK Borac Banja Luka) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Tommi Jyry (Kuopion PS).
5'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Brahima Magassa.
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5'
Vorbeigeschossen. Amer Hiros (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
5'
Ball abgeblockt. Amer Hiros (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
3'
Ball pariert. Ante Roguljic (FK Borac Banja Luka) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Branimir Cipetic.
3'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Piotr Parzyszek.
2'
Ecke FK Borac Banja Luka. Die Ecke wurde verursacht von Akseli Puukko.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Borac Banja Luka und Kuopion PS.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.