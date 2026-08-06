Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und ML Vitebsk ist 1:0.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und ML Vitebsk ist 1:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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84'
Wechsel ML Vitebsk. Vladislav Zhuk kommt für Radivoj Bosic.
84'
Wechsel ML Vitebsk. Denilho Cleonise kommt für Artem Kontsevoy.
83'
Artem Kontsevoy (ML Vitebsk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Wechsel FK Borac Banja Luka. David Vukovic kommt für Stefan Savic.
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70'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Ante Roguljic kommt für Damir Hrelja.
67'
Wechsel ML Vitebsk. Silas Gnaka kommt für Valeri Gromyko.
67'
Wechsel ML Vitebsk. Ilya Moskalenchik kommt für Yan Skibskiy.
60'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Amer Hiros kommt für Matej Deket.
54'
Wechsel ML Vitebsk. Nikita Baranok kommt für Bassekou Diabaté.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und ML Vitebsk ist 1:0.
46'
Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
36'
Aleksandar Mesarovic (ML Vitebsk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Gelb-Rote Karte für Milad Mohammadi (ML Vitebsk) für überhartes Einsteigen.
21'
Milad Mohammadi (ML Vitebsk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und ML Vitebsk ist 1:0. Stefan Savic (FK Borac Banja Luka) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Damir Hrelja.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Borac Banja Luka und ML Vitebsk.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.