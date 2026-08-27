Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Vikingur Reykjavik ist 3:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Vikingur Reykjavik ist 3:1.
95'
Pavle Djajic (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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94'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Vikingur Reykjavik ist 3:1. Pavle Djajic (FK Borac Banja Luka) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jurich Carolina.
92'
Sveinn Gudjohnsen (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Pavle Djajic kommt für Stefan Savic.
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84'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Sveinn Gudjohnsen kommt für Valdimar Ingimundarson.
83'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Sinisa Sanicanin kommt für Amer Hiros.
83'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Ante Roguljic kommt für Damir Hrelja.
81'
Amer Hiros (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Karl Gunnarsson (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Stefan Savic (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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76'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Sveinn Hauksson kommt für Stígur Thórdarson.
74'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Sandi Ogrinec kommt für Anderson Esiti.
74'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Matej Deket kommt für Luka Juricic.
68'
Aron Fridriksson (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Vikingur Reykjavik ist 2:1. Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Nemanja Jaksic.
64'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Nikolaj Hansen kommt für Aron Thrándarson.
64'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Daníel Hafsteinsson kommt für Viktor Andrason.
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64'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Ármann Finnbogason kommt für Hrannar Magnússon.
61'
Anderson Esiti (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Vikingur Reykjavik ist 1:1. Sebastián Herrera (FK Borac Banja Luka) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
51'
Bart Meijers (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Vikingur Reykjavik ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Viktor Andrason (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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38'
Oliver Ekroth (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
0 : 1
Pech für FK Borac Banja Luka - Eigentor von Damir Hrelja! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Vikingur Reykjavik ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Borac Banja Luka und Vikingur Reykjavik.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.