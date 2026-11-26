Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und CS Universitatea Craiova ist 4:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und CS Universitatea Craiova ist 4:0.
92'
Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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92'
Costinha (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova).
91'
Foul von Femi Azeez (Brighton and Hove Albion).
91'
Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ball abgeblockt. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ferdi Kadıoğlu.
88'
Das Spiel läuft wieder.
88'
Costinha (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte.
88'
Oleksandr Romanchuk (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte.
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova).
87'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Oleksandr Romanchuk.
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86'
Femi Azeez (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Alexandru Cretu (CS Universitatea Craiova).
85'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
85'
Laurentiu Popescu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Alexandru Cretu.
85'
Ball abgeblockt. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Osman.
84'
Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Carlos Mora (CS Universitatea Craiova).
84'
Abseits Brighton and Hove Albion. Yasin Ayari spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Promise David im Abseits.
82'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Alexandru Cretu kommt für Tudor Baluta.
82'
Foul von Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion).
82'
Adrian Rus (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball abgeblockt. Samuel Teles (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicusor Bancu.
80'
Ball pariert. Femi Azeez (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yasin Ayari.
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80'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Stevanovic.
78'
Vorbeigeschossen. Femi Azeez (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Costinha.
76'
Wechsel CS Universitatea Craiova. David Matei kommt für Alexandru Cicâldau.
76'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
76'
Laurentiu Popescu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Stevanovic.
73'
Ball pariert. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Yasin Ayari.
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72'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Promise David kommt für Pascal Gross.
72'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Samuel Teles kommt für João Lameira.
71'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
69'
Vorbeigeschossen. Femi Azeez (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ibrahim Osman.
68'
Ball abgeblockt. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Osman.
66'
Vorbeigeschossen. Carlos Mora (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alexandru Cicâldau.
65'
Foul von Michael Svoboda (Brighton and Hove Albion).
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65'
Steven Nsimba (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und CS Universitatea Craiova ist 4:0. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Ferdi Kadıoğlu.
63'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
63'
Steven Nsimba (CS Universitatea Craiova) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Luka Vuskovic kommt für Pascal Struijk.
61'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und CS Universitatea Craiova ist 3:0. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten links. Vorbereitet von Ibrahim Osman.
60'
Vorbeigeschossen. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Pascal Gross.
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59'
Vorbeigeschossen. Ferdi Kadıoğlu (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Charalampos Kostoulas nach einer Ecke.
58'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Oleksandr Romanchuk.
57'
Ball pariert. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Femi Azeez mit einer Flanke.
55'
Foul von Pascal Struijk (Brighton and Hove Albion).
55'
João Lameira (CS Universitatea Craiova) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion).
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53'
João Lameira (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Pascal Struijk (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke nach einer Ecke.
49'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Laurentiu Popescu.
49'
Ball pariert. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ibrahim Osman.
46'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Laurentiu Popescu.
46'
Ball pariert. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Femi Azeez mit einer Flanke.
45'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Yasin Ayari kommt für Chema Andrés.
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45'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Costinha kommt für Maxim De Cuyper.
45'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Femi Azeez kommt für Matt O'Riley.
45'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Adrian Rus kommt für Simon Elisor.
45'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Steven Nsimba kommt für Stefan Baiaram.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und CS Universitatea Craiova ist 2:0.
47'
Foul von Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion).
47'
Nikola Stevanovic (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Pascal Struijk (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Charalampos Kostoulas.
43'
Vorbeigeschossen. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Maxim De Cuyper mit einer Flanke.
42'
Ball pariert. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maxim De Cuyper.
39'
Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) sieht die Rote Karte.
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39'
Das Spiel läuft wieder.
38'
VAR Entscheidung: Karte geändert Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova).
38'
Das Spiel ist unterbrochen (CS Universitatea Craiova). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion).
37'
Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova).
34'
Ball pariert. Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Simon Elisor.
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33'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und CS Universitatea Craiova ist 2:0. Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts.
29'
Ball pariert. Stefan Baiaram (CS Universitatea Craiova) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Simon Elisor.
27'
Abseits Brighton and Hove Albion. Pascal Gross spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Chema Andrés im Abseits.
27'
Ball abgeblockt. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pascal Struijk.
27'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Baiaram.
24'
Chema Andrés (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von João Lameira (CS Universitatea Craiova).
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23'
Abseits Brighton and Hove Albion. Ferdi Kadıoğlu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jack Hinshelwood im Abseits.
20'
Vorbeigeschossen. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ferdi Kadıoğlu.
19'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
19'
Ball abgeblockt. Ferdi Kadıoğlu (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Foul von Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion).
16'
Alexandru Cicâldau (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion).
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14'
Laurentiu Popescu (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Carlos Mora.
12'
Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Tudor Baluta (CS Universitatea Craiova).
6'
Vorbeigeschossen. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
6'
Ball abgeblockt. Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Osman.
3'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und CS Universitatea Craiova ist 1:0. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Jack Hinshelwood.
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2'
Foul von Chema Andrés (Brighton and Hove Albion).
2'
João Lameira (CS Universitatea Craiova) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Brighton and Hove Albion und CS Universitatea Craiova.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.