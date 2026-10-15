Brighton & Hove Albion

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Kauno Žalgiris ist 4:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Kauno Žalgiris ist 4:0.
94'
Ecke Kauno Žalgiris. Die Ecke wurde verursacht von Luka Vuskovic.
Werbung
94'
Ball abgeblockt. Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joris Moutachy.
92'
Foul von Michael Svoboda (Brighton and Hove Albion).
92'
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
90'
Ball pariert. Leon Krekovic (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Joris Moutachy.
90'
Vorbeigeschossen. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
89'
Foul von Michael Svoboda (Brighton and Hove Albion).
89'
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Vorbeigeschossen. Promise David (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Maxim De Cuyper mit einer Flanke.
86'
Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris).
Werbung
84'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Nosa Iyobosa Edokpolor.
82'
Vorbeigeschossen. Promise David (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yasin Ayari.
82'
Ball abgeblockt. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Malick Yalcouyé.
82'
Vorbeigeschossen. Promise David (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Maxim De Cuyper mit einer Flanke.
82'
Ball pariert. Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Promise David.
79'
Vorbeigeschossen. Costinha (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Younes Ibrahim mit einer Flanke.
79'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Vykintas Slivka.
Werbung
79'
Ball pariert. Costinha (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maxim De Cuyper mit einer Flanke.
77'
Vorbeigeschossen. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
77'
Ball abgeblockt. Younes Ibrahim (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Costinha mit einer Flanke.
77'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris).
72'
Foul von Michael Svoboda (Brighton and Hove Albion).
72'
Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
69'
Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Leon Krekovic (Kauno Žalgiris).
69'
Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Anthony Kalik (Kauno Žalgiris).
67'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Kauno Žalgiris ist 4:0. Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, unten rechts. Vorbereitet von Younes Ibrahim mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
67'
Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Maxim De Cuyper nach einer Standardsituation.
67'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Younes Ibrahim kommt für Ibrahim Osman aufgrund einer Verletzung.
Werbung
66'
Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).
65'
Foul von Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion).
65'
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Gabriel Debeljuh (Kauno Žalgiris).
61'
Wechsel Kauno Žalgiris. Vykintas Slivka kommt für Amine Benchaib aufgrund einer Verletzung.
Werbung
61'
Das Spiel läuft wieder.
60'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Amine Benchaib (Kauno Žalgiris).
59'
Foul von Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion).
59'
Anthony Kalik (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Anton Tolordava.
58'
Ball abgeblockt. Promise David (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Georginio Rutter mit einem Steilpass.
57'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Promise David kommt für Jack Hinshelwood.
Werbung
57'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Yasin Ayari kommt für Pascal Gross.
57'
Wechsel Kauno Žalgiris. Gabriel Debeljuh kommt für Renan Oliveira.
57'
Wechsel Kauno Žalgiris. Anthony Kalik kommt für Franco Baldassarra.
53'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Kauno Žalgiris ist 3:0. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Ibrahim Osman.
53'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Maxim De Cuyper.
51'
Foul von Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion).
51'
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
49'
Vorbeigeschossen. Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Pascal Gross.
49'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Renan Oliveira.
49'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Tomas Svedkauskas.
49'
Ball pariert. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maxim De Cuyper.
48'
Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Rokas Lekiatas (Kauno Žalgiris).
47'
Vorbeigeschossen. Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke nach einer Ecke.
Werbung
47'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Anton Tolordava.
47'
Ball abgeblockt. Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pascal Gross.
45'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Maxim De Cuyper kommt für Olivier Boscagli.
45'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Luka Vuskovic kommt für Lewis Dunk.
45'
Wechsel Kauno Žalgiris. Rokas Lekiatas kommt für Fabien Ourega.
45'
Wechsel Kauno Žalgiris. Leon Krekovic kommt für Léo Ribeiro.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Kauno Žalgiris ist 2:0.
Werbung
47'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Kauno Žalgiris ist 2:0. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Georginio Rutter.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke.
41'
VAR Entscheidung: Tor Brighton and Hove Albion 1-0 Kauno Žalgiris (Georginio Rutter).
41'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Kauno Žalgiris ist 1:0. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Ibrahim Osman.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
40'
Ball abgeblockt. Costinha (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Olivier Boscagli mit einer Flanke.
39'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Malick Yalcouyé mit dem Kopf.
Werbung
39'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lewis Dunk mit einer Flanke.
38'
Ball abgeblockt. Costinha (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pascal Gross.
37'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Renan Oliveira (Kauno Žalgiris).
35'
Ball abgeblockt. Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Malick Yalcouyé mit einem langen Ball.
34'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Tomas Svedkauskas.
34'
Ball pariert. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke.
Werbung
34'
Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Franco Baldassarra (Kauno Žalgiris).
32'
Foul von Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion).
32'
Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Vorbeigeschossen. Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Pascal Gross.
25'
Vorbeigeschossen. Franco Baldassarra (Kauno Žalgiris) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
25'
Foul von Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion).
Werbung
25'
Franco Baldassarra (Kauno Žalgiris) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Vorbeigeschossen. Michael Svoboda (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Yukiyoshi Karashima.
22'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Aldayr Hernández.
19'
Foul von Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion).
19'
Franco Baldassarra (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Vorbeigeschossen. Aldayr Hernández (Kauno Žalgiris) versucht es per Kopf links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Léo Ribeiro mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
Werbung
16'
Foul von Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion).
16'
Yukiyoshi Karashima (Kauno Žalgiris) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion).
15'
Joris Moutachy (Kauno Žalgiris) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Tomas Svedkauskas.
14'
Ball pariert. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
12'
Fabien Ourega (Kauno Žalgiris) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
12'
Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Fabien Ourega (Kauno Žalgiris).
11'
Ball abgeblockt. Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Ball abgeblockt. Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Ball abgeblockt. Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pascal Gross mit einem langen Ball.
11'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Anton Tolordava.
10'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Aldayr Hernández.
Werbung
5'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Aldayr Hernández.
2'
Vorbeigeschossen. Costinha (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Olivier Boscagli mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Brighton and Hove Albion und Kauno Žalgiris.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.