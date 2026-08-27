Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Tromso IL ist 4:0.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Tromso IL ist 4:0.
92'
Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von David Edvardsson (Tromso IL).
92'
Foul von Zadok Yohanna (Brighton and Hove Albion).
92'
Mathias Tønnessen (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Vorbeigeschossen. Lars Olden Larsen (Tromso IL) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Ruben Jenssen nach einer Standardsituation.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Costinha (Brighton and Hove Albion).
90'
Sander Innvær (Tromso IL) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Costinha mit einer Flanke.
86'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Tromso IL ist 4:0. Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts.
85'
Abseits Tromso IL. Jakob Haugaard spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ieltsin Camões im Abseits.
84'
Foul von Zadok Yohanna (Brighton and Hove Albion).
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84'
Lars Olden Larsen (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion).
83'
Isak Vadebu (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel Tromso IL. Casper Øyvann kommt für Leon Hien aufgrund einer Verletzung.
81'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Malick Yalcouyé kommt für Matt O'Riley.
80'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
80'
Ieltsin Camões (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Abseits Tromso IL. Ruben Jenssen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lars Olden Larsen im Abseits.
76'
Abseits Brighton and Hove Albion. Olivier Boscagli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ibrahim Osman im Abseits.
75'
Abseits Brighton and Hove Albion. Pascal Gross spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Olivier Boscagli im Abseits.
74'
Ball pariert. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Zadok Yohanna.
72'
Das Spiel läuft wieder.
72'
Das Spiel ist unterbrochen (Brighton and Hove Albion).
72'
Vorbeigeschossen. Leon Hien (Tromso IL) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Isak Vadebu nach einer Standardsituation.
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71'
Foul von Pascal Struijk (Brighton and Hove Albion).
71'
Ieltsin Camões (Tromso IL) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ball pariert. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ibrahim Osman.
68'
Handspiel von Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion).
66'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Ibrahim Osman kommt für Maxim De Cuyper.
66'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Zadok Yohanna kommt für Diego Gómez.
64'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Mathias Tønnessen.
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62'
Foul von Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion).
62'
Leon Hien (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
59'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Leon Hien.
59'
Ball abgeblockt. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Costinha mit einer Flanke.
58'
Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Isak Vadebu (Tromso IL).
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58'
Costinha (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Mathias Tønnessen (Tromso IL).
55'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Diego Gómez mit einem langen Ball.
54'
Abseits Tromso IL. Ieltsin Camões spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lars Olden Larsen im Abseits.
53'
Das Spiel läuft wieder.
53'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Leon Hien (Tromso IL).
52'
Foul von Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion).
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52'
Troy Nyhammer (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Olivier Boscagli mit einer Flanke.
45'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Costinha kommt für Mats Wieffer.
45'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Pascal Struijk kommt für Lewis Dunk.
45'
Wechsel Tromso IL. Lars Olden Larsen kommt für Jesper Grundt.
45'
Wechsel Tromso IL. Sander Innvær kommt für Alexander Warneryd.
45'
Wechsel Tromso IL. Ieltsin Camões kommt für Heine Larsen.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Tromso IL ist 3:0.
47'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Olivier Boscagli mit einer Flanke.
46'
Ball abgeblockt. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Isak Dahlqvist.
44'
Alexander Warneryd (Tromso IL) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Alexander Warneryd (Tromso IL).
44'
Ball abgeblockt. Heine Larsen (Tromso IL) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Warneryd.
44'
Ball abgeblockt. Heine Larsen (Tromso IL) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Edvardsson.
43'
Foul von Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion).
43'
Leon Hien (Tromso IL) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball abgeblockt. Alexander Warneryd (Tromso IL) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Heine Larsen.
38'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Tromso IL ist 3:0. Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Charalampos Kostoulas.
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35'
Foul von Diego Gómez (Brighton and Hove Albion).
35'
David Edvardsson (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion).
34'
Mathias Tønnessen (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Tromso IL ist 2:0. Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
33'
Ball pariert. Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke.
32'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Mathias Tønnessen.
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32'
Ball abgeblockt. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maxim De Cuyper.
30'
Abseits Brighton and Hove Albion. Luka Vuskovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Diego Gómez im Abseits.
30'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Heine Larsen (Tromso IL).
28'
Vorbeigeschossen. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke nach einer Ecke.
27'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Leon Hien.
25'
Vorbeigeschossen. Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Olivier Boscagli.
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24'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von David Edvardsson (Tromso IL).
22'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Tromso IL ist 1:0. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Maxim De Cuyper.
19'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Isak Vadebu.
19'
Ball abgeblockt. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Mathias Tønnessen.
14'
Vorbeigeschossen. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Olivier Boscagli mit einer Flanke.
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12'
Das Spiel läuft wieder.
12'
Wechsel Tromso IL. Leon Hien kommt für Vetle Skjærvik aufgrund einer Verletzung.
7'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Vetle Skjærvik (Tromso IL).
5'
Foul von Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion).
5'
Vetle Skjærvik (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ball pariert. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
5'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Diego Gómez mit einer Flanke.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Brighton and Hove Albion und Tromso IL.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.