Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Caernarfon Town und FCI Levadia ist 0:5.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Caernarfon Town und FCI Levadia ist 0:5.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Wendell Gabriel (FCI Levadia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Noah Edwards (Caernarfon Town) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Wechsel FCI Levadia. Robert Kirss kommt für Maksimilian Skvortsov.
83'
Wechsel Caernarfon Town. Darren Thomas kommt für Danny Gosset.
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83'
Wechsel FCI Levadia. Alexandre kommt für João Pedro.
83'
Wechsel Caernarfon Town. Iwan Lewis kommt für Zack Clarke.
78'
0 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen Caernarfon Town und FCI Levadia ist 0:5. Enock Otoo (FCI Levadia) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Mihkel Ainsalu.
76'
Wechsel FCI Levadia. Enock Otoo kommt für Mark Roosnupp.
76'
Wechsel FCI Levadia. Kauã Davi kommt für Frank Liivak.
76'
Wechsel FCI Levadia. Wendell Gabriel kommt für Bubacarr Tambedou.
72'
Wechsel Caernarfon Town. Morgan Owen kommt für Sion Bradley.
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64'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Maksimilian Skvortsov (FCI Levadia). Der Schuss erfolgt mit dem rechten Fuss doch der Ball geht knapp drüber. Man kann Maksimilian Skvortsov die Enttäuschung ansehen.
62'
Ben Nash (Caernarfon Town) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
60'
Wechsel Caernarfon Town. Offrande Zanzala kommt für Paulo Mendes.
60'
Wechsel Caernarfon Town. Osian Evans kommt für Adrian Cieslewicz.
47'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Caernarfon Town und FCI Levadia ist 0:4. Mihkel Ainsalu (FCI Levadia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Bubacarr Tambedou.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Caernarfon Town und FCI Levadia ist 0:3.
46'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Caernarfon Town und FCI Levadia ist 0:3. Mark Roosnupp (FCI Levadia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
41'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Caernarfon Town und FCI Levadia ist 0:2. João Pedro (FCI Levadia) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
24'
Ben Nash (Caernarfon Town) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Maksimilian Skvortsov (FCI Levadia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
15'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Caernarfon Town und FCI Levadia ist 0:1. Rasmus Peetson (FCI Levadia) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Mihkel Ainsalu.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Caernarfon Town und FCI Levadia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.