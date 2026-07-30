Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CFR Cluj und FC Alaschkert Martuni ist 3:0.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen CFR Cluj und FC Alaschkert Martuni ist 3:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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83'
Wechsel CFR Cluj. Ovidiu Perianu kommt für Alin Fica.
83'
Wechsel CFR Cluj. Mário Camora kommt für Christopher Braun.
83'
Wechsel CFR Cluj. Lorenzo Biliboc kommt für Stefan Drazic.
83'
Wechsel FC Alaschkert Martuni. Domi Massoumou kommt für Karen Nalbandyan.
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83'
Wechsel FC Alaschkert Martuni. Jefferson Granado kommt für Davit Terteryan.
80'
Davit Terteryan (FC Alaschkert Martuni) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen CFR Cluj und FC Alaschkert Martuni ist 3:0. Alin Fica (CFR Cluj) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
75'
Wechsel FC Alaschkert Martuni. Arsen Sadoyan kommt für Hakob Hakobyan.
75'
Wechsel FC Alaschkert Martuni. Philip Ejike kommt für Momo Touré.
71'
Wechsel CFR Cluj. Adrian Paun kommt für Karlo Muhar.
71'
Wechsel CFR Cluj. Andres Sfait kommt für Meriton Korenica.
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49'
Damjan Djokovic (CFR Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CFR Cluj und FC Alaschkert Martuni ist 2:0.
45'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen CFR Cluj und FC Alaschkert Martuni ist 2:0. Meriton Korenica (CFR Cluj) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Stefan Drazic.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
14'
Wechsel FC Alaschkert Martuni. David Nduka kommt für Joseph Sabobo.
12'
Cézar Henrique (FC Alaschkert Martuni) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
3'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen CFR Cluj und FC Alaschkert Martuni ist 1:0. Karlo Muhar (CFR Cluj) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Stefan Drazic.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen CFR Cluj und FC Alaschkert Martuni.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.