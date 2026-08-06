Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen CFR Cluj und Tromso IL ist 0:5.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CFR Cluj und Tromso IL ist 0:5.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Mário Camora (CFR Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Wechsel Tromso IL. Mads Mikkelsen kommt für Isak Dahlqvist.
89'
Wechsel Tromso IL. Daniel Braut kommt für Troy Nyhammer.
82'
Wechsel Tromso IL. Jesper Grundt kommt für David Edvardsson.
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82'
Wechsel Tromso IL. Sander Innvær kommt für Alexander Warneryd.
79'
Wechsel CFR Cluj. Andres Sfait kommt für Andrei Cordea.
73'
0 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen CFR Cluj und Tromso IL ist 0:5. Isak Dahlqvist (Tromso IL) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Ieltsin Camões.
64'
Wechsel Tromso IL. Ieltsin Camões kommt für Heine Larsen.
61'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen CFR Cluj und Tromso IL ist 0:4. Isak Dahlqvist (Tromso IL) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
60'
Wechsel CFR Cluj. Lorenzo Biliboc kommt für Meriton Korenica.
60'
Wechsel CFR Cluj. Adrian Paun kommt für Bruno Costa.
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58'
Bruno Costa (CFR Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Troy Nyhammer (Tromso IL) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel CFR Cluj. Octavian Vâlceanu kommt für André Moreira.
45'
Wechsel CFR Cluj. Francisco Barrios kommt für Karlo Muhar.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CFR Cluj und Tromso IL ist 0:3.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
27'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen CFR Cluj und Tromso IL ist 0:3. Isak Dahlqvist (Tromso IL) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von David Edvardsson.
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20'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen CFR Cluj und Tromso IL ist 0:2. Heine Larsen (Tromso IL) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ruben Jenssen.
5'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen CFR Cluj und Tromso IL ist 0:1. Heine Larsen (Tromso IL) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Lars Olden Larsen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen CFR Cluj und Tromso IL.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.