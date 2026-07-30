Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Coleraine und HJK Helsinki ist 0:3.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Coleraine und HJK Helsinki ist 0:3.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
78'
Wechsel HJK Helsinki. Santeri Haarala kommt für Mouhamed Guèye.
78'
Wechsel HJK Helsinki. Liam Möller kommt für Toivo Mero.
78'
Wechsel HJK Helsinki. Alexander Ring kommt für Martin Kirilov.
65'
Wechsel Coleraine. Jay Henderson kommt für Senan Devine.
Werbung
65'
Wechsel Coleraine. Lewis McGregor kommt für Will Patching.
56'
Wechsel Coleraine. Conor McMenamin kommt für Matthew Shevlin.
54'
Joel Cooper (Coleraine) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Coleraine und HJK Helsinki ist 0:3. Mouhamed Guèye (HJK Helsinki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Teemu Pukki.
45'
Wechsel HJK Helsinki. Emil Leveälahti kommt für Till Cissokho.
45'
Wechsel HJK Helsinki. Jere Kallinen kommt für Lucas Lingman.
45'
Wechsel Coleraine. Levi Ives kommt für Dean Jarvis.
Werbung
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Coleraine und HJK Helsinki ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
34'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Coleraine und HJK Helsinki ist 0:2. Alfie Cicale (HJK Helsinki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Teemu Pukki.
12'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Coleraine und HJK Helsinki ist 0:1. Toivo Mero (HJK Helsinki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Alfie Cicale.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Coleraine und HJK Helsinki.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.