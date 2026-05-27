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Ticker | Crystal Palace - Rayo Vallecano Madrid | Finale UEFA Conference League 2025/2026

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Palace – Rayo 1:0*

Publiziert 27. Mai 2026, 22:17

Direkt nach Führung: Crystal Palace scheitert dreimal am Pfosten

LIVE

Finale

Crystal Palace
1 – 0
Vallecano

Crystal Palace

68

Rayo Vallecano Madrid

J. Mateta

-

51

10
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Sven ScheideggerYannick van Buul
von
Sven Scheidegger
Yannick van Buul
1
1
63'
Rayo Vallecano reagiert und wechselt doppelt. Pedro Diaz und Nobel Mendy kommen neu ins Spiel für Óscar Valentin und Unai Lopez.
62'
Auch Alvaro Garcia kommt zu Spät und trifft nur den Gegenspieler. Dafür sieht er die gelbe Karte.
60'

Crystal Palace will das zweite Tor

Nachdem die Londoner in der ersten Halbzeit nur ganz zum Schluss eine Chance hatten, drücken diese nun gewaltig auf das Spanische Tor. Nach den Pfosten-Hattrick kommt Mateta zu einer weiteren Chance, die von Batalla pariert werden kann. Das 2:0 scheint nun nur noch eine Frage der Zeit. Rayo kann sich mit dem 0:1 glücklich schätzen.
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55'

Dreifach-Pfosten für Palace

Das gibt es nicht! Kurz nach der 1:0 Führung der Engländer trifft Yeremi Pino mit seinem Freistoss beide Pfosten, ehe der Nachschuss zum dritten Mal nacheinander ans Aluminium knallt.
Was für eine Szene!
Was für eine Szene!Getty Images
51'

1 : 0

TOOOOOR für Crystal Palace! Da erhält Wharton viel Platz von der Rayo-Defensive und wird zum Schuss eingeladen. Dieser ist stramm und wird durch den Torwart, Augusto Batalla, unglücklich in die Füsse von Jean-Philippe Mateta abgewehrt, der nicht anders kann als zum 1:0 für die Londoner zu treffen.
Mateta und Co. jubeln in bester Ibrahimovic-Manier.
Mateta und Co. jubeln in bester Ibrahimovic-Manier.Getty Images
48'
Die dritte gelbe Karte für die Spanier geht an Unai Lopez. Er kommt zu spät in einem Zweikampf.
Es geht weiter im Conference League Endspiel. Welcher Mannschaft gelingt der Führungstreffer?
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Fazit zur Pause

Das Torlose Pausenresultat ist die logische Folge einer äusserst ausgeglichenen Partie. Beide Mannschaften zeigen sich taktisch clever und lassen kaum Chancen zu. Rayo hat insgesamt etwas mehr Ballbesitz und konnte zwei Mal relativ gefährlich vor das Tor kommen. In der Nachspielzeit war es dann Tyrick Mitchell für Crystal Palace, der die Führung auf dem Kopf hatte. Diese Chance vergab der Aussenverteidiger jedoch und so geht es in diesem kampfbetonten Finalspiel mit einem Unentschieden in die zweite Halbzeit.
Es ist Pause in Leipzig. Es steht 0:0 zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano.
47'

Grosschance für Crystal Palace

Die bislang einzige richtig gute Möglichkeit für die Londoner gehört Tyrick Mitchell. Der Aussenverteidiger schleicht sich in den Strafraum und empfängt eine Flanke mit einem Flugkopfball, der nur knapp neben dem Tor vorbei rollt.
Mitchell verpasst das 1:0.
Mitchell verpasst das 1:0.Getty Images
45'

4 Minuten bis zur Pause

Aufgrund der Unterbrüche werden 4 Minuten nachgespielt in dieser ersten Halbzeit.
41'
Nun sieht auch Crystal Palace die erste gelbe Karte. Sie geht an die Adresse von Wharton, der im Zweikampf zu spät kommt.
39'

Rayo mit nächster Chance

Die zweite Möglichkeit der Spanier gehört Unai Lopez. Dieser wird durch einen Mitspieler im Strafraum angespielt und zieht von etwa 16 Metern ab. Ohne Fremdeinwirkung fliegt der Ball knapp am Tor vorbei.
39'

Die Partie geht weiter

Nach einem kurzen Unterbruch wird das Spiel fortgesetzt.
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36'

Partie unterbrochen

Nachdem schon zuvor die Partie unterbrochen war, macht der Rayo-Torwart den Schiedsrichter auf eine Situation im Publikum aufmerksam. Dabei handelt es sich um einen medizinischen Zwischenfall, die Partie ist entsprechend für einen Moment unterbrochen.
25'

Alemāo knapp vorbei

Plötzlich erhalten die Spanier viel Platz auf der linken Angriffsseite und können den Ball in die Mitte flanken. Dort steht Alemāo, der etwas überrascht wird und nur knapp am Tor vorbei schiesst. Es ist die erste richtige Chance der Partie.
23'
Auch Palazó sieht die gelbe Karte. Mit viel Raum für Crystal Palace um zu kontern muss der Rayo-Mittelfeldmann die taktische gelbe Karte in Kauf nehmen.
20'
Da sehen die Fans die erste knifflige Situation. Pathé Ciss verpasst zunächst den Ball in der Abwehrsituation, um anschliessend seinen Gegenspieler umzurennen. Rayo Vallecano hat Glück, dass noch ein weiterer Spieler hätte eingreifen können, und somit den direkten Platzverweis für Ciss verhindert.
19'

Hart und ohne Chancen

Die ersten 20 Minuten sind fast um und noch fehlen die guten Möglichkeiten auf den ersten Treffer. Die Partie ist sehr hart geführt, mit vielen Zweikämpfen und einigen Fouls auf beiden Seiten.
10'

Ausgeglichener Start in Leipzig

Die Startphase der Partie gestaltet sich als sehr physisch, und dennoch ausgeglichen. Beide Mannschaften suchen den Weg in die Offensive, der letzte Pass kommt jedoch meist nicht an. Noch warten wir auf Torchancen.
Jan Woitas/dpa
3'

Fantastische Stimmung in Leipzig

Auch auf den Rängen merkt man, wie speziell diese Partie ist. Die Fans auf beiden Seiten sind ohrenbetäubend laut und zeigten vor der Partie sehenswerte Choreografien.
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Das Conference League Finale ist eröffnet. Wer triumphiert in Leipzig bei diesem Duell zweier Final-Neulingen?

Die Vorzeichen

Eine Prognose abzugeben ist in diesem Finalspiel keineswegs einfach. Beide Mannschaften stehen zum ersten Mal in einem europäischen Endspiel und spielten noch nie gegeneinander.
Rayo Vallecano spielte insgesamt eine solide Liga-Saison, und verpassten die Europacup-Plätze als 8. nur knapp. In der Conference League soll nun eine überraschend erfolgreiche Reise vergoldet werden. Mit Racing Strasbourg und AEK Athen konnte man zwei starke Mannschaften eliminieren. Ein Triumph heute Abend wäre der erste überhaupt in der Vereinsgeschichte.
Auch die Engländer sind nicht die Erfahrensten in Sachen Europacup und auch die Liga-Saison verlief nicht nach Wunsch. Man endete auf dem 15. Rang und hatte nur 6 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Was die Londoner im Gegensatz zu den Spaniern auf ihrer Seite haben, ist die Erfahrung in Endspielen. Letzte Saison gewann man sensationell den englischen FA-Cup und erreichte so die diesjährige Conference League. Auch der Trainer, Oliver Glasner, weiss wie man Europacup-Finals gewinnt, konnte er mit den Frankfurtern im Jahr 2022 die Europa League in die Höhe stemmen. In seinem letzten Spiel als Palace-Coach will er diesen Erfolg in der Conference League wiederholen.

Startelf der Engländer aus London

Auch Crystal Palace, trainiert durch Oliver Glasner, spielt ein erstes Mal in der Geschichte in einem europäischen Endspiel. Mit dieser Startaufstellung geht der Österreicher ins Rennen.
Quelle: uefa.com
Quelle: uefa.com

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