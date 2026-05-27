Fazit zur Pause

Das Torlose Pausenresultat ist die logische Folge einer äusserst ausgeglichenen Partie. Beide Mannschaften zeigen sich taktisch clever und lassen kaum Chancen zu. Rayo hat insgesamt etwas mehr Ballbesitz und konnte zwei Mal relativ gefährlich vor das Tor kommen. In der Nachspielzeit war es dann Tyrick Mitchell für Crystal Palace, der die Führung auf dem Kopf hatte. Diese Chance vergab der Aussenverteidiger jedoch und so geht es in diesem kampfbetonten Finalspiel mit einem Unentschieden in die zweite Halbzeit.