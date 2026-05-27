Crystal Palace

Eine Prognose abzugeben ist in diesem Finalspiel keineswegs einfach. Beide Mannschaften stehen zum ersten Mal in einem europäischen Endspiel und spielten noch nie gegeneinander.
Rayo Vallecano spielte insgesamt eine solide Liga-Saison, und verpassten die Europacup-Plätze als 8. nur knapp. In der Conference League soll nun eine überraschend erfolgreiche Reise vergoldet werden. Mit Racing Strasbourg und AEK Athen konnte man zwei starke Mannschaften eliminieren. Ein Triumph heute Abend wäre der erste überhaupt in der Vereinsgeschichte.
Auch die Engländer sind nicht die Erfahrensten in Sachen Europacup und auch die Liga-Saison verlief nicht nach Wunsch. Man endete auf dem 15. Rang und hatte nur 6 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Was die Londoner im Gegensatz zu den Spaniern auf ihrer Seite haben, ist die Erfahrung in Endspielen. Letzte Saison gewann man sensationell den englischen FA-Cup und erreichte so die diesjährige Conference League. Auch der Trainer, Oliver Glasner, weiss wie man Europacup-Finals gewinnt, konnte er mit den Frankfurtern im Jahr 2022 die Europa League in die Höhe stemmen. In seinem letzten Spiel als Palace-Coach will er diesen Erfolg in der Conference League wiederholen.